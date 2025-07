Claudio Tapia dio detalles del regreso de los visitantes: empadronamiento de clubes y qué pasará con el Monumental y La Bombonera

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, junto a los titulares de Lanús y Rosario Central, Nicolás Russo y Gonzalo Belloso, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y el secretario ejecutivo de la APREVIDE, Guillermo Cimadevila

Con el orgullo claramente perceptible en su mirada, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, anunció el regreso del público visitante para algunos partidos de la Primera División.

Se trata de una iniciativa que comenzará con el encuentro que animarán Lanús y Rosario Central el próximo sábado a las 16:30 en el Néstor Díaz Pérez; y continuará con el que llevarán adelante ese mismo día, a las 21, Instituto de Córdoba y River Plate en el Mario Alberto Kempes. “La idea es que salga bien en estos dos partidos para que se pueda instalar en el futuro en las demás categorías”, subrayó Tapia en los micrófonos de Infobae, luego de la conferencia que brindó en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.

Naturalmente, las preguntas que surgieron en lo inmediato se instalaron en la posibilidad de observar algún clásico con ambas parcialidades, dado que se tratará de una medida arriesgada para el dirigente que decida reducir el aforo de su público para otorgárselo al de sus máximos rivales. “Ojalá lo podamos implementar en los clásicos. En la Copa Argentina se dio un Racing-Boca en el estadio de Lanús con los dos públicos y salió bien. Esto es un camino que hay que recorrer en conjunto con los organismos de seguridad, la dirigencia del fútbol argentino y los clubes que estén preparados para recibir a las dos parcialidades”, continuó el máximo responsable del fútbol doméstico.

Otra de las inquietudes que resolvió Tapia tuvo relación directa con la implementación del proyecto que ilusiona a los visitantes a volver a copar las tribunas ajenas ¿Será una exigencia de la AFA o dependerá del deseo de las instituciones? Una consulta que percibe la situación de River Plate y Boca Juniors, que por su poder de convocatoria difícilmente puedan reducir la capacidad de los locales para entregar un espacio para la parcialidad de sus rivales en el Monumental o La Bombonera.

“A partir de ahora se van a empadronar a los clubes que quieran recibir al público visitante. Se realizará una Comisión encargada de ir a visitar a los estadios para ver si están en condiciones de hacerlo y, a partir de ahí, se analizará la situación de cada club. Es lógico que casos como los de Boca o River, que tienen más socios que la capacidad de sus estadios e implementan diferentes sistemas de rankings para que puedan asistir sus hinchas a los partidos (como los adherentes), no quieran recibir a los visitantes. Uno entiende que si tienen los abonos vendidos tomen esa postura, pero esta es una medida que estamos empezando a implementar para el que quiera y tenga las condiciones adecuadas pueda recibir al público visitante”, concluyó el directivo.

En la misma sintonía, el presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, descartó la chance de observar un derby ante Newell’s en el Gigante de Arroyito con los fanáticos de La Lepra en las gradas. “No veo muchas posibilidades, porque nosotros tenemos la cancha con todos los abonos cubiertos y entiendo que en Newell’s también va mucha gente. No creo que se pueda dar en el corto plazo, pero no sé en un futuro”, aclaró el Pejerrey.

En ese sentido, el ex delantero mantendrá esa postura durante el resto del campeonato con el resto de los equipos que tengan que viajar a Rosario. “Esta es una iniciativa de AFA y de todos los clubes que tengan la infraestructura y el deseo de albergar a los visitantes. En nuestra cancha no vamos a poder recibir a nadie, pero iremos a donde nos inviten”, subrayó.

Una de las ventajas que tendrá el Canalla será el atractivo de Ángel Di María, dado que “habrá muchos hinchas de la Selección que saquen las entradas para verlo a él”. “Es un jugador que aporta un condimento especial, pero el presidente Tapia venía diciendo que había que dar este tipo de pasos para volver a la normalidad y hoy dio uno más”, remarcó Belloso.

“Llega en un momento bueno, porque a pesar de que todos nos queremos ganar entre todos, hay buenas relaciones. La gente le da un color muy importante al fútbol argentino. Nuestro país es admirado en el exterior por nuestras hinchadas, creo que está bueno que puedan volver”, continuó en sus argumentos. Y agregó: “El mundo se enamora de nuestras hinchadas, pero está en quienes integran esas hinchadas, los dirigentes y las autoridades poder dar un gran espectáculo”.

El punto de partida será en el sur del conurbano bonaerense. El sábado por la tarde habrá 6.500 hinchas de Rosario Central en el Néstor Díaz Pérez. “Jugué en Lanús y tengo una gran relación con Nicola (Russo). Después de una buena conversación, pudimos resolver que se diera. Esa fue mi casa durante seis años, me gusta que se pueda dar ahí el regreso de los visitantes y que la gente de Central pueda estar en ese partido; pero lo más importante es que se trata de una medida que es para todo el fútbol argentino. Queremos dar un mensaje para una sociedad que no estaba acostumbrada a compartir este tipo de cosas”, concluyó Belloso.