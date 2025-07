Las “píldoras milagrosas” que salvaron a Novak Djokovic de una histórica derrota en el estreno de Wimbledon

El problema médico que tuvo Novak Djokovic en el debut de Wimbledon

Novak Djokovic sufrió más de la cuenta en su estreno en el cuadro principal de Wimbledon. El serbio de 38 años debió dar batalla ante el francés Alexandre Muller para no perder por primera vez en su carrera en el debut del Grand Slam sobre césped y el peligro del tropiezo estuvo asociado a un problema médico que solucionaron los médicos con lo que él catalogó como unas “píldoras milagrosas”.

Nole se impuso 6-1 en el primer set ante el 41 del mundo, que es diez años menor que él, pero se complicó el panorama en el segundo parcial cuando su rival pasó al frente por 7-6 al mismo tiempo que él combatía contra sus problemas de salud.

“Obviamente disfruté un poco menos en el segundo set. Tengo que ser franco: pasé de sentirme lo mejor posible durante un set y medio a sentirme de la peor manera durante 45 minutos. Ya sea por un virus estomacal o no sé, pero... Simplemente luchar contra eso. La energía se recuperó después de unas píldoras médicas milagrosas. Y me las arreglé para terminar el partido con una buena nota”, dijo desde el Court Central del All England Lawn Tennis and Croquet Club, al mismo tiempo que dibujaba una sonrisa pícara en su rostro sabiendo lo que generarían sus referencias sobre las “píldoras mágicas”.

Djokovic debió consumir medicación suministrada por los médicos por un virus estomacal (Foto: Reuters/Toby Melville)

Lo cierto es que tras ese parcial y la atención de los especialistas, Djokovic volvió al sendero aplastante para imponerse en los siguientes dos sets con un doble 6-2 en un juego que se extendió por casi 3 horas y media, pero con una segunda manga que fue la más larga con una hora y cuarto de actividad antes de cederla.

La entrevistadora le repreguntó en el court esas “píldoras mágicas” porque “mucha gente querrá saber”, pero Djokovic entre risas prefirió centrarse en las dificultades que afrontó: “No estaba pensando en eso ni tomándolo como una opción (retiro del partido). Pero sabía que algo no iba bien con el estómago y esperaba que la energía regresara”.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Nole abrió la rueda de preguntas enfocándose también estos escollos de salud que lo perjudicaron: “Es bueno ganar, obviamente, y terminar la noche. Como dije en la cancha, pasé de mi mejor sensación absoluta, el mejor juego en el primer set, a mi peor sensación en mucho tiempo. Los problemas con el estómago... Mi energía cayó por completo. Sólo estuve tratando de sobrevivir en la cancha durante bastante tiempo. Después de un rato, la energía volvió y pude volver a jugar desde la línea de fondo en la forma en jugué en el primer set”.

Djokovic reconoció que la asistencia médica fue clave (Foto: Reuters/Toby Melville)

Como ya es una costumbre en torno a cada movimiento de las estrellas, estas frases de Djokovic abrieron una nueva faceta de críticas por parte de sus detractores en redes sociales, quienes recordaron los eventos pasados con los preparados que bebió en distintos compromisos durante torneos en el pasado. En aquel momento, el tema escaló al punto tal que su esposa salió a cruzar a las versiones. El diario británico Daily Mail puntualizó sobre los desafiantes mensajes que los seguidores difundieron ante esta recuperación y relató: “A pesar de que Djokovic parecía visiblemente afectado por la enfermedad, algunos fanáticos cuestionaron la magnitud del problema, ya que la pausa médica se produjo apenas minutos después de perder el segundo set”.

Independientemente de este suceso, el 6 del mundo sacó adelante el partido y firmó un 20-0 en primeras rondas de Wimbledon, evitando lo que pudo haber sido una eliminación que hubiese quedado en la historia. Desde su primera aparición en el máximo certamen sobre hierba en 2005 con victoria sobre el argentino Juan Pico Mónaco (6-4, 7-6 y 6-3) hasta la actualidad, Djokovic contabiliza un 98-12 en Wimbledon en general con siete coronaciones que lo dejaron a un título de alcanzar al máximo ganador Roger Federer (8).

El serbio fue campeón en 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 y 2022, pero además alcanzó las finales del 2013, 2023 y 2024. En ese contexto, en 20 participaciones, sus peores actuaciones se dieron con la eliminación en segunda fase del 2008 (perdió con el ruso Marat Safin), y en las terceras rondas de su estreno absoluto en 2005 (caída ante el francés Sebastien Grosjean) y del 2016 (derrota frente al norteamericano Sam Querrey).

Tras la segunda victoria sobre Muller luego de superarlo en el US Open 2023, ahora Djokovic buscará seguir adelante ante el británico Daniel Evans. El jugador de 34 años supo ser 21 del mundo, pero actualmente está 154 del ranking y recibió un wild card para el main draw, lo que le permitió iniciar su senda con un éxito ante otro compatriota invitado: Jay Clarke. ¿El detalle? Evans ganó el único duelo ante Djokovic en el historial que los tuvo frente a frente en el Masters 1000 de Monte-Carlo.