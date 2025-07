La historia detrás del brutal golpe a un futbolista que derivó en una sanción de 10 fechas y una causa judicial: “Tuvo amnesia total”

Batalla campal entre jugadores de Sacachispas y Dock Sud

El 7 de junio, Lucas Chaparro saltó a la cancha del Estadio De Los Inmigrantes sin saber que terminaría su sábado en una ambulancia con rumbo a la clínica San Francisco de Sarandí. El lateral izquierdo de 33 años había completado los 90 minutos de la victoria de su equipo, Dock Sud, por 2-0 contra Sacachispas en condición de local por la fecha 19 de la Primera B Metropolitana y, sobre el cierre, se desató una batalla campal que terminó con él recibiendo una fuerte agresión de un jugador contrario, Alan Buonofiglio, que le provocó una conmoción cerebral con pérdida de conocimiento. La víctima recuperó la conciencia de camino al nosocomio. Su infractor recibió 10 fechas de suspensión y fue imputado en una causa judicial.

Chaparro tuvo un cuadro integrado por un traumatismo cráneo facial (golpe directo que ocupa la cara y el cráneo) y síndrome de excitación psicomotriz (movimientos involuntarios en pleno estado de inconsciencia), al que se le sumó un hematoma extradural, que se produce entre la duramadre, membrana que protege al cerebro, y el cráneo. “El golpe que él recibió fue tan violento que, no te digo que corrió riesgo su vida, pero no estuvo muy lejos de eso o de quedar con alguna secuela neurológica”, confesó David Sznajderhaus, el médico del Docke, en una entrevista con Infobae.

El ex futbolista de San Lorenzo sufrió una herida cortante en el labio, tuvo pérdida de sangre por la nariz y tiene el tabique desviado. Hasta la publicación de esta nota, se desconocía si debía ser operado en la zona, una intervención que estiraría los plazos de recuperación, que en el mejor escenario sería de tres meses hasta concretar su regreso oficial a una cancha. Más allá de esto, ya sabe una cosa en su vuelta a los entrenamientos: debe usar una máscara nasofacial para proteger la nariz.

Luego de estar 24 horas en la clínica, continúa su recuperación en el hogar y este jueves retornó a las prácticas de manera diferenciada al resto de sus compañeros, con el objetivo de que vaya recuperando su estado en compañía del kinesiólogo y el preparador físico, luego de casi un mes en reposo. Está de buen humor y tiene muchas ganas de encarar esta etapa. Podrían faltar dos semanas para que vuelva a hacer fútbol.

Lucas Chaparro tuvo un paso por las Inferiores de San Lorenzo (Crédito: prensa de Dock Sud)

El golpe de Buonofiglio, defensor de Sacachispas, sucedió en medio de una pelea con varios futbolistas después del segundo gol marcado por Mauro Schonfeld, en el tramo final del partido. La agresión fue captada por las cámaras de la transmisión de TyC Sports Play, pero Chaparro no registra lo sucedido. Así lo relató Sznajderhaus: “Él no se acuerda nada. Eso también es un signo preocupante, porque él tiene amnesia total del episodio”. “Él recuerda que terminó el partido, que se armó la batahola por lo que pasó en el segundo gol (Schonfeld definió de taco con el arco vacío). Estaba discutiendo con algún jugador rival, él se desmayó después que recibió la trompada tremenda en la cara, perdió el conocimiento y yo lo asisto”, relató. Su primer recuerdo posterior fue cuando despertó en la ambulancia.

El especialista precisó que tuvo una lesión “gravísima”, padeció una convulsión y brindó detalles sobre los primeros auxilios a Lucas Chaparro, un hecho del cual no hay grabación, porque la transmisión finalizó en medio del conflicto entre los jugadores: “Yo lo asisto en el campo de juego, estaba tirado en el piso con los ojos abiertos y él me miraba, pero no tenía idea dónde estaba”. Él se mantuvo a su lado, mientras en el campo de juego se mantenían varios focos de riña: “Miraba a mi alrededor y seguía viendo jugadores corriendo, jugadores tratando de calmar los ánimos. Los dirigentes de los clubes tratando de calmar a los jugadores, de separar. Los jugadores estaban muy alterados, estaban muy descontrolados”.

Alan Buonofiglio fue imputado y notificado en una investigación bajo la carátula de lesiones, según pudo saber Infobae de fuentes de la investigación, que es llevada a cabo por la UFI N° 4, a cargo del Dr. Sebastián González. A través de un oficio, el organismo judicial le solicitó el 17 de junio a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) el informe confeccionado por el juez y oficiales sobre el encuentro disputado durante el primer fin de semana del sexto mes de 2025. El mismo ya fue enviado a las autoridades.

