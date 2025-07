7 frases de Gallardo tras el triunfo de River ante Platense: Maxi Salas, Juanfer Quintero y más novedades del mercado de pases

River Plate venció a Platense 3-1 en el estadio Monumental por la primera fecha del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo mostró contundencia, aunque por momentos le costó adueñarse del desarrollo del partido.

El Muñeco habló en conferencia de prensa y reconoció que el funcionamiento colectivo aún no responde a sus expectativas, aunque valoró la victoria frente a un rival exigente: “El equipo no funciona de la manera que quiero, pero fue una buena victoria ante un equipo muy duro. Contento por eso”. Gallardo subrayó que el plantel todavía se encuentra en construcción y que el proceso de ajuste continuará en los próximos días, mientras se resuelven cuestiones pendientes en el mercado de pases.

Facundo Colidio abrió el marcador a los 6 minutos y, tras el empate de Ronaldo Martínez a los 24 minutos, Maxi Salas volvió a poner en ventaja al local a los 39 minutos de la primera parte. El ex delantero de Racing tuvo un debut destacado con gol, tras ingresar recientemente al equipo.

En este sentido, Gallardo evitó pronunciarse sobre la conflictiva salida del delantero y las críticas de los presidentes de La Academia, Diego Milito, y de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón. El entrenador consideró que la palabra más valiosa es la del propio futbolista y restó importancia a las opiniones externas: “Sé muy bien lo que soy, cómo me comporto y sin hipocresía, ya lo dije una vez, los demás pueden decir lo que quieran. La seguridad y claridad que tengo para manejarme, a mucha gente no le gusta, a otras sí, pero poco me importa”.

Así fue el partido de Maxi Salas en su debut en River Plate.

En la segunda parte, el trámite fue cortado, con varias interrupciones y acciones divididas. Gallardo movió el banco e hizo debutar al Juan Cruz Meza de 17 años. Marcos Portillo fue expulsado en Platense por un codazo a Gonzalo Montiel, luego de la intervención del VAR. Esta situación dejó al equipo visitante en inferioridad numérica desde los 27 minutos del complemento. Fue ahí cuando River buscó liquidar el partido con variantes como el ingreso de Miguel Borja, quien finalmente marcó el tercer tanto en tiempo de descuento, sentenciando el resultado.

Uno de los focos de atención es la situación de Juanfer Quintero. Gallardo explicó que la negociación para su regreso está avanzada, aunque aún no se ha alcanzado un acuerdo definitivo con el América de Cali. “Todavía no hay un acuerdo, pero está bastante avanzado. Esta semana posiblemente podamos terminar de solucionar algunos temas”, afirmó.

Siguiendo con el mercado de pases, la llegada de Alexander Woiski, un joven talento que participó en el Sudamericano con la Selección y que expresó su deseo de vestir la camiseta de River, representa para Marcelo Gallardo una apuesta por el futuro. En palabras del entrenador, “es un juvenil con buen ojo para proyectar”, y su incorporación se suma a la estrategia de renovación que el club impulsa en este inicio del Torneo Clausura. Este movimiento, junto con la inminente resolución de otros fichajes y salidas, marca el pulso de un plantel en plena transformación.

En este último punto, respecto a las negociaciones por Juan Portillo y Galarza Fonda, ambos jugadores de Talleres de Córdoba, Gallardo detalló: “Hace un tiempo venimos hablando y las ofertas están presentadas. No hemos podido llegar a un acuerdo, pero con buena voluntad de ambas partes se va a acordar. Los jugadores quieren jugar con nuestra camiseta y eso valida que estemos en instancias finales. Esperemos que se pueda resolver de la mejor manera”.

En contrapartida, el Muñeco habló de la salida de algunos futbolistas, como los casos de Matías Rojas y Gonzalo Tapia. “Cada situación se evalúa de manera individual. En el caso de Tapia, un jugador joven que no tuvo participación, se analiza la posibilidad de que salga a buscar continuidad, siempre en función de lo que resulte más conveniente para todas las partes”.

En relación a estas partidas, Gallardo admitió la incomodidad que implica comunicar decisiones difíciles, especialmente cuando se trata de futbolistas a los que aprecia en lo personal. No obstante, remarcó que la renovación del plantel exige tomar determinaciones con frontalidad y respeto, siempre pensando en el bien del equipo y en las oportunidades que puedan surgir para los propios jugadores. “El fútbol y la vida sigue, hay posibilidades de que ellos también tengan otros desafíos”, afirmó.

En otro orden, Gallardo destacó el orgullo que siente por los futbolistas formados en la cantera que emigran a Europa, como Mastantuono o Echeverri, y celebró el reciente logro de Enzo Fernández, quien se consagró campeón del Mundial de Clubes: “Es un orgullo enorme ver su crecimiento permanente, al hincha eso lo reconforta”. En este contexto, el desafío es conformar un equipo competitivo que combine experiencia y juventud, capaz de afrontar los objetivos deportivos de la institución.

El Millonario presentó un equipo con varias caras nuevas, tras la partida de Franco Mastantuono y la ausencia por lesión de Sebastián Driussi. Pese a ello, se llevó un merecido triunfo ante un Platense, flamante campeón del Torneo Apertura, que deberá trabajar para tratar de alcanzar el mejor rendimiento, ahora bajo el mando del Kily González.