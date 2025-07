Los dos refuerzos que sumó Racing para reemplazar a Salas: cuándo dinero gastó en ambos

Luego de la velada en la que distintas celebridades mantuvieron un encuentro con los referentes del plantel liderado por Gustavo Costas, en la que la ilusión se basó en el sueño de ganar la segunda Copa Libertadores de la historia, en Racing llegaron dos refuerzos para intentar olvidar la partida de Maximiliano Salas a River Plate.

“Hay que dar vuelta la hoja, porque no podemos estar durante tres meses llorando la salida de Salas”, había anticipado el ex volante central Hugo Lamadrid en diálogo con Infobae. Y la dirigencia, encabezada por Diego Milito, comenzó a escribir un nuevo capítulo con los arribos de Elías Torres y Tomás Conechny.

Tomas Conechny haciendo la entrada en calor en un partido del Alavés. Foto: REUTERS/Isabel Infantes

Ambos se hicieron los estudios pertinentes en el Centro Médico Deragopyan, y de no mediar ningún inconveniente se sumarán al plantel académico.

La entidad de Avellaneda adquirió el 80% de la ficha del delantero de Aldosivi a cambio de tres millones de dólares, mientras que por el atacante con pasado en Godoy Cruz el club bonaerense invirtió 4 millones de la moneda norteamericana en una operación directa con el Alavés de España.

“Lo de Elías es una alegría para nosotros porque es a lo que se dedica el club comercialmente para poder subsistir. Para poder estar en la elite del fútbol nosotros tenemos que formar jugadores y comercializarlos. Esta es la venta más grande en términos monetarios de la historia del club. Por supuesto que al hincha le va a doler y a todos nos duele porque es un chico que vino de muy chico, se formó acá, es familia, pero también tenemos que ser conscientes de que para que siga creciendo el club es lo que tenemos que hacer”, dijo recientemente el presidente de Aldosivi, Hernán Tillous, en declaraciones brindadas a la señal TyC Sports.

Elías Torres celebra uno de sus goles en Aldosivi

Racing ya cuenta con cuatro incorporaciones (Duvan Vergara y Alan Forneris son los otros dos) y se entusiasma con la posible llegada de Rodrigo Aliendro, quien no será tenido en cuenta por Marcelo Gallardo en River Plate. De todos modos, en caso de que se concrete la negociación, la Academia sólo tiene como objetivo hablar con el representante del futbolista, dado que tiene la idea a de no realizar ninguna otra compra, por lo que se espera que el volante pueda sumarse en condición de libre. Además, las relaciones con la dirigencia del Millonario no quedaron en buenos términos luego de la cláusula que aplicó Maxi Salas para ponerse La Banda.

“No es nuestra intención que se vayan más jugadores. Tenemos objetivos en la Copa Argentina, el campeonato y la Copa Libertadores. Queremos mantener nuestra base y reforzar lo que podamos. No quiero dar nombres propios. Siempre se está trabajando en potenciar a nuestro plantel, entre la Secretaría Técnica a cargo de Sebastián Saja y el Cuerpo Técnico. Tenemos un gran plantel y una base sólida. Agustín (Almendra) está muy contento en el club y se va a quedar. Todos los días hablo con Rodri De Paul, con Lautaro, Juan Musso o Charly Alcaraz. Ellos saben que tienen las puertas abiertas del club, para cuando deseen volver. Nosotros haremos todo lo posible para que se encuentren con una estructura acorde”, había dicho Diego Milito el día que Racing eliminó a San Martín de San Juan de la Copa Argentina.

Naturalmente, el caso del volante del Atlético de Madrid pareciera imposible en este momento, dado que el volante campeón del mundo tiene todo arreglado para jugar en el Inter Miami junto a Lionel Messi.

Por último, otro de los que podría emigrar sería Germán Conti, el central que no está dentro de la órbita de Costas y podría regresar a Colón de Santa Fe.