El Ejército de EEUU recuperó el nombre de Comando del Pacífico para su principal mando militar en Asia

Soldados de EE. UU. asignados a la 25.ª División de Infantería realizan un vuelo de reconocimiento de zona de aterrizaje durante el Ejercicio Salaknib 2026 cerca del Aeropuerto Internacional de Cagayan Norte, Lal-lo, Filipinas (USPACOM)

Estados Unidos anunció este miércoles que el Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos (USINDOPACOM) volverá a llamarse oficialmente Comando del Pacífico de Estados Unidos (USPACOM), revirtiendo la denominación adoptada en 2018 durante el primer mandato del presidente Donald Trump.

El Pentágono explicó en un comunicado que la medida busca reivindicar el “legado histórico” de la organización militar, creada el 1 de enero de 1947 por orden del presidente Harry S. Truman. El USPACOM es considerado el comando combatiente unificado más antiguo y uno de los mayores dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

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La cartera de Guerra aclaró que el cambio es únicamente nominal y no modifica ni la misión ni el área de responsabilidad del comando, que incluye territorios desde la costa oeste de Estados Unidos hasta la frontera occidental de India, abarcando regiones del Pacífico, el Índico, Asia Oriental, el Sudeste Asiático, Australia y parte del sur de Asia.

El Departamento de Guerra señaló que la denominación USPACOM está vinculada a “décadas de cooperación con aliados regionales” y a la participación estadounidense en conflictos como las guerras de Corea y Vietnam, además de numerosas “operaciones humanitarias” en la región.

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El USS George Washington (CVN 73) realiza operaciones de vuelo en el Mar de Filipinas. La preparación inigualable y la presencia constante aseguran un Indo-Pacífico libre y abierto (@US7thFleet)

El comando adoptó la denominación Comando Indo-Pacífico en mayo de 2018, bajo la gestión del entonces secretario de Defensa, James Mattis, quien justificó el cambio argumentando que reflejaba la creciente interconexión estratégica entre los océanos Índico y Pacífico. La estrategia de Washington en ese momento buscaba realzar el rol de la India y el océano Índico en la arquitectura de seguridad regional.

Pese al regreso a la antigua denominación, el Pentágono aseguró que el comando mantiene su compromiso con una región “libre y abierta” y con la cooperación junto a aliados y socios en uno de los escenarios geopolíticos más relevantes a nivel mundial.

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El 5 de junio, la Marina de Estados Unidos abordó el superpetrolero sancionado MT Davina en el océano Índico, marcando la cuarta operación de interdicción marítima confirmada por el USPACOM desde mediados de abril. El Davina, también identificado como Lenore, es un superpetrolero con capacidad para transportar hasta dos millones de barriles de crudo. De acuerdo con la plataforma de rastreo MarineTraffic, el buque fue detectado el 5 de junio a unos 32 kilómetros al suroeste de Sri Lanka, donde habría permanecido oculto durante las últimas seis semanas. Los datos de calado señalaban que navegaba con carga casi completa.

El video documenta una operación militar de abordaje en el mar. Se observan fuerzas armadas, incluyendo personal militar en uniforme, helicópteros y armamento pesado. Las secuencias muestran a un helicóptero militar despegando y aterrizando sobre la cubierta de un petrolero de gran tamaño, así como la movilización de tropas en el interior de una embarcación. Una vista aérea general del petrolero en aguas abiertas y otra desde un helicóptero con una ametralladora montada son también visibles. Esta cobertura muestra el abordaje de un petrolero sancionado por fuerzas de EEUU en el Océano Índico.

Por otra parte, en 2024, las fuerzas de Estados Unidos confirmaron que disponen de una “gama de opciones” para responder a los actos de agresión del régimen chino en el Mar de China Meridional si se les ordena actuar, afirmó el almirante Samuel Paparo, jefe del USPACOM.

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En una conferencia de prensa el 29 de agosto de ese año, Paparo evitó precisar los detalles de los planes de contingencia y explicó que revelar esas opciones permitiría al “adversario potencial construir una contramedida a las mismas”. Aseguró que el comando bajo su dirección, está listo para actuar conforme a las necesidades.

Las declaraciones surgieron luego de que Paparo fuera consultado sobre cómo los aliados podrían enfrentar las denominadas “tácticas de la zona gris” de China en aguas disputadas. Estas acciones incluyen el uso de cañones de agua, el bloqueo y la embestida de embarcaciones rivales, prácticas que no alcanzan el nivel de un ataque armado y, por tanto, no activarían el Tratado de Defensa Mutua de 1951 entre Filipinas y Estados Unidos.

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Soldados de EE. UU. asignados a la 25.ª División de Infantería realizan un vuelo de reconocimiento de zona de aterrizaje durante el Ejercicio Salaknib 2026 cerca del Aeropuerto Internacional de Cagayan Norte, Lal-lo, Filipinas (USPACOM)

“Ciertamente, hemos preparado una serie de opciones y el USINDOPACOM está preparado, si así se solicita, tras celebrar consultas de conformidad con el tratado, para ejecutarlas hombro con hombro con nuestro aliado”, expresó el almirante.

El Tratado de Defensa Mutua obliga a ambas naciones a asistirse en caso de un ataque armado externo, aunque las tácticas de “zona gris” plantean retos adicionales para la cooperación militar formal entre ambos países.

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