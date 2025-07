Quién es la promesa del fútbol alemán que fue citada por Placente a la selección argentina Sub 17

AFA dio a conocer la lista de convocados de la selección argetina Sub 17 (Crédito: AFA)

La selección argentina Sub 17 presentó una nueva lista de convocados para llevar a cabo una semana de entrenamientos en el Predio Lionel Andrés Messi de la AFA. La nómina tiene varios nombres llamativos que fueron citados por primera vez, como es el caso del jugador turco-alemán Can Armando Güner. Además, el grupo que comanda Diego Placente se prepara no solo para afrontar el desafío de la Copa del Mundo de la categoría en Qatar, prevista entre el 5 y el 27 de noviembre, sino que también tiene en agenda el COTIF L’Alcudia 2025. Este certamen internacional, que recibirá a futbolistas Sub 20 en Valencia del 19 al 30 de julio, servirá como una instancia clave de competencia y rodaje.

El combinado nacional albiceleste afrontará este torneo con una base de jugadores nacidos en 2008, grupo que en su mayoría participó recientemente en el Sudamericano Sub 17 desarrollado en Colombia. En línea con los planes de preparación, se difundió una nómina renovada de convocados para una semana de entrenamientos bajo la dirección técnica de Placente.

Vale destacar que la organización del certamen COTIF L’Alcudia 2025 ya definió los grupos: Argentina integrará la zona B junto a Chile, ADH Brasil y Valencia, mientras que el grupo A estará compuesto por Mauritania, Arabia Saudita, Uruguay y Venezuela. Para preparar la competencia, Placente confeccionó una lista preliminar de 25 futbolistas que entrenarán en el predio de Ezeiza antes de definir la nómina definitiva que viajará a España.

La lista completa de la selección argentina Sub 17

Entre los convocados aparecen varios nombres que militan en clubes europeos, además de los tres arqueros que suelen ser convocados a la división Sub 20 que formarán parte del plantel: Santino Barbi (Talleres), Agustín Chávez (Unión) y Facundo Quintana (Defensa y Justicia).

El nombre que resaltó por sobre los demás es el de Can Armando Güner, nacido en 2008 y actualmente en las divisiones juveniles del Borussia Mönchengladbach. Recientemente, integró la selección de Alemania Sub 17 en la Eurocopa de la categoría.

El futbolista, que puede desenvolverse tanto de extremo como media punta, es alemán, pero tiene ascendencia turca y argentina. Al mismo tiempo, el zurdo viene de ser uno de los jugadores más destacados de las Divisiones Inferiores del Borussia Mönchengladbach, que se consagró campeón del Campeonato Alemán B-Junior 2024/25 U17: se impusieron por 3-1 sobre el Leipzig en la final con dos goles de Güner, algo que le valió ser elegido como el MVP del encuentro.

Can Armando Güner, el futbolista turco-alemán que fue citado con la selección argentina

Otro de los casos destacados es el de José Alberto Castelau de Roa, arquero nacido en Getafe el 13 de enero de 2009, quien firmó su primer contrato profesional con el Real Madrid. Castelau se incorporó al club madrileño en 2017 y, gracias a la nacionalidad de su padre, es elegible para futuras convocatorias de la selección argentina. Esta no es su primera experiencia con la Albiceleste, ya que el año pasado integró las selecciones Sub 15 y Sub 16.

Otra incorporación es Alaín Gómez, guardameta de la categoría 2007 que juega en el Juvenil A del Valencia. Nacido en Candelaria, España, Gómez posee la posibilidad de representar tanto a Argentina como a España y Venezuela en el ámbito internacional.

El mediocampista Federico Matarán, nacido en 2008, también figura entre las caras nuevas. Actualmente, juega en el equipo Sub 18 de la Fiorentina y anteriormente formó parte de las Divisiones Inferiores de Defensor Sporting de Uruguay, adonde se trasladó a los 9 años.

Más allá de que la próxima competición que el combinado nacional deberá afrontar será el COTIF L’Alcudia 2025, la mirada está puesta en lo que será el Mundial de la categoría. De hecho, la selección argentina Sub 17 ya conoce a sus rivales para la próxima cita mundialista: formará parte del Grupo D, donde enfrentará a Bélgica, Túnez y Fiyi. Los detalles sobre los días y los horarios del calendario de los partidos todavía no fueron anunciados.