Los primeros homenajes de los fanáticos del Liverpool a Diogo Jota en Anfield y los conmovedores mensajes de sus compañeros

El club inglés le realizó un homenaje al futbolista portugués fallecido este jueves

El mundo del fútbol llora la trágica muerte de Diogo Jota y su hermano André Silva en un accidente de tránsito en España en la madrugada del jueves. Las redes sociales se llenaron de mensajes referidos al suceso y varias estrellas del deporte se sumaron a las condolencias para la familia del delantero portugués, que tenía 28 años, tres hijos y hacía 11 días que se había casado.

El Liverpool, el club inglés en donde Diogo Jota brilló como futbolista con 65 goles y 25 asistencias en 182 partidos, izó su bandera a media asta en el mástil de acceso al estadio de Anfield y los fanáticos comenzaron a acercarse a la sede para dejar arreglos florales, camisetas, globos y pancartas para homenajear a su ídolo, que consiguió 5 títulos en los Reds.

“El Liverpool Football Club está devastado por el trágico fallecimiento de Diogo Jota. El club ha sido informado que el joven de 28 años ha fallecido tras un accidente de tránsito en España junto a su hermano, André. Liverpool FC no hará más comentarios en este momento y solicitará que la privacidad de Diogo y la familia, amigos, compañeros de equipo y personal del club de André sea respetada mientras tratan de llegar a un acuerdo con una pérdida inimaginable. Seguiremos brindándoles todo nuestro apoyo”, fue la primera reacción de la institución inglesa ante la noticia.

Por su parte, el Wolverhampton, el otro club inglés donde jugó el portugués 131 partidos (44 goles), también se expresó lamentando el deceso de su ex futbolista: “Estamos desconsolados. Diogo era adorado por nuestra afición, querido por sus compañeros y apreciado por todos los que trabajaron con él durante su etapa en los Wolves. Los recuerdos que creó serán inolvidables. Nuestros corazones están con la familia, amigos y seres queridos de Diogo y su hermano, André. Te extrañaremos muchísimo y siempre te recordaremos".

Algunas personas se acercaron al estadio de Liverpool para dejar flores y otras ofrendas para homenajear a Diogo Jota (Peter Byrne/PA via AP)

Los aficionados de los Lobos también se acercaron al estadio Molineux para dejar camisetas y otras ofrendas en memoria de Diogo Jota. “Dejó este club como una estrella y siempre será una estrella a nuestros ojos”, agregó el club en una nota publicada en su sitio web.

En tanto que el Porto, el club portugués por el que pasó el futbolista formado en Pacos de Ferreira, también se dejó su mensaje: “Estamos de luto. Con conmoción y profundo pesar enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos de Diogo Jota y su hermano André Silva, quien también fue nuestro atleta en las categorías juveniles. Que descanse en paz".

A estas dedicatorias también se le sumaron las de sus compañeros en Liverpool. El argentino Alexis Mac Allister recordó a Diogo Jota con un posteo en su cuenta de Instagram: “No lo puedo creer. Siempre recordaré tus sonrisas, tus enojos, tu inteligencia, tu compañerismo y todo lo que hacía a tu persona. Duele mucho, te vamos a extrañar. Descansa en paz querido Diogo”.

Otro de los futbolistas del Liverpool que también expresó su pésame mediante las redes sociales fue el uruguayo Darwin Núñez. “No existen palabras de consuelo para tanto dolor. Siempre te recordaré con tu sonrisa, como un buen compañero dentro y fuera del campo. Mando toda mi fuerza a su familia, desde donde él este, estoy seguro de que siempre estará con ustedes, en especial a su mujer y a sus tres hijos. Q.E.P.D. Diogo y Andre”, escribió el delantero charrúa.

Alexis Mac Allister dejó su mensaje por la muerte de Diogo Jota (Instagram)

El ex entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, también se mostró consternado por la pérdida del jugador: “¡Este es un momento en el que tengo que luchar! ¡Debe haber un propósito mayor! ¡Pero no puedo verlo! Me rompe el corazón enterarme del fallecimiento de Diogo y su hermano André. Diogo no sólo fue un jugador fantástico, sino también un gran amigo, un esposo y padre cariñoso y afectuoso. ¡Te extrañaremos mucho! ¡Todas mis oraciones, pensamientos y poder para Rute, los niños, la familia, los amigos y todos los que los amaron! Descansa en paz – Con amor”.

