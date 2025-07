De Broadway a Anfield: tragedia, pasión y el himno que unió a Liverpool y al mundo del fútbol

Cientos de hinchas del Liverpool se acercaron a las inmediaciones del Anfield Stadium para brindarle un homenaje a su jugador

La muerte de Diogo Jota, el futbolista portugués de 28 años, enlutó por completo al mundo entero. El atacante del Liverpool falleció en la madrugada del jueves tras sufrir un accidente de tránsito a bordo de su Lamborghini mientras se dirigía hacia Inglaterra para afrontar una nueva temporada con los “Reds”. En el vehículo, viajaba su hermano, André Silva, quien también perdió la vida.

Al haberse conocido la triste noticia, cientos hinchas del Liverpool se acercaron a las inmediaciones del Anfield Stadium para brindarle un homenaje a su jugador. Uno de los momentos más conmovedores, se dio cuando varios de ellos comenzaron a entonar el “You’ll Never Walk Alone”. Este himno, que trasciende fronteras y rivalidades, se ha convertido en el símbolo de unidad y esperanza para los aficionados del club inglés. Sin embargo, pocos conocen que su origen no está ligado al fútbol.

La trágica muerte de Diogo Jota conmocionó a la afición del Liverpool y reavivó el significado del himno (foto: REUTERS/Temilade Adelaja)

Cómo nació el “You’ll Never Walk Alone”

Según detalló el medio FourFourTwo, “You’ll Never Walk Alone” no nació en las tribunas ni en los vestuarios, sino sobre un escenario de Broadway en 1945. La canción fue compuesta por Christine Johnson para el musical Carousel. La actriz, que encarnaba el papel de Nettie Fowler, la presentó ante la producción y logró que fuera incluida para consolar a un personaje en momentos de sufrimiento. Más tarde, Jan Clayton, quien años después ganaría relevancia con su papel protagónico en “Lassie”, la repetiría con la participación de todo el elenco.

La versión de Gerry and the Pacemakers en 1963 impulsó la popularidad de 'You’ll Never Walk Alone' en Anfield.

La letra de la canción alentaba a “caminar con esperanza en el corazón”, una frase que, con el tiempo, trascendió el teatro para encontrar un nuevo significado en el mundo del deporte, convirtiéndose en uno de los himnos de fútbol más emblemáticos de Europa.

El Liverpool adoptó el himno en la temporada 1963 y, desde entonces, forma parte de su esencia en cada partido (@liverpoolfc)

Gerry and the Pacemakers: el punto de inflexión

En 1963, la banda originaria de Liverpool, Gerry and the Pacemakers, decidió adaptar la canción y lanzarla como sencillo. De acuerdo con FourFourTwo, la reversión alcanzó rápidamente los primeros puestos en las listas británicas en octubre de ese año. El éxito fue tal que la canción se convirtió en un fenómeno nacional, mucho más allá de lo que sus intérpretes originales hubieran imaginado.

La cultura musical de Liverpool jugó un papel fundamental en este proceso. En la ciudad, la música era parte esencial de la vida cotidiana, y las canciones populares del momento se escuchaban en todos los rincones, incluidos los estadios. FourFourTwo señala que en Anfield, el estadio del Liverpool, era habitual que se reprodujeran los éxitos del momento a través del sistema de megafonía, mientras los hinchas coreaban y se balanceaban al ritmo de las melodías.

En abril del 2021, tras más de 500 días sin hinchas por la pandemia del Covid-19, "You'll Never Walk Alone" volvió a sonar en Anfield con sus hinchas presentes

La adopción por Liverpool: una tradición nacida en la grada

La temporada 1963/64 fue trascendental en la historia del Liverpool. No solo por la obtención de su primera liga inglesa en más de 15 años o la performance de su delantera —Roger Hunt, Ian St John y Alf Arrowsmith— aportando 92 goles para el equipo, siendo récord en la Primera División. Si no también por la consolidación entre la música y el fútbol gracias al “You’ll Never Walk Alone” (YNWA).

La canción, que ya por entonces era todo un éxito, formaba parte de la musicalización previa a cada partido del Liverpool en su casa. El impacto fue inmediato y duradero que incluso Gerry Marsden, líder de Gerry and the Pacemakers, ilustró la magnitud de este vínculo con una frase que el entrenador, Bill Shankly, le dijo por aquel entonces. “Te he dado un equipo de fútbol y tú nos has dado una canción“, confesó el cantante durante una entrevista en ‘The Ed Sullivan Show’.

