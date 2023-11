Corrió en Fórmula 1, protagonizó uno de los accidentes más dramáticos y será el compañero de Agustín Canapino en la IndyCar: la historia de Romain Grosjean

Las llamas y un auto incrustado entre los guardarraíl tras partirse en dos. De ese infierno escapó Romain Grosjean (Photo by Bryn Lennon/Getty Images)

La Carta Nacional de Identidad de Romain Grosjean indica que nació el 17 de abril de 1986. Pero el francés nació otra vez el 29 de noviembre de 2020 luego de sobrevivir al infierno y estar 28 segundos bajo fuego en un terrible accidente en el que su Haas se partió en el circuito de Sakhir, en Bahréin, en lo que fue su último Gran Premio de Fórmula 1. Luego se pasó la IndyCar y este jueves se confirmó que en 2024 será el compañero de equipo de Agustín Canapino en la escudería Juncos Hollinger Racing.

Romain vino al mundo en Ginebra, Suiza, donde su padre Christian se desempeñó como abogado y su madre Marie-Hélène Brandt trabajó como pintora. El matrimonio de ascendencia francesa le dio esa nacionalidad a su hijo, cuya pasión innata por el automovilismo lo llevó empezar a competir en karting.

Luego de esa formación inicial en la que logró varios triunfos, debutó en autos en la Fórmula Renault Suiza en 2003 y logró el título con 16 años. Gracias a un manejo prolijo, rápido y con la capacidad de sumar puntos y en escasas ocasiones llegó a dañar sus coches, hizo la escalera de los monopostos detrás del sueño llamado Fórmula 1.

Cumplió con creces y fue campeón en la Fórmula Renault Francesa (2005), la Formula 3 Euroseries en Alemania (2007), la GP2 Asia Series (2008/2011), Auto GP (2010) y la GP2 Series (2011). Esta media docena de títulos le valió ser captado por el programa de pilotos de Renault F1 y tras su transformación a Lotus debutó en la Máxima en 2012.

El terrible accidente de Romain Grosjean en Bahreïn en 2020

Si bien logró 10 podios y se consolidó en el staff de pilotos titulares, no pudo lograr ningún triunfo. Su mejor posición fue el segundo puesto en Canadá 2012 y en los Estados Unidos 2013. Nunca le terminó de encontrar la vuelta, pero también es cierto que tampoco contó con un auto competitivo.

Se mantuvo hasta aquella temporada 2020 que arrancó en julio en plena pandemia de COVID-19. Era su quinto año con el Haas F1 Team. En el epílogo de un campeonato que ya se había definido a favor de Lewis Hamilton, que consiguió su séptimo y último cetro (el sexto con Mercedes), tras la largada en el circuito de Shakir, hubo un toque con el Alpha Tauri del ruso Daniil Kvyat. El monoplaza estadounidense chocó contra el guardarraíl y empezó a prenderse fuego, que habría sido por la rotura del tanque de combustible. La llamarada fue típica de otras décadas, como los accidentes de los años setenta y ochenta. Algo que no venía ocurriendo gracias al desarrollo de la tecnología y los distintos sistemas de seguridad desarrollados para la categoría.

El Halo salvó la vida del francés cuando chocó contra las hojas metalizadas. Su auto se partió a la mitad, desde 1981 que no se veía algo parecido. El antecedente fue con John Watson en el Gran Premio de Italia corrido en Monza, donde el McLaren MP4 (el primero construido en fibra de carbono) se partió, sin consecuencias para el piloto irlandés.

Pero lo espeluznante fueron los 28 segundos que estuvo en un verdadero infierno entre las llamas. Logró salir del coche y en medio del fuego escapó a la muerte. “Lo recuerdo todo. Recuerdo el golpe y, a pesar de las cifras impactantes de 53G (de fuerza del impacto), a mí no me pareció tan violento. Recuerdo desabrocharme el cinturón, intentar salir del coche y no poder porque estaba atascado. Pensé que tal vez podía estar bocabajo y que ya vendrían a por mí sin problema, así que me volví a sentar. Esperé un poco, miré a mi derecha y vi un color naranja muy fuerte, pero al principio no entendí lo que pasaba. Luego me di cuenta de que era fuego, intenté salir por la derecha pero no pude; intenté salir por la izquierda y tampoco, así que me volví a sentar”, explicó en una entrevista con Canal+.

El posteo en el que Grosjean reveló cómo le quedó la mano izquierda por las quemaduras en el choque en Bahrein

Romain no pudo evitar comparar su dramática experiencia con el accidente de Niki Lauda el 1 de agosto de 1976 en Nürburgring: “Pensé en Niki Lauda, juré que yo no iba a terminar así, era imposible, mi última carrera no puede ser así. Me volví a sentar, vi la muerte y pensé que eso era todo, que iba a morir. Mi cuerpo se relajó en ese momento, aceptó su destino, me preguntaba por qué lado me empezaría a quemar, si sería doloroso”.

