El planchazo de Rodríguez a Montiel que desató la polémica en River Plate-Monterrey por el Mundial de Clubes: debió ser expulsado

El cruce de River Plate y Monterrey por la segunda fecha del Grupo E del Mundial de Clubes en el Rose Bowl de California se dio en un marco de absoluta tensión, ya que el duelo era fundamental para las aspiraciones de avanzar a octavos de final de ambos equipos. Y en ese contexto, el enfrentamiento tuvo fricciones, algunas que merecían castigos más severos.

La mayor polémica de la primera etapa se desarrolló con el reloj atravesando los 18 minutos iniciales: Sergio Ramos cortó un lanzamiento rival de cabeza y el argentino Jorge Rodríguez tuvo un mal control con el cuerpo. Cuando giró para volver a dominar el balón, el ex Estudiantes de La Plata levantó demasiado la pierna y le pegó un planchazo en la panza a Gonzalo Montiel, que apareció a toda velocidad.

El árbitro esloveno Slavko Vincic consideró que correspondía una tarjeta amarilla para esa maniobra, pero mientras el lateral del Millonario estaba en el suelo recuperándose de la entrada, el DT Marcelo Gallardo y su ayudante Matías Biscay exigían la revisión de la decisión. El VAR, a cargo del español Carlos del Cerro Grande y de su AVAR el francés Jerome Brisard, respaldaron el accionar del juez principal y no lo llamaron.

Un grosero error del VAR, ya que Corcho Rodríguez debió ser expulsado por el punto de contacto y el uso de fuerza excesiva. “‘Con uso de fuerza excesiva’ es la acción en la que el jugador se excede en la fuerza y la impetuosidad empleada o pone en peligro la integridad física del adversario, por lo que deberá ser expulsado”, detalla la Regla 12 de la IFAB (International Football Association Board). El árbitro principal debió haberlo observado y medir la acción y las consecuencias físicas de la maniobra del hombre de Monterrey.

La primera etapa tuvo nueve faltas realizadas por lado mexicano y trece por el argentino, con tres tarjetas amarillas: Kevin Castaño y Enzo Pérez fueron amonestados en el Millonario, además de la mencionada maniobra de Rodríguez en el combinado mexicano.

La amarilla a Rodríguez tras la patada a Montiel (Fot: Reuters/Daniel Cole)

La cartulina amarilla que vio Pérez a los 17 minutos de la etapa inicial, además, significa que no podrá estar presente ante el Inter de Milán el próximo miércoles 25 de junio en el Lumen Field de Seattle por el último duelo del Grupo C. El reglamento del Mundial de Clubes indica en su artículo 9.4: “Si un jugador o miembro del cuerpo técnico fuera amonestado en dos partidos diferentes, se le impondrá una suspensión de manera automática y no podrá participar en el siguiente partido de su equipo”.

Enzo había sido uno de los cuatro amonestados ante Urawa Red Diamonds en el debut triunfal, junto con Marcos Acuña, Germán Pezzella y Giuliano Galoppo. La acumulación correrá hasta cuartos de final del torneo: “En la competición no se acumularán las tarjetas amarillas después de cuartos de final”, aclara la reglamentación del torneo.

Más allá del error arbitral, Corcho Rodríguez no podrá jugar el próximo partido ante Urawa Red Diamonds porque también sumó su segunda amarilla en el certamen tras ser el único amonestado de su equipo en el empate 1-1 ante Inter en el estreno.

Enzo Pérez fue amonestado y se perderá el próximo partido (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)

Noticia en desarrollo...