Por su parte, el plantel del París Saint-Germain, que se encuentra en Estados Unidos disputando el Mundial de Clubes, realizó su homenaje a los jugadores fallecidos. “El entrenamiento comenzó con un minuto de silencio para honrar la memoria de Diogo Jota y André Silva. Todos los pensamientos del PSG están con su familia y seres queridos". escribieron en sus redes oficiales.

Dentro de todos los compañeros que le dedicaron su pésame, uno de los posteos más desgarradores fue el que subió Cristiano Ronaldo, con quien compartió el plantel de la selección de Portugal que se consagró campeona de la UEFA Nations League hace menos de un mes. “No tiene sentido. Justo ahora estábamos juntos en la selección, y ahora te casaste. A tu familia, a tu esposa y a tus hijos, les envío mis condolencias y les deseo toda la fuerza del mundo. Sé que siempre estarán con ellos. Descansen en paz, Diogo y André. Todos los extrañaremos”, escribió CR7.

Además, otro futbolista argentino que se sumó a los mensajes fue Lisandro Martínez. “No puedo creerlo. Mis condolencias a la familia de Diogo y André. QEPD”, firmó el marcador central del Manchester United a través de una historia en su Instagram.

LAS FOTOS DE LOS HOMENAJES QUE REALIZARON LOS FANÁTICOS A DIOGO JOTA EN LIVERPOOL:

Una mujer deja sus flores en las afueras del Anfield en memoria de Diogo Jota, el jugador portugués fallecido (REUTERS/Temilade Adelaja)

Llora Liverpool. Llora el fútbol. Conmovedor homenaje a Diogo Jota tras su trágica muerte (AP Photo/Ian Hodgson)

Aficionados del Liverpool se acercan al estadio de Anfield para rendir su homenaje a Diogo Jota (AP Photo/Ian Hodgson)

El rostro de los aficionados del Liverpool, con una tristeza indisimulable, en Anfield, le rinden tributo al futbolista fallecido Diogo Jota (REUTERS/Temilade Adelaja)

Camisetas, flores, bufandas, pancartas y otros recuerdos para homenajear al futbolista Diogo Jota (REUTERS/Temilade Adelaja)

Una pareja de aficionados del Liverpool lleva un globo con el número 20 en honor a Diogo Jota (AP Photo/Ian Hodgson)

Conmovedor tributo a Diogo Jota en las afueras del estadio de Liverpool (AP Photo/Ian Hodgson)

Los hinchas del Liverpool se acercaron al estadio para homenajear a Diogo Jota (AP Photo/Ian Hodgson)

Una foto de Diogo Jota con la copa que ganó en Liverpool (REUTERS/Temilade Adelaja)

Dos aficionados con la camiseta de Diogo Jota este jueves en Liverpool (AP Photo/Ian Hodgson)

Un aficionado del Liverpool deja un ramo de flores en el memorial de Diogo Jota (AP Photo/Ian Hodgson)

Una bandera que dice Descanse en paz, Jota, en las afueras del estadio del Liverpool (REUTERS/Temilade Adelaja)

Un simpatizante deja su ofrenda en memoria de Diogo Jota (AP Photo/Ian Hodgson)

La reacción de los aficionados del Liverpool tras conocer la noticia de la muerte de Diogo Jota (REUTERS/Temilade Adelaja)

Los arreglos florales que dejaron los hinchas del Liverpool para despedir a Diogo Jota (Peter Byrne/PA via AP)

La bandera del Liverpool a media asta en señal de luto por la muerte de Diogo Jota (Peter Byrne/PA via AP)

Un aficionado del Liverpool dejar flores tras la muerte de Diogo Jota (Peter Byrne/PA via AP)

El tributo a Diogo Jota en las afueras del estadio de Liverpool, Inglaterra (AP Photo/Ian Hodgson)

Football fans leave tributes in memory of Liverpool player Diogo Jota at Anfield Stadium, home of Liverpool FC in Liverpool, Thursday, July 3, 2025.(AP Photo/Ian Hodgson)

Flores y otras ofrendas en memoria de Diogo Jota (REUTERS/Temilade Adelaja)

Aficionados del Liverpool se acercaron a Anfield para rendirle un homenaje al futblista fallecido Diogo Jota (Peter Byrne/PA via AP)