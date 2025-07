La relación de los tenistas argentinos con Wimbledon: ¿es un hueso duro de roer el Grand Slam inglés?

Wimbledon nunca pudo ser conquistado por un argentino en la modalidad de singles (Foto: REUTERS/Toby Melville)

El césped del All England no es el que más les simpatiza a los tenistas argentinos. En algunos casos, la presencia de varios de ellos suena a compromiso. El hecho de que sea un Grand Slam y el que más huele a tradición, obliga a dedicarle horas de adaptación a la gramilla sólo por un puñado de semanas al año.

De ahí el fastidio de quienes desearían la continuidad del circuito por otras superficies menos resbaladizas y, tal vez, ésa sea la explicación que avale la falta de grandes resultados, como pueden haberse dado en otros de los torneos denominados Majors. De esta manera, Wimbledon se regodea siendo el indomable para los albicelestes que nunca lograron conquistarlo. Guillermo Vilas (campeón en Roland Garros, Australia y el US Open), Gabriela Sabatini (US Open), Gastón Gaudio (Roland Garros) y Juan Martín del Potro (US Open) fueron los grandes campeones del tenis nacional.

Si hasta el propio Willy había acuñado aquella frase de que “el pasto es para las vacas”, previamente a ganar el Masters sobre césped del Kooyong en Melbourne, Australia, que lo hizo repensar dicha afirmación, en diciembre de 1974. Pero no pudo con la gramilla británica. Se hizo zapatillas con suelas especiales, con círculos concéntricos ubicados por detrás del dedo pulgar de cada pie, para poder dar giros sin patinarse y, sin embargo, no pudo. La cancha con el pasto diferente y de un corte más alto le puso más límites que sus adversarios y era su principal rival a vencer. Tanto es así, que sus dos mejores actuaciones fueron cuando alcanzó los cuartos de final en 1975 (cayó con Roscoe Taner 6-4, 5-7, 6-8, 6-2 y 6-2) y 1976 (con Bjorn Borg 6-3, 6-0 y 6-2).

Wimbledon fue el único Grand Slam que se le resistió al mejor tenista argentino de todos los tiempos, Guillermo Vilas (Foto: Colorsport/Shutterstock)

Por eso, y hasta hoy, hubo sólo una argentina que logró consagrarse en el circuito profesional, pero en la modalidad de dobles. En 1988, a Gabriela Sabatini, de apenas 18 años y con tres en el circuito profesional, la juntaron con Stefanie, una jovencita de su edad a la que todos llamaban Steffi, para disputar el certamen en pareja en búsqueda de competencia y efecto de marketing. Gaby, junto con Graf, llegaron a la final y vencieron a la dupla, por entonces, soviética Larisa Savchenko-Natasha Zvereva por 6-3, 1-6 y 12-10.

Los mejores rendimientos nacionales en Wimbledon

Aún sin haber levantado el trofeo mayor, fueron varias las hazañas e intentos de varios argentinos que estuvieron cerca de conseguirlo. La propia Sabatini volvió a ser la primera que consiguió arribar a la final de Wimbledon, pero esta vez en el cuadro de singles. Frente a ella tuvo a quien fuera su compañera de dobles y archirrival en el circuito: Steffi Graf. El match no sólo le daría a la campeona el título del Grand Slam británico, sino también el N° 1 del tenis femenino. En aquella tarde del 6 de julio 1991, Gaby estuvo muy cerca. Sacó por el título 5-4 luego de quebrar el servicio de la alemana, y dos games más tarde quedó a tan sólo dos puntos, cuando sirvió 6-5, 30-15, en el tercer y decisivo set. Después llegaría aquella maldita volea y la recuperación de la rival, que se quedaría con la victoria, el título y el N° 1, por 6-4, 3-6 y 8-6.

Gabriela Sabatini y Steffi Graf se enfrentaron en la final de Wimbledon (Foto: Andy Hooper/ANL/Shutterstock)

Poco más de una década más tarde, el tenis le daría otra oportunidad a la Argentina, en la definición de singles pero, ahora, entre los varones. El domingo 7 de julio de 2002, un joven David Nalbandian, con sólo 20 años, maravillaba al mundo con la contundencia de su tenis y procuraba ser el primer representante de nuestro país en salir al balcón del All England levantando el trofeo. Sin embargo, la escena y el juego de Lleyton Hewitt le darían el triunfo al australiano por 6-1, 6-3 y 6-2.

Diez años más tarde, la posta había pasado a una nueva generación y Juan Martín del Potro fue quien intentó treparse a la definición en la Catedral del tenis mundial. La primera de ellas fue en el mismo escenario, pero bajo la denominación de Juegos Olímpicos de Londres 2012. Las plazas de semifinales dejaron emparejados a Andy Murray, posteriormente medalla de oro, con Novak Djokovic y al tandilense con Roger Federer.

El suizo se quedó con la victoria, pero exhausto, mientras que Juan Martín tuvo la valentía para derrotar Djokovic. El 5 de agosto 2012 venció a Nole por 7-5 y 6-4, en la Cancha 1, y logró el bronce, su primera medalla olímpica.

