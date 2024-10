La brutal imagen del rostro del argentino Franco Tenaglia tras ser campeón mundial en boxeo sin guantes: el premio extra que le dio McGregor

Tenaglia se quedó con el cinturón de BKFC (@fran_tenaglia)

El argentino Franco Tenaglia y el norteamericano Tony Soto protagonizaron un espectáculo impresionante durante el fin de semana pasado en el Arena Marbella de España cuando ambos se subieron para pelear por el título de peso ligero de la Bare Knuckle Fighting Championship.

El oriundo de Burzaco finalmente se consagró campeón mundial de boxeo sin guantes de BKFC tras imponerse en las tarjetas (47-45, 46-46 y 47-45) después de disputar tres rounds sumamente sangrientos que tuvieron a más de un espectador al borde de la silla.

Lo que más impresionó a los fanáticos, que catalogaron la pelea como la de dos auténticos guerreros, fue que lucharon hasta el final pese a estar absolutamente extenuados. Un detalle que no pasó desapercibido para Conor McGregor, uno de los propietarios de la compañía en cuestión.

El irlandés subió al escenario mientras los peleadores se preparaban para escuchar la decisión de los jueces, tomó el micrófono, y exclamó: “No, no, no, no. Escuchen, lo que vamos a hacer es...Para estos dos caballeros, además de una bonificación, duplicaremos el salario. Eso suena genial. Bien hecho, caballeros. Recibirán el doble de salario y bonificaciones. Gracias”.

Así quedó el rostro de Franco Tenaglia

Posteriormente, ya más descansado y en frío, el argentino de 28 años se presentó ante los medios de comunicación junto al título que acababa de conseguir para llevar adelante la rueda de prensa. El mal estado en el que se encontraba su rostro llamó la atención de más de uno en las redes sociales. “Sabía que de este combate saldría dañado, siempre sale muy herido por su estilo”, fue uno de los comentarios.

“Es muy dramático, las peleas son muy dramáticas. Me sentí muy bien. Obviamente me conectó el golpe y tuve que aguantar lo máximo posible porque es muy psicológica la pelea. Si ellos te ven que te venís abajo… una vez me pegó ya estaba hecho mierda pero no me vine abajo de golpe porque si no me comía. Este deporte es así y donde te empiezan a conectar mal, te empiezan a cortar la cara. Intenté hacer lo mejor, aguanté, apreté los dientes y aguanté hasta que me recuperé. Capitalicé las oportunidades, lo pude tirar un par de veces más”, reconoció Tenaglia, a quien se lo pudo ver con los ojos muy hinchados, moretones en la frente y algunos cortes cerca del tabique.

“Estaba preparado para ir a un sexto round, la verdad es que pensé que íbamos a ir a un sexto. Yo ya estaba diciendo “Uh, la pu...” pero bueno me dieron la pelea por decisión”, sentenció, haciendo referencia a la posibilidad que existía de disputar un último asalto que se utilizaría como desempate.

Las estadísticas oficiales del BKFC indican que el argentino lanzó 234 golpes contra los 352 de su contrincante, aunque ambos tuvieron un porcentaje de acierto similar: 66% del norteamericano con 234 y 62% del argentino con 147. Además, Tenaglia tiró a la lona dos veces a su rival, que lo hizo caer en una oportunidad.

El argentino se impuso en las tarjetas a Tony Soto (@fran_tenaglia)

Ubicado hasta antes del combate en el puesto 4° del ranking del peso ligero, el sudamericano se topó con un peleador norteamericano de 37 años que lideraba el ranking de la divisional gracias a cosechar hasta ese momento un récord de 6 victorias sin derrotas ni empates en esta especialidad.

Si bien pasó por distintas disciplinas, Franco decidió desarrollarse en el BKFC que nació en 2018 con la idea de realizar veladas de boxeo “a puño limpio”. Los peleadores suben a un round circular sin protecciones en sus puños, más allá de utilizar algún vendaje por debajo. Las reglas son similares a las del boxeo con guantes. Desde hace tiempo se viene hablando de esta disciplina, pero en 2024 ganó mayor notoriedad cuando el ex campeón mundial de UFC, McGregor, se unió como socio.

Tenaglia y Soto recibieron una bonificación por parte de Conor McGregor y su empresa (@fran_tenaglia)