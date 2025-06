La historia detrás del rechazo de un barrio privado a Rafael Di Zeo y los nuevos negocios del líder de la barra de Boca

Rafael Di Zeo en el paravalanchas (Foto Télam)

Esta semana no trajo buenas noticias para Boca Juniors, eliminado del Mundial de Clubes tras empatar con Auckland City, pero tampoco para el jefe de la barra, Rafael Di Zeo. Porque el mismo día y a la misma hora en que el equipo de Miguel Ángel Russo no podía doblegar a una formación oceánica semiamateur, el popular Rafa recibía otro resultado en contra: el country Abril, donde pretendía comprar una casa que algunos aseguran estaba valuada en un millón largo de dólares, lo rechazaba como futuro propietario. Y como si fuera poco se anoticiaba en la Justicia que aún pesaba sobre él un antecedente importante en el registro de Reincidencia, ya que la absolución en el juicio donde se lo acusó por ser presunto autor intelectual de dos crímenes en la interna de La Doce en 2013 tampoco estaba firme, puesto que el fiscal que trabajó en aquel proceso, Aldo De La Fuente, decidió recurrir en queja a la Corte Suprema para intentar dar vuelta un veredicto que ya cuenta con el doble conforme, el del Tribunal que lo juzgó y el de la Sala II de la Cámara de Casación. Un sinfín de dolores de cabeza para el hombre canoso que, con algunas interrupciones, viene dominando el paravalancha de la Bombonera hace 30 años y aspira a seguir haciéndolo por varios más.

La entrada del Country Abril

Para entender la historia hay que ir por partes. Por un lado, el 18 de junio ingresó al directorio del country Abril de Hudson, provincia de Buenos Aires, una solicitud de nueva admisión. Quien lo pedía era Mirta Carolina Condello, pareja hace más de una década de Di Zeo y con quien se casó en abril pasado y tiene dos hijos. En el reglamento del suntuoso barrio privado se especifican dos cosas. Por un lado, que cada nuevo ingreso debe ser presentado por al menos dos propietarios y que después esto debe ser sometido a consideración del resto de los dueños de las casas, a los que se identifica como socios accionistas.

Di Zeo y Condello se casaron hace poco

Di Zeo consiguió quienes lo recomendaran: Jorge Amor Ameal y Carlos Daniel Tomeo. No deja de ser paradójico. El primero de ellos es el actual vicepresidente de Boca y al mismo tiempo fue presidente en la gestión anterior cuando Juan Román Riquelme era su vice. Ameal, como casi toda la dirigencia del fútbol argentino, dice no tener nada que ver con los barras. Ahora esto parecería quedar desmentido. La otra persona que lo recomendó es un polémico empresario tabacalero, quien fuera denunciado en 2016 en la Justicia por Elisa Carrió por lavado de dinero y al que le allanaron su mansión de 23 habitaciones en el country donde tenía una flota de autos de lujo y dinero en efectivo por una cifra que representaba 3,5 millones de dólares y al que el juez federal Federico Villena lo procesó en 2017 y le fijó embargo por 1.000 millones de pesos, causa que después naufragó con el tiempo.

La solicitud de Rafa Di Zeo y su esposa

Pero apenas se supo esto, un grupo de vecinos se opuso terminantemente y mandaron un escrito al directorio donde se especificaba el rechazo. “El Sr. Di Zeo posee antecedentes judiciales y policiales que denotan conducta agresiva, uso de armas y confrontación violenta, incompatible con los valores comunitarios del club. Fue detenido en 1999 y en 2007 por coacción agravada, asociación ilícita y agresiones a personas. Estuvo involucrado en un tiroteo en 2013 con saldo de dos muertos, imputado por instigación y armas; sentencia definitiva aún en revisión. Y en abril de 2024 fue imputado junto a otros barras por tenencia de armas de guerra, drogas y elementos punzantes: secuestro en ruta y acusación con pena hasta 6 años; alcanzó probation”, puntualizaron.

El directorio del barrio privado informó sobre el rechazo de la solicitud

Ante esto, se abrieron dos caminos. Por un lado el directorio fijó un período de diez días para que todos los propietarios se pronuncien y por otro, Di Zeo con el patrocinio de su abogado Diego Storto le pidió al Tribuna Oral 13 que informe de su absolución al registro de Reincidentes para que no aparezca el antecedente y se topó con la novedad de que el fiscal había recurrido el fallo ante la Corte, por lo cual aún no tiene firmeza. Y además está vigente la probation a dos años y medio que se le impuso en marzo de este año por la causa de presunta tenencia compartida de arma de guerra encontrada en el micro de la barra cuando iba a jugar contra Estudiantes en la provincia mediterránea por la semifinal de la Copa de la Liga 2024. Entre las pautas de conducta que aceptó para suspender el juicio se encuentra el pago de 2,5 millones de pesos en 10 cuotas, realizar trabajos comunitarios en el comedor “Las Cholas” de La Cava en San Isidro, participar, aunque parezca un contrasentido, de campañas de la AFA para erradicar la violencia en el fútbol, iniciar un tratamiento psicológico y cumplir con el derecho de admisión que le impuso el Ministerio de Seguridad Nacional.

Sin la posibilidad de mostrarse libre de antecedentes, el popular Rafa dependía de lo que dijeran los socios accionistas del country. Que para impedirle ingresar necesitaban contar con al menos el 20% de votos en contra, lo que corresponde a 217 propietarios. El martes pasado, mientras Boca penaba con el Auckland City, Di Zeo recibía la mala noticia: se habían opuesto 371 personas (36,5%) con lo cual quedaba denegada su solicitud. En el círculo del líder de La Doce mascullaban bronca porque aseguran que lo que molestaba era su alto perfil, dado que algunos dueños que viven allí tuvieron escándalos aún más importantes que los suyos, como el famoso caso del funcionario Walter Carbone que tenía una caja fuerte en una escultura de un dragón ubicada en el jardín y cuya casa fuera allanada por una denuncia de Carrió sobre la administración bonaerense.

El dragón de Walter Carbone (@javoloza)

Lo cierto es que si bien no se va a poder mudar, Di Zeo no para de facturar. Ahora están saliendo al mercado una nueva marca de alfajores llamada “Jugador Nro 12”, que se va a vender a 1200 pesos la unidad. Al igual que el bodegón de Puerto Madero, Rafa alquila la marca por una cifra importante y es gente del rubro gastronómico la que se encarga de llevar adelante el emprendimiento. Di Zeo tiene con su esposa registradas a su nombre Jugador Número 12, Los Dueños de la historia, La Doce, Jugador Número 12 Presente y RD, con la que sacó una línea de ropa. El que siguió un camino similar es otro de los líderes de la barra, Marcelo Aravaena, que registró a su favor la marca “Siempre Mono nunca Sapo” y abrió un restaurante en Canning también con gerenciamiento por nueve años de un grupo gastronómico y sacó línea de indumentaria con la frase que ya es su marca registrada.

Los alfajores, el nuevo emprendimiento comercial de Di Zeo

Claro que esto no termina ahí: Rafael Di Zeo está pensando en vender una serie sobre su vida. El negocio fue ofrecido ya a algunas plataformas y existe un adelanto, guardado bajo cuatro llaves, donde se ve a un hombre sentado en una barbería con una toalla en la cara y cuando la descubre, aparece la sonrisa de Di Zeo diciendo “esta es mi historia”. Porque aunque no pueda mudarse al country más glamoroso del Sur del Conurbano, el líder de La Doce no para de facturar.