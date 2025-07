El brutal nocaut a los tres segundos en una pelea de boxeo sin guantes: “Lo más violento que hemos visto”

La Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) vivió una de las definiciones más rápidas de su historia reciente durante una velada en el Hard Rock de Florida. Según el registro oficial del evento, el combate preliminar duró apenas tres segundos antes de que Esteban Rodríguez, conocido en el circuito como Mohawk, conectara el golpe definitivo y sumara su cuarta victoria profesional dentro de la modalidad de boxeo sin guantes ante el cubano Julio Pérez.

Rodríguez, de 33 años, mantiene un historial que evidencia su proyección en la disciplina. Desde su debut en el Squared Circle en 2022, el peleador estadounidense se ha consolidado con cuatro triunfos y una sola derrota, la cual fue ante el experimentado JoMi Escoboza, ex aspirante al título. Fuera del ring, Rodríguez lleva una vida alejada de los reflectores: se desempeña como carpintero y realiza trabajos de reparación, aunque esa rutina diaria contrasta con la contundencia de su accionar deportivo.

El atleta, cuya figura destaca por el característico peinado mohawk, suele atraer la atención tanto por su imagen como por su método de ataque directo. Originario de las artes marciales mixtas, donde acumuló un registro de 1-4, el cambio de disciplina le permitió explotar su pegada. En el escenario, Rodríguez puede decidir peleas tanto por la vía rápida como por decisión apretada. Según las estadísticas oficiales del combate en Florida, Rodríguez lanzó siete golpes, de los cuales cinco conectaron, mientras que su rival no logró impactar ninguno de sus cuatro intentos.

Minutos después de su actuación, tomó el micrófono en el medio del ring y lanzó una advertencia: “Chris Camozzi, tu sabes qué hora es. Te lo dije antes, estoy llegando, estoy llegando y no vas a poder hacer nada para detenerme”. La compañía, en tanto, publicó el video del nocaut y exclamó: “¡Las preliminares más violentas que jamás hayamos visto!¡La energía es descomunal! Esteban Rodríguez es un PROBLEMA".

Posteriormente el luchador recurrió a sus redes sociales para manifestar su emoción con un mensaje a sus seguidores: “¡Las palabras no alcanzan a explicar las emociones que están pasando en este momento! ¡Enorme grito a aquellos que creyeron en mí desde el principio y a mi patrocinador!!! Pero por último y lo más importante ¡Gracias Dios! ¡Gracias por todas las bendiciones que has enviado a mi manera!”.

En el otro extremo, el derrotado utilizó fragmentos de declaraciones de figuras del deporte para transmitir un mensaje de resiliencia. A través de un video del entrenador español Luis Enrique, el púgil cubano compartió la siguiente idea: “Perdedor, no. Aquí no hay perdedores (...) Perdedor en la vida es el que se rinde, perdedor es el que no se levanta. Aquí, en el deporte de alto nivel, no hay perdedores”. Posteriormente, publicó un mensaje de Ilia Topuria, luchador español de UFC: “Siempre tengo la fe y la certeza de que si la victoria no era para mi, no pasa nada. Pero voy a tener siempre la paz de que hice todo lo que estaba en mis manos”.

Esteban Rodríguez se impuso en 3 segundos (@bareknucklefc)

Por otro lado, la cartelera de BKFC sigue abriéndose a nombres latinoamericanos que destacan en el circuito global. El argentino Franco Tenaglia, campeón del peso ligero de la BKFC tras vencer por puntos a Tony Soto en octubre de 2024, se prepara para regresar al escenario. Después de su consagración en la empresa norteamericana, Tenaglia continuó sumando victorias en MMA, derrotando por sumisión al polaco Mikolaj Banasiewicz y al húngaro Joseph Hopgood en veladas de WAR MMA.

El retorno de Tenaglia está programado para el 11 de octubre en el Olimpic Arena de Badalona, España, durante la segunda edición del evento Noche de Leyendas. El enfrentamiento principal lo medirá ante Abner Lloveras, referente de los deportes de contacto y exintegrante de UFC y Bellator. El combate, dispuesto a seis asaltos de dos minutos y pactado en 77 kilogramos, presenta la expectativa de enfrentar a dos figuras que han trascendido diversas disciplinas de combate. Lloveras tiene experiencia en King Of The Streets, modalidad de lucha con reglas mínimas, mientras que Tenaglia se consolidó como una de las nuevas caras del boxeo sin guantes internacional.

La organización Fight Lovers, responsable de Noche de Leyendas, anticipa que la velada incluirá otros enfrentamientos de alto nivel. Después de un exitoso debut con la participación de figuras como Maravilla Martínez y Kiko Martínez, el evento busca consolidarse como una cita obligada en el calendario europeo del deporte de contacto, con más detalles y cartelera completa a revelarse próximamente.