Los jugadores piden atención médica para Lucas Chaparro en la cancha (Crédito: prensa de Dock Sud)

Estas mismas fuentes apuntaron que el ex jugador de El Porvenir y Lugano, equipos del Ascenso argentino, no fue citado a indagatoria, pero se prevé que sea convocado antes de la feria judicial (21 de julio hasta el 1 de agosto). Serán citados a declarar los firmantes de la planilla de árbitros, se utilizarán las cámaras que captaron la situación y el acusado no está procesado. Todavía no se definió la gravedad de las lesiones, debido a que se espera la evolución de Lucas Chaparro.

Ante la consulta de este medio, David Sznajderhaus ponderó que la “excepcional” atención médica evitó “secuelas neurológicas” y precisó cómo transitó los primeros días el hombre que llegó este año a Dock Sud proveniente de Deportivo Merlo: “Estuvo muy mal la primera semana. Hablaba con él de mañana y de noche. Es muy difícil saber cómo lo tomó, porque él me dice: ‘Mirá lo que me hicieron, mirá cómo estoy. Mirá los quilombos que tengo, quiero jugar. No puedo jugar‘. Estuvo muy angustiado. Hoy está un poquito mejor”. Su evolución neurológica fue buena.

El Lila publicó un comunicado ese día para referirse a lo acontecido: “El Club Sacachispas repudia enérgicamente los hechos de violencia ocurridos en el día de hoy, durante el partido disputado frente al Club Sportivo Dock Sud”. “Nos solidarizamos con todas las personas que se hayan visto afectadas, especialmente con el jugador Lucas Chaparro. A su vez, expresamos nuestra total disposición a colaborar con las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido y tomar las medidas que correspondan”, añadieron.

Chaparro tiene un plazo mínimo de recuperación de tres meses (Crédito: prensa de Dock Sud)

Ni esa institución ni tampoco Alan Buonofiglio se contactó de manera personal con Chaparro. Al menos así lo dejó ver Sznajderhaus: “Le pregunté a Lucas y no lo llamó a nadie. No habló con nadie, no recibió ninguna disculpa de nadie hasta donde yo sé”.

El futbolista hospitalizado pasó por las Inferiores de San Lorenzo, donde disputó dos partidos en la Primera División. Totalizó 118 minutos repartidos en sendos triunfos 2-1 contra Vélez en Liniers por el Torneo Apertura 2011 y ante Villa Dálmine por la Copa Argentina de ese mismo año, según recoge el portal especializado Transfermarkt.

En 2018, emigró al Juventude Évora y Oliveirense, clubes del ascenso portugués. A comienzos de 2021, ya en Argentina, inició su etapa en Fénix y emigró a Deportivo Riestra a mitad de 2022. A pesar de irse en medio de la Primera Nacional 2023, disputó un puñado de encuentros en la campaña que terminó con el ascenso del Malevo a la máxima categoría del fútbol argentino. En el Docke jugó 14 partidos y anotó un gol.

Por otro lado, la sanción de 10 (diez) partidos a Alan Gustavo Buonofiglio se dio a conocer en la resolución del boletín 6710 del Tribunal de Disciplina de la AFA, luego de que ya había sido suspendido de manera provisional tiempo atrás. La determinación sobre el expediente 97288 se enmarca por la infracción del artículo 13, inciso 1, subinciso h del Código Disciplinario, sobre el cual está tipificado un castigo de “al menos tres partidos de suspensión por conducta violenta”.

La rápida atención médica a Chaparro fue clave para evitó secuelas neurológicas (Crédito: prensa de Dock Sud)

De igual manera, el jefe de prensa de Dock Sud, Mario Herenda, declaró con Infobae que la posición del club es buscar una pena mayor por la existencia de una causa abierta ante la Justicia y el Departamento de Legales intentará evitar que Buonofiglio sea habilitado hasta que el Tribunal se expida sobre su situación judicial. Para ello, la institución ya apeló la decisión. “Nuestra aspiración es que reciba 30 fechas”, añadió.

El día de la sanción provisional, fijada en el boletín 6706, cuya sesión tuvo lugar el 12 de junio, se divulgaron las penas para los otros jugadores involucrados en el tumulto: cuatro y dos partidos a Santiago Collares y Mauro Schonfeld, ambos de Dock Sud, respectivamente; y cuatro compromisos sin jugar para Facundo Troncoso y Ciro Campuzano, de Sacachispas. Todos fueron por incumplir el mismo artículo del código.

Infobae se comunicó con Sacachispas y el jugador acusado en la Justicia, pero optaron por no hacer declaraciones.

Los instantes posteriores al golpe de Buonofiglio a Chaparro (Crédito: prensa de Dock Sud)