Cosmos regresa al profesionalismo en 2026 con nueva sede y apuesta juvenil

El Cosmos fue fundado en 1970 y revolucionó el fútbol estadounidense en los años setenta (Credit Image: © Passion Pictures/Entertainment Pictures) (Grosby)

Cosmos vuelve al fútbol profesional en 2026 tras años de inactividad y con un legado que incluye a figuras como Pelé y Franz Beckenbauer.

El club resurge con una nueva sede en Paterson, Nueva Jersey, y un enfoque renovado en el desarrollo de talento local.

Paterson se ubica en Nueva Jersey, a pocos kilómetros al oeste de Nueva York

Según informó The Athletic, el equipo debutará en la USL League One, la tercera división del fútbol estadounidense, en marzo de 2026, dejando atrás su tradicional vínculo con la ciudad de Nueva York.

Detalles del regreso: nueva administración y fechas claves

El club sumó cinco títulos en la North American Soccer League entre 1975 y 1984 (Credit Image: © Bruce Cotler/ZUMA Press Wire) (Grosby)

El relanzamiento del Cosmos es resultado de la adquisición de los derechos de propiedad intelectual y la mayoría accionarial por parte del grupo inversor North Jersey Pro Soccer, liderado por Baye Adofo-Wilson.

Según Athletic, Rocco Commisso, propietario de la Fiorentina y último dueño del club desde 2017, mantiene una pequeña participación en la nueva estructura.

Entre los copropietarios se destaca Erik Stover, exejecutivo de los New York Red Bulls y del propio Cosmos, quien jugó un papel fundamental en la gestión deportiva y administrativa durante la etapa más reciente del club en la NASL.

Además, el club planea lanzar un equipo femenino en 2027, que competiría en la USL Super League, la máxima categoría del fútbol femenino estadounidense.

Historia y legado del Cosmos

El Cosmos ocupa un lugar singular en la memoria colectiva del fútbol estadounidense. Fundado en 1970, el club se convirtió en un fenómeno global durante esa década y principios de los 80, al atraer a leyendas como Pelé, Franz Beckenbauer y Johan Cruyff. En ese periodo, el equipo conquistó cinco títulos de la North American Soccer League (NASL) entre 1975 y 1984, llenando estadios como el Giants Stadium y contribuyendo a popularizar el fútbol en Estados Unidos.

Tras la desaparición de la NASL en 1985, el Cosmos vivió largos periodos de inactividad (Credit: Benjamin E. "Gene" Forte/CNP /MediaPunch (Grosby)

La influencia del Cosmos trascendió lo deportivo. Según Daily Sports, el fichaje de Pelé incluso contó con la intervención de figuras políticas como Henry Kissinger, entonces secretario de Estado, en un intento por fortalecer las relaciones entre Brasil y Estados Unidos. Tras la desaparición de la NASL en 1985, el club vivió largos periodos de inactividad, con breves resurgimientos, como el de 2010-2017, cuando volvió a ganar títulos en una nueva versión de la NASL.

Nueva sede y estadio: Hinchliffe Stadium y su significado

El renacimiento del Cosmos implica también un cambio geográfico y simbólico. El equipo se instalará en el Hinchliffe Stadium de Paterson, Nueva Jersey, un recinto con capacidad para 7.800 espectadores.

El Hinchliffe Stadium, sede del Cosmos, cuenta con capacidad para 7,800 espectadores (Facebook)

Según Daily Sports, este estadio, inaugurado en 1932, fue restaurado y reinaugurado en 2023 tras una inversión de 110 millones de dólares, según detalló The Athletic.

En el pasado, Hinchliffe Stadium albergó equipos históricos como New York Black Yankees de la Negro League y New Jersey Eagles de la American Soccer League.

Enfoque en desarrollo juvenil: visión de Giuseppe Rossi

El nuevo Cosmos apuesta por un modelo centrado en el desarrollo de talento local, alejándose de la estrategia de fichar estrellas internacionales. Giuseppe Rossi, exdelantero internacional italiano y oriundo de Paterson, asume el cargo de vicepresidente y director deportivo. Rossi, cuya carrera incluyó pasos por el Manchester United y la selección italiana, expresó en una entrevista con The Athletic, su preocupación por la presión que enfrentan los jóvenes futbolistas en Estados Unidos.

“Hoy, siento que son los padres, más que nada, quienes les dicen a estos chicos que tienen que tomar una decisión a los 13, 14 o 15 años. ¿A quién le importa dónde juegan con la selección nacional a los 13, 14 o 15 años? No significa nada. Es solo un estatus para que los padres puedan hablar de sus hijos y decir esto y aquello. No está desarrollando jugadores”, dijo en una entrevista con The Athletic.

“Es una presión extra y les quita el verdadero objetivo: desarrollarlos y tener los entrenadores adecuados para desarrollarlos”, agregó.

Giuseppe Rossi, exdelantero internacional italiano, asume la dirección deportiva del Cosmos (Action Images/Aflo)

El club planea establecer academias y programas de formación accesibles, con el objetivo de ampliar las oportunidades para los jóvenes de Nueva Jersey, un estado con más de nueve millones de habitantes y solo un club profesional.

Contexto del fútbol estadounidense: cambios en la USL y diferencias con la MLS

El regreso del Cosmos coincide con una etapa de transformación en el fútbol estadounidense. La USL League One, donde competirá el club, ha aprobado la introducción de un sistema de promoción y descenso, una novedad en el país. Los propietarios de la USL ven este modelo como una vía para superar el enfoque local y comunitario actual, y atraer una mayor atención nacional e internacional.

Según Daily Sports, durante la década de 2010, el Cosmos se identificó con la oposición al modelo de la Major League Soccer (MLS), que opera como una liga cerrada sin ascensos ni descensos y exige elevadas tarifas de expansión.

Tras años de litigios entre la NASL y la Federación de Fútbol de Estados Unidos, la USL ha adoptado una postura más ambiciosa, incluyendo la creación de la USL Super League, una liga femenina de primera división.

Stover considera que estos cambios abren nuevas posibilidades: “Es maravilloso tener la esperanza como parte de la identidad del club, y realmente no la hemos tenido en el pasado. Ahora, lo que va a suceder y cómo se desarrollará, no lo sé. Pero sabemos que viene, y muchas cosas se han unido para hacer de este un momento realmente único para nosotros”, expresó a The Athletic.