El dramático accidente de un luchador tras ganar una pelea: recibió una descarga eléctrica y cayó inconsciente

Un luchador sufrió una descarga eléctrica tras ganar un combate

El boxeador ruso Ivan Parshikov vivió un insólito accidente durante la celebración de su reciente victoria en un evento de boxeo en Tailandia, en una jornada que combinó deportes de contacto y dramatismo. El hecho ocurrió tras finalizar una pelea del polémico Weed Boxing, una modalidad que ha ganado popularidad en el país asiático desde la despenalización del consumo recreativo de marihuana en junio de 2022.

Parshikov, ex luchador de la compañía ONE Championship y con un récord profesional de 16-5-0, había conseguido una nueva victoria que celebró frente a su público en Phuket, Tailandia. El combate se desarrolló en un entorno atípico: el ring estaba montado sobre una piscina, y esta característica particular se convertiría luego en un elemento central del accidente.

Durante la celebración, Parshikov decidió subirse a las cuerdas del cuadrilátero. Mientras se preparaba para saltar al agua como parte de su festejo, tomó contacto con una torre de iluminación instalada junto al ring. En ese momento, sufrió una fuerte descarga eléctrica que lo dejó totalmente rígido ante la mirada atónita del público y los organizadores. El ruido del shock generó momentos de gran preocupación y un prolongado silencio entre los presentes.

El peleador de 29 años cayó de inmediato a la lona, pero logró levantarse por sus propios medios pocos segundos después. Pese a lo ocurrido, Parshikov prosiguió con su festejo y terminó saltando a la piscina, rodeado por el alivio de los asistentes, quienes presenciaron la rápida recuperación del deportista.

El luchador se pronunció en sus redes sociales

El ruso fue atendido por el servicio médico y, tras una revisión, recibió el alta sin presentar lesiones de gravedad. “La idea de saltar del ring a la piscina no fue la más acertada”, admitió Parshikov a través de su cuenta de Instagram, donde también publicó el video del accidente y anunció que haría una cronología completa de lo sucedido: “Un poco más tarde subiré la cronología completa de los eventos”.

El video de la descarga eléctrica recorrió rápidamente las redes sociales y generó múltiples reacciones por parte de sus seguidores y fanáticos de los deportes de combate. En los comentarios, abundaron los mensajes de sorpresa y humor irónico. Un usuario escribió: “Dios mío, tienes suerte de estar vivo, hermano”. Otro consultó: “¿Hay un nuevo apodo de batalla ahora ‘Cargado’?”. Uno más comentó: “Ganó en el ring, pero salió del ring como un perdedor”, mientras que otro usuario lo describió como “un banco de energía, cargado toda la noche” y uno más afirmó: “Esa pelea fue electrizante”.

El evento en el que ocurrió el incidente formaba parte del ‘Weed Boxing’, una modalidad de peleas que incentiva a los participantes a consumir cannabis antes de subir al cuadrilátero. Estas peleas no se rigen por los protocolos de la Agencia Mundial Antidopaje y siguen en actividad a pesar de los intentos del gobierno tailandés de prohibirlas.

La situación generó debate en la comunidad del boxeo y entre quienes cuestionan los estándares de seguridad en este tipo de espectáculos, especialmente en escenarios poco convencionales como el que rodeaba el ring de Phuket. Pese al peligro, Parshikov restó dramatismo a lo ocurrido y bromeó con sus seguidores sobre su accidentado festejo en el que recibió una descarga eléctrica.