Los ATP 250 toman el protagonismo del circuito y nueve tenistas argentinos buscan las definiciones

Francisco Cerúndolo es uno de los argentinos que siguen en carrera en los ATP 250 (Foto: REUTERS/Yves Herman)

Luego de dos intensas semanas en el All England Lawn Tennis and Croquet Club, el circuito ATP continúa su rumbo. Previo al inicio de la seguidilla de certámenes por Norteamérica, que culminará en el US Open -el cuarto y último Grand Slam de la temporada-, el nivel más prestigioso del tenis masculino profesional regresará por catorce días al polvo de ladrillo europeo. Sin embargo, en México, inició el Mifel Tennis Open con presencia albiceleste y un cuadro un tanto polémico.

Desde el pasado sábado, en Gstaad, Suiza, se disputa el EFG Swiss Open, de categoría 250. El evento que ostenta uno de los marcos más bellos del Tour y es recordado por su inusual regalo a Roger Federer tras su primer título en Wimbledon en 2003, cuenta con cuatro argentinos en los octavos de final de singles: Juan Manuel Cerúndolo, Román Burruchaga, Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña. El máximo preclasificado, Casper Ruud, es la atracción en la ciudad que se ubica en la frontera con Francia.

Este martes, el menor de los hermanos Cerúndolo se encargó de abrir la jornada en el Roy Emerson Arena. El actual 109 del escalafón mundial logró un valioso triunfo al vencer al alemán Jan-Lennard Struff (129), finalista del Masters 1000 de Madrid en 2023, con parciales de 6-3, 3-6 y 6-3. En paralelo, en el Court 1, Francisco Comesaña (74) se quedó con el duelo albiceleste frente a Marco Trungelliti (147). El oriundo de Mar del Plata derrotó al santiagueño de 35 años por 6-3, 6-4 en una hora y 16 minutos de juego y cortó una racha negativa de cinco derrotas al hilo. Su último éxito databa del 7 de mayo, en el Masters 1000 de Roma, cuando se impuso sobre el teutón Daniel Altmaier.

A la par del debut de Ruud, Burruchaga y Cerúndolo buscarán un lugar entre los ocho mejores. Román enfrentará al Lucky Loser germano Patrick Zahraj (283) desde las 7:00 de nuestro país. En tanto, el duelo entre Juan Manuel y el experimentado belga David Goffin (68) fue programado para el último turno del Court Central, aproximadamente a las 12:30. Tomás Etcheverry, quien partió como cuarto sembrado, evitó la ronda inicial y su estrenó será este jueves ante el francés Arthur Cazaux (116).

Con un nombre parecido, pero a 1447 kilómetros de distancia, Bastad alberga otro ATP 250: el Nordea Open. A excepción de 2020, debido a la pandemia global del COVID-19, la competición sueca se lleva a cabo desde 1948 y en 2023 celebró su 75º aniversario. Además, los propios protagonistas lo eligieron como el mejor certamen de dicha categoría por once temporadas consecutivas. La vigente edición tiene en sus filas a las dos mejores raquetas argentinas, Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez, y a Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli.

La jornada de este martes fue suspendida mientras un albiceleste disputaba su encuentro a causa de las precipitaciones que azotaron a la ciudad sueca. En consecuencia, la acción retomará en las primeras horas del miércoles. Desde las 6:00, en el Court 1, Navone enfrentará al chileno Tomás Barrios Vera (124). A continuación, Ugo Carabelli completará lo que resta de su cotejo frente a otro trasandino: Cristian Garín (117).

En poco menos de media hora, el bonaerense se encontraba en desventaja en el primer set al situarse 2-3. Sin embargo, al momento del parate, poseía dos break-points para igualar el score. Por su parte, Báez, cerrará la actividad en el Court Central frente al joven noruego Nicolai Budkov Kjaer, quien en enero puso contra las cuerdas a la Selección Argentina de Tenis YPF en lo que fue triunfo albiceleste por 3-2. Cerúndolo, el máximo favorito al título por ranking, debutará este jueves ante el ganador del duelo entre Navone y Barrios Vera.

El ATP 250 de Los Cabos, que se desarrolla durante esta semana sobre canchas rápidas de cemento outdoor, en la últimas horas fue el centro de las críticas en las redes sociales debido a la conformación de su cuadro principal: cuenta con tan solo nueve Top 100, un Top 10 y decenas de jugadores de un ranking y nivel bajo, frecuentes participantes de los eventos Challenger.

A pesar de la polémica, un argentino accedió a la ronda de 16. Juan Pablo Ficovich, actual 148 del escalafón mundial, quien ingresó de forma directa, venció en el debut al ruso Alibek Kachmazov (183) por 6-3 y 6-2. Aún sin día ni horario, el oriundo de Berazategui buscará instalarse, por primera vez en su carrera y a los 28 años, en los cuartos de final de un torneo ATP. Su rival será el francés Quentin Halys (52).