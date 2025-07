Un argentino fue seleccionado por un equipo de la liga de desarrollo de la NBA: “Aún no lo puedo creer”

Tomás Chapero, el pivote argentino que fue elegido para jugar la liga de desarrollo de la NBA (Prensa Obras Basket)

Una gran noticia para el básquet argentino se dio a conocer este martes con la selección de Tomás Chapero, pivote de Obras Sanitarias, para la liga de desarrollo de la NBA, denominada G-League. El jugador de 24 años y 2.08 metros de altura fue elegido en el puesto 13 por los Grand Rapids Gold, el equipo filial de los Denver Nuggets.

Chapero fue seleccionado junto con otros 16 jugadores de 15 países diferentes como parte del Draft Internacional de la NBA G-League 2025-26, que se llevó a cabo este martes 8 de julio. El sitio oficial de la liga anunció que seis de estos jugadores son prospectos elegibles para el Draft de la NBA, “con la capacidad de declararse para el Draft de la NBA desde 2026 hasta 2028″. El jugador argentino no se encuentra en esta categoría.

El sistema de elección de jóvenes jugadores, que debutó en 2023 como parte del nuevo convenio colectivo de la NBA, otorga a los equipos de la G-League los derechos sobre estos jugadores durante dos temporadas, sin exigir su ingreso inmediato al Draft de la NBA. Esta edición, al igual que las anteriores, se realizó de manera virtual y constó de una sola ronda.

Entre los jugadores elegibles se destacó Tomás Chapero, quien completó su primera temporada completa con Obras Sanitarias en la Liga Nacional. Durante la campaña 2024-25, el oriundo de Santa Fe participó en 42 partidos y promedió 7,4 puntos y 3,4 rebotes, consolidándose como una opción confiable en la pintura. Además, el ex jugador de Bahía Basket fue convocado por Pablo Prigioni para integrar la preselección argentina que comenzará a entrenarse en Madrid a fines de julio con miras a la AmeriCup.

Tomás Chapero, entrenando con Obsras Sanitarias, su equipo en la LIga Nacional (Prensa Obras Sanitarias)

“Ser elegido por un equipo de G League me produce una inmensa alegría. Es estar a un paso de la NBA, una locura increíble. Aún no lo puedo creer, me emociona mucho. Siento felicidad también por todos mis familiares, que siempre estuvieron apoyándome y en todo momento me alentaron para que siga adelante. Le dediqué horas y horas de trabajo y esfuerzo al básquet y me acompañaron para que nunca me rinda”, dijo el pivote, que ya jugó con la selección argentina en la AmeriCup 2022, en declaraciones recogidas por el sitio de la Liga Nacional.

Por último, Chapero describió la influencia de su paso por el Rockero en esta oportunidad en la liga de desarrollo de la NBA. “Con Obras estoy totalmente agradecido. Para mí significó muchísimo todo lo que hizo el club por mí. El haberme dado la oportunidad de llegar en 2024 para jugar los Playoffs contra Platense, después haberme dicho que me quedara un año más… estoy muy feliz de haber pasado por acá. Y lo más importante es que me llevo buenas relaciones en todos los lugares del club, con todos los que hacen el día a día. Dentro y fuera de la cancha”, compartió el jugador que vive un sueño.

Cabe destacar que, a lo largo de la historia, solamente llegaron a la NBA 16 argentinos, siendo Manu Ginóbili el que más temporadas jugó (16) en San Antonio Spurs y que además cosechó 4 anillos. Otro dato de color es que Chapero estará en la filial de los Denver Nuggets, franquicia que ya tuvo a Facundo Campazzo en sus filas en 2022. ¿Se repetirá la historia?