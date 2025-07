Pasó por Argentina, jugó al rugby y es familiar de una leyenda del cine: Gonzalo García, la nueva joya del Real Madrid

Gonzalo García celebra el gol del Real Madrid ante Juventus en el Mundial de Clubes (REUTERS/Hannah Mckay)

Real Madrid avanzó a los cuartos de final en el Mundial de Clubes tras derrotar 1-0 a Juventus en Miami gracias al gol de Gonzalo García, el delantero de 21 años surgido de la cantera merengue. El joven atacante español tuvo la tarea de reemplazar a Kylian Mbappé (afectado por un cuadro agudo de gastroenteritis) y debutó en la competencia internacional con un tanto, sorprendiendo al mundo del fútbol que recién lo está conociendo. Y en la continuidad del certamen, siguió dando de qué hablar.

El atacante de 1.82 metros de estatura oriundo de Madrid se elevó dentro del área a los 53 minutos para conectar de cabeza, con un gran gesto técnico, un centro desde la derecha enviado por Trent-Alexander Arnold y venció la estirada del arquero Michele Di Gregorio. Su festejo, tironeando su camiseta N°30 y palmeando el escudo del gigante europeo, fue una muestra de gratitud al club que lo vio nacer en la filial Real Madrid Castilla. Allí sacudió redes con 30 goles y 7 asistencias en 73 partidos y fue el futbolista que más veces marcó en un torneo de Primera de la Real Federación Española (RFEF).

Debutó en la Primera bajo las órdenes de Carlo Ancelotti el 26 de noviembre de 2023 ante el Cádiz, por La Liga, en reemplazo de Rodrygo y estuvo 12 minutos en el campo. Luego, fue alternando suplencias con ingresos esporádicos y hasta convirtió un gol clave en el tiempo de descuento ante el Leganés que le permitió al Real Madrid clasificar a las semifinales de la Copa del Rey. Nunca había sido titular, hasta que llegó el Mundial de Clubes y Xabi Alonso lo metió en lugar de Mbappé y Endrick. No falló y es el goleador del equipo con 3 tantos; además dio una asistencia ante Pachuca para el gol de Arda Güller.

Pero Gonzalo, como dice su dorsal blanco, tiene una historia detrás, que se inició tiempo atrás cuando pasó por el baby fútbol en un club de Tigre, en la Argentina, tal como reveló el periodista Marcelo Benedetto en la transmisión del Mundial de Clubes. Años más tarde, en las inferiores del Madrid fue mostrando su talento y tuvo paso por las selecciones menores de España, en las que también marcó goles para la Sub 18 y 19. El dato desconocido de este joven delantero es que su destino pudo haber estado en otro deporte: el rugby.

GONZALO NO LLAMA A LA PUERTA, LA ESTÁ TIRANDO ABAJO 🔥



LA ESTRELLA DEL REAL MADRID EN EL MUNDIAL DE CLUBES. EL GOLEADOR TOTAL. ESTE CHICO ES UNA JOYA 💎@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/Dctqlitg1u — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 1, 2025

Tal como publicó Infobae, Gonzalo García estuvo muy cerca de dedicarse al deporte ovalado y no por mera casualidad. En su familia, la guinda tuvo mucho peso, ya que de parte de su madre, los Torres Morote formaron una auténtica dinastía del rugby español. Sus tíos, Coco, David y Javier, fueron internacionales con la selección roja y dejaron una huella importante en este deporte. Gonzalo practicó rugby en su infancia, y durante un tiempo dudó entre seguir ese camino o dedicarse al fútbol.

Más allá de su talento comprobado en el campo, Gonzalo también tiene una historia familiar vinculada a una tradición española. Su entorno está lleno de nombres ilustres. Por parte materna, es nieto del torero sevillano Manuel Torres Cansino, quien tuvo una breve pero intensa carrera en los ruedos durante los años 60. Su trayectoria como matador terminó rápidamente debido a una grave cornada, lo que lo llevó a dar un giro radical en su vida, decidió estudiar medicina y terminó ejerciendo como médico.

El otro parentesco que ha sorprendido especialmente al público es el que lo une, aunque de forma lejana, a la legendaria actriz de Hollywood Rita Hayworth, quien era prima de su abuelo Manuel. Ambos comparten el apellido Cansino, de origen español, lo que convierte a la conocida actriz de cine clásico (cuyo verdadero nombre era Margarita Carmen Cansino) en tía abuela de Gonzalo.

Lo importante es que el joven delantero es la gran figura del equipo merengue en este Mundial de Clubes y ahora le generará la duda a Xabi Alonso si lo mantiene en el 11 titular o decide apostar por Mbappé, quien esta tarde sumó sus primeros minutos en la cita. Además, las comparaciones con el legendario Raúl González -fue su DT en el Castilla- no faltan. “Es un halago y son palabras mayores. Compartí dos años con él como míster, me ha enseñado bastante y que me comparen con él es más que un halago”, dijo tras el partido para la cadena DAZN, soñando repetir sus hazañas ante el rival que toque en semis.

Habla el héroe del madridismo 🤍 De nombre Gonzalo... y con cierto parecido a un tal Raúl 👀



Gonzalo 🔊 "Da igual meterlo con la cabeza, con la rodilla, con lo que sea. Que me comparen con él es más que un halago" ✨



🎙️ @SQuirante@FIFACWC | Todos los partidos gratis #FIFACWC pic.twitter.com/6eWkFFJrxH — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 1, 2025

*Gonzalo García habló sobre las comparaciones con Raúl González, el ex goleador del Real Madrid