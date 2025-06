Franco Colapinto explicó el problema que tuvo en el arranque del GP de Austria: “No me sentí cómodo”

Franco Colapinto enfrentó una jornada desafiante en el circuito Red Bull Ring durante los primeros dos entrenamientos del Gran Premio de Austria. El piloto argentino, que compite para Alpine, expresó a ESPN tras finalizar la primera jornada: “No fue muy bien, no me sentí muy cómodo en general. En curvas rápidas, más que nada, que es un poco mi fuerte, no estuve muy cómodo con el auto. Un balance muy diferente de una curva a otra. Nada, hay que trabajar para volver un poco más fuertes mañana”.

La jornada de prácticas libres en Spielberg, Austria, se desarrolló bajo condiciones óptimas para la competencia, pero el rendimiento del argentino no alcanzó los niveles esperados. En la primera sesión (FP1), se ubicó en la 16ª posición con un tiempo de 1:06.246, mientras que en la segunda tanda (FP2) descendió al 20º puesto con una marca de 1:06.176.

Colapinto profundizó en las sensaciones que experimentó al volante: “Mejoraron el resto, me está costando en general creo esas curvas un poco más rápidas que tenés que meter freno, volante y tener confianza en el auto, y no la estoy teniendo. Hay que trabajar, pero creo que en general hay un par de cosas para aprender”.

El análisis de los tiempos muestra que Pierre Gasly, su compañero de equipo en Alpine, logró superar al argentino en ambas sesiones. En la FP1, Gasly marcó un tiempo de 1:05.780, aventajando a Colapinto por 0.466 segundos. En la FP2, la diferencia se amplió a 0.563 segundos, con un registro de 1:05.613 para el piloto francés. Sin embargo, Franco remarcó que él tuvo mejor rendimiento durante las pruebas de tanques llenos.

“Con mucha nafta fuimos rápidos, más rápidos que Pierre en las dos sesiones así que hay que entender de vuelta el por qué de eso como en Canadá y volver más fuertes mañana”, aclaró. La referencia fue al primer día de actividad en el anterior Gran Premio, donde tuvo un mal rendimiento pero el sábado logró encontrar la configuración del coche y terminó firmando la mejor clasificación de su estadía en Alpine.

Colapinto explicó que, tras la primera sesión, indagó diferentes caminos para buscar pulir detalles, pero no localizaron las variantes que buscaba: “Lo que veíamos al principio del día de hoy, después de la FP1, que no habían muchas opciones para ir en la dirección que quería ir, pero bueno... Hay que buscar otra cosa”.

En el contexto general de la jornada, George Russell se erigió como el piloto más veloz en la FP1, registrando un tiempo de 1:05.542. Sin embargo, la escudería McLaren demostró su potencial en la segunda tanda, con Lando Norris liderando la tabla de tiempos con 1:04.580, seguido por Oscar Piastri con 1:04.737. Una de las sorpresas del día la protagonizó Alex Dunne, quien logró el cuarto mejor tiempo en la FP1 al volante del coche de Norris, siendo parte de las pruebas obligatorias para rookies.

La actividad en el Red Bull Ring continuará el sábado, cuando se dispute la tercera sesión de entrenamientos libres a partir de las 7:30 (hora Argentina). Posteriormente, desde las 11:00, se llevará a cabo la esperada sesión de clasificación, que definirá el orden de largada para la carrera principal del domingo, programada a 71 vueltas y con inicio a las 10:00.