El plantel del Liverpool campeón de la liga en la temporada 1963/64 (foto: Liverpool FC)

Los testimonios y la voz de quienes fueron protagonistas

A los dichos de Shankly, se sumaron personajes de renombre del club como Ian Callaghan, quien disputó 640 partidos con el Liverpool, señalando lo imponente que se volvía el ambiente cada vez que sonaba la canción. “La atmósfera era simplemente eléctrica, realmente lo era, así que tal vez les llegó y adoptaron la canción. YNWA es una parte fundamental de lo que es el Liverpool. Todavía se me pone la piel de gallina cuando estoy en Anfield y suena la canción”, recordó en una entrevista que le dio al club en el año 2013.

Alan Kennedy, otro de los emblemas del club, agregó en esa misma entrevista: “Significa todo para el Liverpool Football Club. Con los años, hemos aprendido a amar el disco y es nuestro, lo cual me enorgullece. La canción salió en 1963 y me encanta esa época con Gerry y los Beatles. Cada vez que la escucho, y la escucho al menos una o dos veces por semana, significa mucho para mí y es muy conmovedora”.

Las hinchadas del Borussia Dortmund y Celtic adoptaron el "You'll Never Walk Alone" como sus himnos, siguiendo la línea del Liverpool (Composición fotográfica)

La expansión a otros clubes de Europa

Luego de la adopción que hizo el Liverpool con el “YNWA”, otras aficiones a lo largo de todo el viejo continente decidieron imitar sus pasos. El primero en hacerlo fue el Celtic. Según relató Callaghan, esto se dio luego de un enfrentamiento entre ambos en la Copa de Europa 1966 (la actual Champions League), cuando la afición escocesa quedó impactada por la fuerza emocional de la canción en Anfield. Desde entonces, también se escucha en Celtic Park antes de cada partido, consolidándose como parte esencial de la identidad del club.

Por su parte, otro de los clubes que está fuertemente arraigado a este himno es el Borussia Dortmund. FourFourTwo explica que todo comenzó en 1996 cuando la banda local, Pur Harmony, formada por aficionados del club alemán, decidió grabar una versión inspirada en la de Gerry and the Pacemakers. Convencidos por amigos, entregaron la grabación al encargado de la megafonía del estadio, quien accedió a reproducirla antes de los partidos, convirtiéndose en un ritual ineludible para la famosa “Yellow Wall“ que despliegan en sus tribunas antes de cada encuentro. A partir de entonces, el Signal Iduna Park se unió al Celtic Park y Anfield como tradicionales intérpretes de esta canción.

Además de los mencionados, equipos como el Feyenoord, St. Pauli y Mainz 05, también adoptaron —en menor medida— el uso del “You’ll Never Walk Alone” en sus estadios.

La interpretación conjunta de Liverpool y Borussia Dortmund en 2016 mostró el poder unificador del himno.

Liverpool vs. Borussia Dortmund: un partido más que “conmovedor”

En 2016, durante un partido de Europa League entre ambos equipos, se dio uno de los episodios más emotivos dentro de un estadio de fútbol. Según relató FourFourTwo, la interpretación de “You’ll Never Walk Alone” alcanzó una intensidad inusitada cuando ambas aficiones, con las bufandas alzadas, entonaron la canción al unísono.

En ese instante, la música se detuvo y solo quedaron las voces de los hinchas, creando una atmósfera única que reflejó el poder de la canción para unir a rivales y celebrar la pasión por el fútbol.

'You’ll Never Walk Alone' se asoció con la resiliencia del Liverpool tras la tragedia de Hillsborough en 1989, adonde 97 hinchas perdieron la vida (liverpoolfc.com)

Significado emocional y cultural: unidad, resiliencia y memoria

El arraigo de “You’ll Never Walk Alone” en la cultura futbolística va más allá de la música. FourFourTwo subraya que, aunque la popularidad inicial de la canción no estuvo relacionada con tragedias, su mensaje de unidad y fortaleza cobró especial relevancia en momentos difíciles para los clubes y sus ciudades.

En el caso de Liverpool, la canción se asoció de manera indeleble con la resiliencia mostrada tras la tragedia de Hillsborough, ocurrida en un partido de FA Cup en 1989 ante Nottingham Forest, donde 97 hinchas perdieron la vida por culpa de una avalancha. Ante esto, la comunidad de los Diablos Rojos se unió para superar la adversidad, usando el “YNWA” como un himno y símbolo de esperanza y solidaridad, que no solo forma parte de las grandes gestas deportivas. Sino también de los momentos más dolorosos.