Real Madrid tendrá su debut en el Mundial de Clubes frente al Al Hilal: hora, TV y formaciones

Real Madrid tendrá su estreno en el Mundial de Clubes frente al Al Hilal

Real Madrid iniciará su camino en la nueva edición del Mundial de Clubes 2025 cuando enfrente a Al Hilal de Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo H. El encuentro se disputará desde las 16 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami y tendrá como árbitro principal al argentino Facundo Tello. Se podrá seguir GRATIS por DAZN a través de su aplicación y/o página web.

El equipo más laureado en la historia del certamen internacional debuta en una versión ampliada, con 32 clubes participantes y un formato renovado. El conjunto español se clasificó a esta Copa del Mundo por haber conquistado la Champions League 2021-2022 y enfrentará el torneo bajo la conducción de Xabi Alonso, que llegó para reemplazar a Carlo Ancelotti tras su salida a la selección de Brasil.

La transición en el banco de suplentes responde a una temporada 2024-2025 irregular de la Casa Blanca. Bajo el mando del italiano, el Madrid perdió las finales de la Copa del Rey y la Supercopa de España, ambas ante el Barcelona, y terminó segundo en la Liga española también por detrás de su clásico rival. En la Champions 2024-2025, la eliminación del equipo más laureado de la competición europea se produjo en cuartos de final contra el Arsenal, de Inglaterra.

Enfrente estará Al Hilal, conjunto que accedió a este Mundial de Clubes por ganar la Champions League de Asia en 2021. El club saudí, que en el pasado contó con Ramón Díaz como entrenador y tuvo a Neymar como máxima figura, llega con un plantel repleto de figuras internacionales. El arquero marroquí Yassine Bounou; el defensor senegalés Kalidou Koulibaly; los brasileños Renán Lodi, Malcom, Kaio César y Marcos Leonardo; los portugueses Rúben Neves y João Cancelo; y el delantero serbio Aleksandar Mitrović encabezan la nómina de estrellas. Al Hilal viene de ser subcampeón en la reciente Liga Profesional Saudí, donde es habitual protagonista.

El Grupo H entregará dos plazas para octavos de final, instancia en la que los clasificados se cruzarán con los mejores del Grupo G, integrado por Manchester City, Juventus, Wydad Casablanca y Al Ain.

Xabi Alonso tendrá su debut como DT de la Casa Blanca (REUTERS/Hannah Mckay)

En la antesala del debut, la noticia sobre el fichaje récord de Franco Mastantuono agitó al fútbol argentino y también al vestuario del club blanco. El juvenil de 17 años firmó contrato por seis temporadas y se incorporará al plantel tras disputar el Mundial de Clubes con River Plate. Esta operación se convirtió en la venta más alta en la historia del fútbol argentino: 63,2 millones de euros brutos (USD 72,6 millones), con beneficio neto para River de 45 millones (USD 51,7 millones).

En la previa del estreno ante Al Hilal, Dani Ceballos habló de la llegada de Mastantuono: “Personalmente no lo he visto, solo un par de veces con la selección argentina. La verdad que es un chico con un futuro espléndido. Si el Real Madrid lo ha fichado es porque tiene la capacidad de jugar en este club. Esperemos que lo haga bien con su club ahora, que no tenga ninguna lesión, que vuelva pronto con nosotros y poder conocerlo. Que se adapte a lo que el fútbol europeo pide, que es muy diferente al sudamericano. Esperemos que esté pronto con nosotros para hacerlo sentir uno más”.

Brahim Díaz también transmitió su interés sobre el nuevo refuerzo: “He visto algo, la verdad que no mucho sinceramente. Sí es verdad que se le ve que tiene un gran talento, una zurda muy buena y que aportará también mucho a nosotros”. Dean Huijsen, reciente incorporación procedente del Bournemouth inglés, completó el panorama sobre el joven argentino: “Creo que todos hemos visto un poco lo que sabe hacer: un jugador joven con mucho potencial. Tenemos ganas de conocerlo”.

La expectativa por la llegada de Mastantuono se mezcló en el ambiente de un Real Madrid que buscará reafirmar su hegemonía internacional en Estados Unidos en el debut de uno de los grandes candidatos a levantar el trofeo.

Posibles formaciones:

Real Madrid: Courtois; Trent, Asencio, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Valverde; Güler, Bellingham, Vinicius; Rodrygo. DT: Xabi Alonso.

Al Hilal: Bono; Al Tambakti, Koulibaly, Al Bulayhi; Cancelo, Rubén Neves, Milinko-Savic, Lodi; Malcolm, Turki y Salem. DT: Mohammad Al-Shalhoub.

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami)

Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

Horarios: 16.00 (Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil) / 15.00 (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 14.00 (Colombia, Perú y Ecuador) / 13.00 (México) / 21.00 (España)

TV: DAZN