Al año siguiente, volvió a alcanzar las semifinales en el All England, pero ya vuelto a vestir de Grand Slam. En esta ocasión ya no sería Federer su rival, sino Djokovic, quien se tomó revancha del año anterior y lo derrotó en 5 sets, por 7-5, 4-6, 7-6(2), 6-7(6) y 6-3.

En dobles, los argentinos tuvieron muchas más chances de repetir lo hecho por Sabatini, alcanzando, entre hombres y mujeres, otras seis finales.

El ahora capitán argentino de Copa Davis Javier Frana alcanzó la definición el mismo día en que Gabriela buscaba el título frente a Graf. La habitual pareja del santafesino en el circuito era el mexicano Leo Lavalle y buscaron consagrarse ante la dupla integrada por Anders Järryd y John Fitzerald. Luego de un par de sets muy disputados, el sueco y el australiano se llevaron el trofeo con un 6-3, 6-4, 6-7(7) y 6-1.

Así como Frana con Sabatini, lo fue Paola Suárez con David Nalbandian. La pergaminense, junto a la española Virginia Ruano Pascual, entró a disputar la final 2002, de dobles femenino, frente a las hermanas Serena y Venus Williams. Poco pudieron hacer en el set inicial y, aunque dieron batalla después, cayeron por 6-2 y 7-5.

Ese fue el primero de tres intentos de la que fuera la dupla N°1 del mundo. Al año siguiente, volvieron a tener su chance, pero cayeron frente a la belga Kim Clijsters y la japonesa Ai Sugiyama, por 6-4 y 6-4. La tercera fue la vencida y no hubo más, en 2006 llegaron al tercer set, pero se les escapó nuevamente ante las chinas Jie Zheng y Yan Zi, que ganaron por 6-3, 3-6 y 6-2.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers disputaron la final de Wimbledon en 2023 (Foto: REUTERS/Dylan Martinez)

La última aparición en día de finales fue la de Horacio Zeballos. El marplatense, junto con su habitual compañero Marcel Granollers, pisaron el Court Central del All England en las definiciones del doble masculino de 2021 y 2023. La primera fue la más dura y la última disputada a cinco sets, cayeron frente a la dupla croata Mate Pavic-Nikola Mektic, por 6-4, 7-6, 2-6 y 7-5. Dos años más tarde serían el neerlandés Wesley Koolhof y el inglés Neal Skupski quienes tirarían por tierra la ilusión del primer título de Grand Slam de la dupla hispano-argentina, con un 6-4 y 6-4.

Los Juniors también aportaron lo suyo. Cuando David Nalbandian y Guillermo Coria circulaban por esa categoría, se alzaron con el triunfo en dobles juniors. Ese día debieron disputar los cuartos de final (vencieron a Childs-Dickson, de Gran Bretaña, por 7-6 y 6-4), la semi (a Nelson-Hilton, también británicos, por 3-6, 7-6 y 17-15) y la final, allí vencieron a Todor Enev (Bulgaria) y Jarkko Nieminen (Finlandia), por 7-5 y 6-4.

En la raqueta de María Emilia “Pitu” Salerni, las mujeres aportaron dos títulos. Primero se coronó en dobles, en 1999, jugando junto a la checa Daniela Bedanova, y al año siguiente en singles. El sábado 8 de julio de 2000, derrotaba a la ucraniana Tatiana Perebiynis, 6-4 y 7-5, y se consagraba campeona del singles junior.

El último en hacer algo similar fue Axel Geller, que luego de jugar las finales Junior de 2017, tanto de singles como de dobles, dejó el tenis y se dedicó a su carrera en finanzas. El español Alejandro Davidovich Fokina lo derrotaba en la definición de individuales por 7-6 y 6-3, mientras que luego de un pertinente descanso celebraría el título de duplas junto al taiwanés Yu Hsiou Hsu.

Axel Geller cayó en la final junior de 2017, aunque logró el título en dobles ese mismo año (Foto: REUTERS/Andrew Couldridge)

Esta historia de los argentinos con Wimbledon y la, tal vez, mayor empatía jugando en parejas ya la había iniciado Enrique Morea, quien fue finalista de doble mixto en tres definiciones, fuera de la Era Open, a mediados del siglo pasado.

La primera fue en 1952, junto a la australiana Thelma Coyne Long cayó ante la estadounidense Doris Hart y el australiano Frank Sedgman, al año siguiente lo acompañó Shirley Fry, de Estados Unidos, pero volvió a caer ante Doris Hart, ahora con Vic Seixas, misma dupla que lo venció en 1955, cuando llegó a definir junto con Louise Brough, también del país norteamericano.

En definitiva, 17 finales, 10 nombres, un solo título profesional, una medalla de bronce y cuatro triunfos en Juniors no hablan tan mal de una relación argentina con el césped británico, en un certamen que suele resultar esquivo para los jugadores albicelestes.