El embarazoso desliz que sufrió una famosa deportista en la alfombra roja de una gala de premios

El embarazoso momento que pasó la esquiadora Lindsey Vonn en una gala

Un inesperado giro en la alfombra roja de los premios ESPY en Los Ángeles puso a Lindsey Vonn, leyenda del esquí alpino, en el centro de todas las miradas. Una ráfaga de viento levantó el vestido de la deportista, dejando a la vista su ropa interior ante los fotógrafos y asistentes al evento. El incidente, ocurrido este miércoles durante la llegada de las celebridades al prestigioso galardón deportivo, no solo sorprendió a los presentes, sino que también evidenció la rápida reacción de la organización y el temple de Vonn, quien supo sobreponerse al momento y continuar con su participación en la gala.

Es más, Vonn, de 40 años, ofreció una sonrisa ante el desliz y luego posteó una imagen de su look en sus redes sociales. “Fuerte y femenina... No tiene que ser una cosa o la otra. Podemos ser ambas. Solo sé tú misma. Y no... no me salté el día de piernas”, se envalentonó.

Lejos de dejarse afectar por el percance, Lindsey Vonn optó por un cambio de vestuario antes de aparecer en el escenario durante la ceremonia. Para la parte principal de la noche, la esquiadora eligió un vestido plateado brillante, que resaltó su presencia y elegancia a sus 40 años.

Durante la gala, Vonn posó para una fotografía junto a Simone Biles, la gimnasta olímpica que también fue protagonista de la noche. La imagen de ambas deportistas, representantes de la excelencia en sus respectivas disciplinas, circuló ampliamente en redes sociales y medios especializados.

Su posteo tras las repercusiones del efecto del viento

Los premios ESPY: Simone Biles y Shai Gilgeous-Alexander, los grandes ganadores

La ceremonia de los premios ESPY, celebrada en Los Ángeles, reconoció a los mejores atletas del año anterior por sus logros deportivos. Simone Biles, ganadora de 11 medallas olímpicas, fue distinguida como la mejor deportista femenina gracias a su destacada actuación en los Juegos Olímpicos de París, donde obtuvo tres medallas de oro y una de plata, contribuyendo al primer título por equipos de Estados Unidos desde 2016.

En la categoría masculina, el galardón recayó en Shai Gilgeous-Alexander, jugador de la NBA, quien fue nombrado mejor deportista masculino tras liderar a los Oklahoma City Thunder al título de la liga y obtener el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de las finales. La entrega de premios reunió a figuras de primer nivel del deporte internacional, consolidando su reputación como uno de los eventos más relevantes del calendario deportivo y mediático de los Estados Unidos.

Lindsey Vonn: una carrera marcada por el éxito y la resiliencia

Más allá de su presencia en la alfombra roja, Lindsey Vonn es reconocida como una de las esquiadoras más exitosas de la historia. Campeona olímpica en Vancouver 2010, bicampeona del mundo y ganadora de prestigiosos galardones como el Premio Laureus y el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes, Vonn ha dejado una huella imborrable en el esquí alpino. La estadounidense es la única mujer de su país en conseguir el oro olímpico en descenso, acumulando 82 victorias en la Copa del Mundo, 138 podios, siete medallas en el Campeonato Mundial y 20 títulos de la Copa del Mundo, incluidos cuatro Globos de Cristal.

La trayectoria de Vonn ha estado marcada por su capacidad para superar lesiones y adversidades. En agosto de 2015, durante un entrenamiento en Coronet Peak, sufrió una fractura en el tobillo izquierdo, lo que no le impidió regresar con fuerza y continuar batiendo récords. Entre sus logros destaca la 36.ª victoria en descenso en Zauchensee, igualando el récord de Annemarie Moser-Proell, y la obtención de su octavo título de la Copa del Mundo de descenso, convirtiéndose en la primera esquiadora en ganar 20 globos de cristal, superando los 19 de Stenmark.

La deportista posó ante los fotógrafos antes y después del hecho. Luego, cambió su vestido (Captura de video)

En la temporada 2017, tras una fractura en el húmero del brazo derecho, Vonn regresó a la competición y logró una victoria en Garmisch-Partenkirchen, Alemania. Su mentalidad y resiliencia quedaron reflejadas en sus propias palabras tras ganar el bronce en el Campeonato Mundial de St. Moritz: “El bronce de hoy me parece oro”, declaró la deportista.

En 2018, Vonn sumó cinco victorias más y obtuvo el bronce en descenso en los Juegos Olímpicos de PyeongChang, un logro que valoró especialmente. La temporada culminó con una victoria en Are, Suecia, aunque perdió la general del mundo de descenso por solo tres puntos frente a la italiana Sofia Goggia.

El regreso a la competición y la vigencia de una leyenda

Para la temporada 2024-25, Lindsey Vonn anunció su regreso a la Copa del Mundo de velocidad, integrándose nuevamente al equipo estadounidense de esquí Stifel. En las primeras carreras de la temporada, Vonn demostró su vigencia al conseguir un cuarto y un sexto puesto en el super-G y el descenso de St. Anton, respectivamente. Posteriormente, se clasificó para el equipo del Campeonato Mundial de 2025 y, en la última Copa del Mundo de la temporada, logró el segundo puesto en el super-G de Sun Valley, 2.565 días después de su último podio.

Criada en Burnsville, se destacó desde temprana edad en todas las categorías del esquí, desde los Juegos Olímpicos Juveniles hasta la Copa Europa. Su dedicación y talento la llevaron a convertirse en una de las figuras más reconocidas del deporte mundial.

Fuera de las pistas, Lindsey Vonn ha construido una sólida presencia mediática y empresarial. La esquiadora se ha convertido en una figura habitual en las listas de atletas más comercializables. Además, lidera la Fundación Lindsey Vonn, una organización sin fines de lucro cuya misión es empoderar a niñas de comunidades marginadas, brindándoles un ambiente positivo y constructivo para su desarrollo.

Lindsey Vonn’s sister saves her from red carpet wardrobe malfunction at ESPYs 🤪 pic.twitter.com/JjgiGxhn3n — WATCHTOWER (@news_24_365) July 17, 2025