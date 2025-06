“El lado tuyo jamás visto”: el peluquero de Messi reveló el cambio total de look que le pidieron los hijos al ídolo

Lionel Messi y el pedido de sus hijos por su corte de pelo

Una anécdota de Lionel Messi vinculada a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro se volvió viral. El pedido de los niños, que influyen en algunos aspectos de la vida cotidiana de La Pulga, fue claro: quieren verlo jugar con vincha, debido a que luce el cabello más largo. El propio capitán de la selección argentina lo reveló durante una charla distendida con su peluquero de confianza, Daniel Alejandro Albornoz, conocido como ‘Dany Ale’. Este último, habitual responsable del corte de muchos futbolistas de élite, publicó el momento en sus redes sociales.

La conversación se dio antes de la participación de Messi con el Inter Miami en el Mundial de Clubes. Albornoz, que atiende a varias estrellas del fútbol argentino desde hace años, le consultó si contemplaría volver a la vincha para controlar su cabellera. Messi reconoció, entre risas, que sus hijos insisten en el tema, aunque él aún no ha decidido adoptar nuevamente ese estilo. El peluquero le aseguró que ya tenía el largo suficiente para llevar la vincha y ambos bromearon sobre las sensaciones del capitán tras el corte y el resultado final.

La escena, grabada y luego difundida por Dany Ale en Instagram, se volvió rápidamente viral. El barbero acompañó el video con un mensaje personal donde repasó su carrera y agradeció la oportunidad de haber compartido ese momento con Messi. En su publicación, relató los altibajos de su trayectoria profesional y consideró que atender a Messi fue uno de los premios más importantes de su carrera. Expresó gratitud hacia el jugador y su entorno por abrirle las puertas tanto en lo laboral como en lo personal.

El posteo del peluquero de la selección argentina dedicado a Lionel Messi (Instagram)

“Mayormente no le pongo texto a mis contenidos, pero este se lo merece. Desde 2014 trabajando en el fútbol me tocó pasar muchas cosas buenas y malas junto con mi familia. Pero al final todo esfuerzo tiene su recompensa y esto para mí es el premio mayor de mi carrera como Barbero. Gracias al jefe que siempre me bancó. Gracias a mi sponsor Gillette que me acompaña hace años e hizo posible esta locura de viaje. Y sobre todo gracias Leo por abrirme las puertas de tu casa y poder compartirle al mundo este lado tuyo jamás visto”, fue el especial mensaje que el el peluquero publicó en Instagram.

El pedido de los hijos de Messi suma un costado familiar y humano al astro argentino, mostrando cómo las sugerencias de Thiago, Mateo y Ciro pueden impactar en pequeñas decisiones de la vida pública del futbolista. Este tipo de anécdotas refuerzan la imagen cercana de Messi fuera del campo de juego, donde las preferencias familiares también tienen lugar en su rutina, como ya ha ocurrido en otra oportunidad con sus festejos al estilo los superhéroes de Marvel.

El episodio fue difundido durante la preparación para el compromiso del Inter de Miami en el Mundial de Clubes y se convirtió en una de las notas de color que rodearon la agenda futbolística del capitán argentino. La posibilidad de que Messi retome la vincha quedó abierta, aunque, según sus palabras, de momento seguirá evaluando la sugerencia de sus hijos.