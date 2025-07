El argentino Bebu Verón ganó el título continental latino superwélter CMB: “Voy por el sueño de ser campeón mundial”

Francisco Bebú Verón conquistó el título Continental Américas del CMB

En una noche perfecta, Francisco Daniel “Bebu” Verón conquistó el título continental latino superwélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el Save Mart Arena de Fresno, California, Estados Unidos. El púgil bonaerense se impuso por decisión unánime a Juan Vladimir Hernández, en una velada transmitida por TyC Sports y TyC Sports Play. El mexicano fue un rival de valía, ya que venía de tres triunfos consecutivos, el más recordado en junio de 2024 ante otro argentino, Guido Schramm, en lo que fue destacado con el nocaut del año.

El combate, pactado a diez asaltos en la categoría superwélter, representó la quinta presentación de Verón en territorio estadounidense y marcó su regreso al triunfo tras la única derrota sufrida en agosto del año anterior ante Brandon Adams. Con este resultado, el boxeador de José León Suárez elevó su récord profesional a 15 victorias, 1 derrota y 1 empate, con 10 nocauts. Algunas de las victorias más destacadas del argentino fueron ante Timur Kerefov, Ángel Ruiz Astorga y Leonardo Di Stefano.

Hernández, oriundo de Ciudad Lerdo, Durango, quedó con una foja de 17 triunfos, 7 derrotas y 0 empates, con 7 nocauts. Sus otros triunfos consagratorios fueron ante Jesús Ramos, Souleymane Cissokho, Israil Madrimov y, en especial el ex campeón mundial Julian Williams.

Lo mejor del combate entre Francisco Bebu Verón y Vladimir Hernández

“No fue fácil. Hice mi esfuerzo, ante un buen rival que me costó saber manejarlo. Él se venía, yo le pegaba y seguía viniendo. Fue un combate trabajado, pero que gané bien con ocho o nueve rounds. Se dio toco como lo planeamos. Sabíamos que se iba a venir, y mi boxeo era pegar y no dejarme pegar, cuando me encerraba abrazaba, ya lo daba vuelta. Noté que tuve un buen regreso, me sentí fuerte y rápido”, analizó el Bebu en diálogo con Infobae.

Desde el inicio, la pelea adoptó un ritmo intenso. El primer asalto resultó frenético, con Verón acorralando a Hernández y rozando el nocaut en los dos primeros minutos. El mexicano, sin embargo, resistió y cerró el round con determinación. A lo largo de los diez episodios, ambos boxeadores buscaron el protagonismo, pero la estrategia del argentino, basada en su mayor altura y alcance, se impuso. Verón utilizó desplazamientos, pasos atrás y golpes largos para mantener la distancia, mientras Hernández intentó acortar el ring y presionar de forma frontal, buscando conectar desde su guardia zurda.

Bebu Verón conecta un zurdazo en el rostro de Vladimir Hernández, quien estaba mejor ranqueado y llegó a vencer a dos campeones mundiales

“La motivación es total, estoy muy contento con el trabajo que hicimos y la vuelta salió bien. Sé que esta victoria me va a abrir muchas puertas y mi sueño sigue siendo ser campeón mundial”, valoró Francisco, quien es uno de los cinco hermanos boxeadores que están bajo la tutela de Frankie Verón, quien también destacó: “Fue una exhibición de boxeo, tanto en ataque como en defensa. El trabajo salió de acuerdo a lo pactado. Sabíamos que el mexicano era duro y que se iba a venir, el planteo fue bueno”.

La táctica de Verón, precisa y ajustada, le permitió capitalizar sus condiciones técnicas y conectar los mejores golpes de la noche. Hernández logró en ocasiones acortar la distancia y acertar algunos cruzados de izquierda, pero no consiguió revertir el dominio del argentino. El desgaste físico fue notorio en ambos, aunque Verón mostró mayor solidez y resistencia en los asaltos finales.

Frankie, su papá y entrenador, con un pasado sacrificado, plagado de éxitos en la era amateur y que tuvo a Carlos Monzón como mentor, hasta que una tragedia lo marcó para siempre, se entusiasmó con lo que puede llegar a partir de ahora para el Bebu. “Fue un salto muy grande porque Hernández era un muchacho que estaba dentro de los primeros del ranking, que le ganó a dos campeones del mundo. Estamos haciendo las cosas bien, con un trabajó a conciencia”.

Categórico triunfo de Bebu Verón ante Vladimir Hernández por el título Continental Américas del CMB

Por su parte, el manager Jonathan Quintana, aseguró: “Lo vi espectacular, la verdad que volvió muy bien. Lo veo para cosas grandes y demostró que está un título mundial, que está a la par de cualquier campeón de esa categoría. Si Dios quiere antes de fin de año vamos por algo grande. Insisto, le ganó muy claramente a un rival que se impuso a dos campeones mundiales que no es algo menor. Bebu demostró que está en un gran nivel, para las grandes ligas”.

El fallo de los jueces reflejó la superioridad del bonaerense: dos tarjetas de 98-92 y una de 99-91, todas a favor de Verón. Esta victoria, que llegó tras once meses de inactividad, representa un paso significativo en la carrera del argentino y podría abrirle nuevas oportunidades en los primeros planos del boxeo internacional. La pelea permitió a Verón sumar un nuevo cinturón a su vitrina y consolidar su sueño estadounidense.

Bebu Verón sumó un nuevo título internacional del CMB