“El fuego empezó durante los momentos finales del impacto de la barrera, comenzando desde la parte trasera de la celda de supervivencia y avanzando hacia el piloto a medida que el fuego crecía”, explicó el informe hecho por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que ratificó: “El tanque de combustible se desprendió en el lado izquierdo del chasis y la conexión de suministro de combustible del motor se rompió de la ‘vejiga de seguridad’. Ambos elementos proporcionaron vías primarias para el escape de combustible del tanque”.

“Desde el momento del impacto hasta que vimos que estaba vivo pasaron dos minutos y 45 segundos. Entre más pasaba el tiempo, más me convencía de que estaba muerto”, afirmó Marion Jolles, su esposa, en el noveno capítulo de la temporada 2021 de la serie de Netflix, Drive to Survive. “Nuestro hijo tenía miedo de que estuviera todo quemado”, añadió.

Las medidas de seguridad del auto, el buzo antiflama, pero por sobre todo la reacción de supervivencia le permitieron al galo contarla. Solo sufrió unas graves quemaduras en sus manos y sus pies. De hecho, meses más tarde bromeó en sus redes sociales al mostrar cómo le había quedado la mano izquierda que sufrió las mayores quemaduras. “Llevar a los niños al colegio, a una sesión de gimnasio y luego conseguir una nueva piel en esa mano izquierda. Día ocupado por delante”, escribió en un posteo en 2021.

Pese a que aún no ganó en la IndyCar, Romain Grosjean recuperó la sonrisa (Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)

“Las prioridades cambiaron mucho. Mi vida cambió para siempre”, dijo Romain ya afuera de la F1 en 2021 luego de 179 Grandes Premios. “Sí, me entristece dejar la F1, pero no me arrepiento de nada. Creo que ahora mi vida será mucho más hermosa. Cuando pasas por algo como esto es volver a nacer. Ver a mis padres, esposa e hijos bajo todo ese estrés si choco de nuevo, no creo poder soportarlo. Durante 2 minutos y 43 segundos estuve muerto para ellos”, sentenció.

“No gané una carrera, no gané un campeonato, pero tendré un legado para siempre en la Formula 1: Soy el hombre que escapó de las llamas”, culminó.

Lejos de caerse al quedarse sin lugar en la F1, en 2021 debutó en la IndyCar con la escudería Dale Coyne Racing y en su primer año fue segundo en las dos carreras del Gran Premio de Indianápolis (carrera en el circuito mixto, no en el óvalo) y luego fue tercero en Laguna Seca. El año pasado cambió al team Andretti Autosport, uno de los equipos más fuertes y fue segundo en Long Beach. Este año siguió con esa escudería y tuvo otros dos segundos puestos, otra vez en Long Beach y luego en Alabama.

Agustín Canapino tendrá en Romain Grosjean a un experimentado compañero en 2024 (Prensa Juncos Hollinger Racing)

Pero también cometió algunos errores y fue desvinculado de Andretti pese a tener un contrato. “Esperaba seguir compitiendo con la buena gente de Andretti Autosport en los próximos años. Me decepciona que eso no se cumpla, y deseo lo mejor a los miembros del equipo Andretti. Estoy buscando otras opciones para continuar mi carrera en la IndyCar en busca de la excelencia”, manifestó en sus redes sociales. “He iniciado un procedimiento de arbitraje en Indiana contra Andretti Autosport, buscando proteger mis derechos. Estoy representado por John Maley y Mark Owens de Barnes & Thornburg, LLP”, agregó.

Buscó un lugar para la próxima temporada y hubo una vacante en el equipo del argentino Ricardo Juncos debido a la salida del inglés Callum Ilott. Este jueves se anunció que se sumará a la escudería con sede en Indianápolis. Tendrá como compañero al argentino Agustín Canapino, quien supo ganarse su lugar luego de debut absoluto en monopostos.

El Juncos Hollinger Racing contará con una combinación de experiencia, entre un ex F1 y que aún no pudo ganar en la IndyCar como Grosjean, y otro corredor que sorprendió a todos como Canapino. El Titán de Arrecifes, amante de la Máxima, con seguridad en los baches de una larga pretemporada marcada por el ingreso de los motores híbridos (a combustión y eléctrico) y luego en los fines de semana de carrera, se sentará con el francés para que le cuente anécdotas de sus años en el gran circo y en especial aquella noche en Bahréin en la que volvió a nacer.