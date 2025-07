Allanaron dos viviendas tras los actos antisemitas de los barras de All Boys en la previa de un partido contra Atlanta

La Policía de la Ciudad realizó una serie de procedimientos en diferentes domicilios

El 29 de junio pasado, la barra brava de All Boys llevó a cabo actos antisemitas en la previa del partido contra Atlanta, por la Primera Nacional, disputado en su estadio Islas Malvinas. La exhibición de un ataúd con la bandera de Israel, sumado a un pasacalles con la leyenda “Muerte al Estado Genocida de Israel” provocó tres actas contravencionales. Días después, se tomaron medidas para prohibir el ingreso de estos involucrados a los estadios de la Ciudad de Buenos Aires por cuatro años y la Justicia dispuso este jueves una serie de allanamientos para continuar con la investigación.

Según informaron fuentes de la causa a Infobae, la Policía de la Ciudad se apersonó en diferentes domicilios en simultáneo minutos después de las 6 de la mañana en la búsqueda de los elementos usados en el hecho. A partir de la solicitud de la Fiscalía Especializada en la Lucha contra la Discriminación del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a cargo de Andrea Scanga, el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas 20, Secretaría de María Cecilia Martínez, ordenó allanar un departamento ubicado sobre la avenida Álvarez Jonte, a media cuadra del estadio del Albo. Se incautó una máscara plástica tipo Halloween, como la usada en el video de aquella tarde, dos teléfonos celulares y una remera negra y blanca con el escudo del club de Floresta.

Los otros allanamientos fueron en un hogar de un primer piso y un garaje sobre Santo Tomé, a unas 15 cuadras de la cancha. Allí fueron decomisados importantes elementos incriminatorios: demoraron su residente, señalado como integrante de la barra brava del club, quien fue notificado para presentarse a declarar en la fiscalía.

Allí los detectives secuestraron la bandera de Palestina con un palo de PVC, tal como fue mostrada aquella tarde, y una bandera blanca y negra, tres remeras con la inscripción “La Peste Blanca”, tal como se hace llamar la barrabrava de All Boys, otras prendas, además de cuatro celulares y una tablet.

La barra de All Boys paseó un ataúd con los colores de Atlanta

Según informó la Subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos de la Ciudad de Buenos Aires, le aplicará una pena de cuatro años sin ingresar a los estadios del distrito a la persona involucrada, un castigo sin precedentes que se suma a los otros 16 hinchas inhabilitados por el mismo periodo de tiempo.

Este episodio de antisemitismo tuvo su origen en los últimos días de junio, en la previa al duelo correspondiente a la fecha 20 del certamen de la Segunda División en Argentina. La escena mostró a los barras de All Boys paseando el ataúd; también se hallaron panfletos con mensajes ofensivos dirigidos tanto al club visitante como a la comunidad judía. Uno de los utilizados para recibir al equipo de Atlanta, rezaba: “Palestina libre. Villa Crespo barrio de cagones. Israel y Atlanta son la misma m...”.

Además, se utilizó un dron que sobrevoló la tribuna de All Boys portando una bandera de Palestina, así como la existencia de carteles con forma de ataúd con los colores de Atlanta y una cruz negra. Las fuerzas policiales labraron tres actas contravencionales por infracciones a los artículos 116, 119 y 125 del Código Contravencional de la Ciudad, referidos a incitación al desorden, colocación de elementos discriminatorios y mensajes ofensivos.

Los integrantes de las fuerzas de seguridad deslindaron de la responsabilidad de los hechos a la institución, dado que los sucesos ocurrieron fuera de sus instalaciones.

Los allanamientos tuvieron lugar en las primeras horas de este jueves

La denuncia penal, presentada por el Ministerio de Seguridad de la Nación bajo la firma de Franco Berlín y Fernando Oscar Soto, detalla que el domingo 29 de junio de 2025, hinchas de All Boys desplegaron una serie de acciones que incluyeron violencia, intimidación pública y expresiones de odio racial y religioso. Las investigaciones de la Dirección de Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad fueron claves en la identificación de los barras, las cuales fueron remitidas a la Fiscalía Especializada en la Lucha contra la Discriminación, a cargo de Andrea Scanga.

El subsecretario de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos, Juan Manuel Castrilli, había declarado que las autoridades avanzarían con determinación: “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, y estamos analizando aplicar una sanción administrativa ejemplar en relación con estos hechos a los radicalizados”.

La denuncia nacional, realizada por mandato de la ministra Patricia Bullrich, sostiene que las conductas denunciadas podrían encuadrarse en delitos previstos en la Ley 23.592, que agrava las penas cuando los delitos se cometen por motivos de odio o persecución racial, religiosa o nacional, así como en los artículos 211 y 212 del Código Penal, que tipifican la intimidación pública. La presentación se apoya en antecedentes documentados y registros de prensa sobre incidentes similares.

La barra de All Boys paseó un ataúd con los colores de Atlanta

No es la primera vez que se registran incidentes de esta índole en partidos entre All Boys y Atlanta. El pasado 7 de junio de 2024, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires aplicó el derecho de admisión a cinco fanáticos de All Boys por haber cometido actos antisemitas durante el compromiso entre ambos equipos por la fecha 19 de la Primera Nacional.

Los cinco hombres, de entre 22 y 49 años, habían sido detenidos por haber exhibido un ataúd con los colores de Atlanta acompañado de otro igual que había sido pintado como si se tratara de la bandera de Israel. Algunos de ellos también habían ingresado material pirotécnico, mientras que otros lucían banderas de Palestina e Irán.

Los materiales secuestrados para la causa

Una bandera de Palestina fue uno de los elementos sustraídos en los allanamientos