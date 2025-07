Del anillo inédito de Mirtha Legrand a la ilusión de Francella en la Libertadores: Racing vivió una velada llena de pasión y sentimiento

Mirtha recibió un hermoso ramo de flores de Diego Milito

A días de su debut en el Torneo Clausura ante Barracas Central, Racing vivió una velada cargada de sentimiento y pasión, en la que trasladó el Cilindro de Avellaneda al Hotel Libertador de Av. Córdoba.

Reconocidos hinchas de la Academia se reunieron junto a los referentes del plantel liderado por Gustavo Costas y la Comisión Directiva encabezada por Diego Milito con un solo objetivo: convencer a los simpatizantes de que se hicieran socios de la institución.

Uno de los primeros en llegar fue Abel Pintos, quien además contribuyó con una pieza musical para abrir el evento. “Racing es familia, me gusta vivirlo en la cancha como lo hago en casa junto a mi mujer y mis hijos”, deslizó en los micrófonos de Infobae antes de interpretar con su guitarra el popular hit Motivos. Según la mirada del artista, “los equipos tienen buenos o malos momentos, pero la pasión no cambia”. Por ello, aseguró que se encuentra muy entusiasmado con la segunda parte de la Copa Libertadores, donde la Academia deberá enfrentar a Peñarol en los octavos de final: “Más allá del contexto futbolístico, uno es hincha por sobre todas las cosas. Venimos con un envión muy positivo, pero si no hubiera sido así, la ilusión se mantendría intacta, porque de eso se trata la pasión”.

Para el músico, la única espina en el gran presente albiceleste quedó marcada por la salida de Maximiliano Salas a River Plate: “Es un jugadorazo que vamos a extrañar, porque dio mucho por el club; pero hay un gran equipo atrás. Uno le tiene mucha fe al plantel y al cuerpo técnico”.

Para Guillermo Francella, otro de los presentes en el evento, vivió la partida del delantero “con mucho dolor”. De todos modos, aseguró que está “muy ilusionado” con el trabajo diario que planifica Gustavo Costas. “Él generó algo distinto en el hincha y en el plantel. Formó un equipo que ante la adversidad crece. Hoy Racing es por lejos el mejor equipo que puede representar al país”, subrayó con orgullo.

Racing presentó su nueva campaña

En la misma sintonía, Hugo Lamadrid, recordó que en Avellaneda son “especialistas en tener esperanza”. Si bien el Flaco se mostró cauteloso con la llegada de los nuevos refuerzos y aguarda con ansiedad la presentación de Duván Vergara y Alan Forneris (hasta ahora los únicos dos que firmaron, aunque se espera el arribo de Elías Torres y Tomás Conechny), el sueño de conquistar el trofeo más codiciado del continente se mantiene intacto.

Además, el ex volante central también se refirió a la partida de Salas: “Hay que dar vuelta de hoja. Como jugador siempre lo quiero tener de mi lado, pero no podemos estar tres meses llorando su salida. Ojalá que tenga muchos éxitos, porque es un buen pibe”.

Con la transparencia que lo caracteriza y sin ningún tipo de filtro, Lamadrid recordó que “en el fútbol la ética no existe”. “Diego (Milito) es políticamente muy correcto; pero lo que sucedió muestra que en nuestro fútbol hay muy pocos códigos. Pasó toda la vida; en su momento los clubes habían pactado que no iban a contratar ningún jugador que firmaran por el 20%; y el primero que rompió ese pacto fue Racing con Orteguita Sánchez. Esto pasó y va a seguir pasando. Si Salas se hubiera ido al Barcelona de Ecuador, lo estaríamos saludando en Ezeiza con mucho amor, pero como se fue a un rival que te compite el título, hizo ruido”.

Antes de despedirse, el Flaco advirtió que no es de insultar a los jugadores desde las tribunas, porque él lo vivió en carne propia. “Yo sé lo que se siente, soy especialista en eso. Uno se quedó un poco de enojado y dolido con Salas, porque dio un salto de vereda muy cercano; pero ojalá que le vaya muy bien”, completó.

Con una mirada más temperamental y opuesta a la del ex jugador, Sergio Gonal reconoció que será uno de los que se encargue de silbar al ex delantero cuando Racing reciba a River en el Cilindro. “Me dolió mucho que se fuera. Sobre todo por los modos. Es un pibe que lo adoramos, pero voy a ser uno de los que lo chiflará cuando le toque volver”, deslizó con cierta cuota humorística.

El cómico con pasado en ShowMatch también recordó algunas anécdotas y una de las que tiene más presente es cuando estuvo a punto de perder un trabajo por la pasión que le genera la Academia. “Estuve al borde de que me echaran de una obra de teatro, porque en el 2001, cuando el país se estaba explotando, postergaron la definición del torneo y el partido con Vélez lo pusieron el 27 de diciembre, que coincidía con un debut que tenía en Mar del Plata. Pedía permiso para ir a ver el partido y me lo negaban; entonces me escapé”, sorprendió. “Después de tantos años sin campeonatos, cómo no iba a estar en ese partido", argumentó el humorista. Y continuó con su relato: “Me fui y volví con el auto ese mismo día. Tenía las entradas y no me lo podía perder”...

Aquel equipo de Mostaza Merlo terminó con la sequía de 35 años sin títulos locales y los intérpretes del recordado Paso a Paso se convirtieron en héroes para toda la vida. “Ese equipo me marcó mucho, pero el de Costas me mata. No sé que le debe decir a los pibes para que salgan a la cancha con esa actitud. Es conmovedor”, completó.

Sin dudas, una de las presencias más esperadas fue la de Mirtha Legrand. La legendaria Chiqui recibió un magnífico ramo de flores en manos de Diego Milito y recordó un episodio con un antiguo presidente del club: “Hace muchos años Juan Destefano me regaló un anillo inédito con el escudo de Racing que todavía conservo. Siempre tengo presente a mi equipo. Creo que este año se puede dar la Copa Libertadores, porque tiene un entrenador que admiro mucho“.

Costas y Arias junto a sus parejas

Finalmente, Gustavo Costas, líder de un proyecto que mantiene viva la ilusión en las hinchas, manifestó la felicidad que le genera ver al club en las condiciones actuales, ajenas a los episodios críticos que le tocó vivir en el pasado. “Ojalá podamos lograr la cantidad de socios que queremos para que explore el Cilindro en cada partido que juguemos. Tenemos un sueño y si estamos juntos vamos a llegar lejos. Hay que i por ese sueño", dijo el DT.

Su poder de convencimiento es una de las claves del éxito académico. Y para ello tuvo que comunicarse con varios de los jugadores del plantel durante las vacaciones. “A los que teníamos el riesgo de que se nos vayan, los llamé seguido. A Maravilla casi que ni lo llamé. Con los demás, hablé bastante, porque uno trata de estar encima de ellos”. Indudablemente, una de esas conversaciones fue con Maxi Salas, pero lo que hablaron entre ellos quedará en la intimidad. Mientras tanto, Racing mantiene la esperanza de sumar una nueva conquista del otro lado de las fronteras.