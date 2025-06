“Mastantuono hechiza a Xabi”: las dos llamadas entre la joya de River Plate y el entrenador del Real Madrid que sellaron el pase

Xabi Alonso, rendido a los pies de Franco Mastantuono

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, reveló en Miami su fascinación por el joven argentino Franco Mastantuono, una de las últimas promesas en llegar al club blanco. Las charlas y gestos de admiración dejaron traslucir que el vínculo trasciende las expectativas habituales entre técnico y fichaje, situando al mediocampista del Millonario en una órbita especial dentro del nuevo proyecto merengue. Según relató Diario As, en una nota titulada “Mastantuono hechiza a Xabi”, el técnico vasco decidió aplazar el inicio de su rueda de prensa para no perderse ni un minuto del partido entre River Plate y Urawa Red Diamonds, donde el centrocampista de sólo 17 años brilló como titular. “Xabi no ve el momento de desenvolver el precinto de su nuevo juguete”, escribió el periodista Carlos Forjanes, reflejando la expectativa creciente en torno al joven sudamericano.

La historia comenzó a forjarse no sólo en los campos de juego, sino en el intercambio intelectual entre entrenador y futbolista. El diario madrileño precisó, con detalle, que Xabi Alonso sostuvo dos conversaciones analíticas con el juvenil argentino. Para el estratega, esas charlas le resultaron reveladoras: “Quedé impresionado con las conversaciones que tuve, por su ambición y madurez, vez que las cosas con él no pasan por casualidad...”, confesó en Miami. El técnico vasco valoró especialmente el “pensamiento futbolístico” de Mastantuono, ese componente intangible que termina distinguiendo a los jugadores predestinados al éxito en la élite.

El proceso de fichaje y adaptación de Mastantuono mantiene en vilo tanto a la afición del Real Madrid como a los seguidores argentinos. El propio Alonso fue tajante en sus expectativas: “Tiene un presente fantástico y un futuro brutal. En agosto lo tendremos y será una adquisición muy importante para el plantel”, sentenció durante su estadía en el Mundial de Clubes.

Más allá de las declaraciones, la actitud de Xabi Alonso ante los medios también fue interpretada por AS como un indicador del magnetismo que ejerce Mastantuono. Mientras debía comparecer ante la prensa en el imponente Hard Rock Stadium de Miami, el técnico decidió demorarse para seguir en directo el choque entre River y Urawa. La decisión no pasó inadvertida: “Quiso verlo en la inmediatez del directo televisivo. Sin recurrir al diferido. Hasta ese punto le encandila”, apuntó el periodista en el artículo. El encuentro terminó 3-1 a favor del conjunto argentino, en un duelo donde Franco Mastantuono llevó con naturalidad el peso de ser el foco de todas las miradas, señal de una madurez improbable para su corta edad.

Los focos recaen ahora en lo que sucederá desde el 14 de agosto, cuando el argentino quedará bajo la disciplina de Xabi Alonso. El contexto reciente de jóvenes fichajes por parte del club blanco se entremezcla en la hoja de ruta del técnico vasco: además de Mastantuono, el Real Madrid integra en su plantilla a promesas como Arda Güler y Endrick. Ambos han afrontado procesos de adaptación con roles secundarios en sus primeros meses. Según el propio Alonso, “vivieron un proceso natural” con pocos minutos como madridistas pero ahora les aventura que tendrán mucha más presencia.

“Lo que le gusta es lo que no se ve, lo de fuera del campo”, recalca Forjanes, señalando la importancia del carácter, el aplomo y la madurez en la valoración final del entrenador.

En la previa del Mundial de Clubes y con las miradas puestas en la evolución de Mastantuono, el Real Madrid pone en marcha una estrategia de gestión de jóvenes marcada por el entusiasmo, la exigencia y la vigilancia de cada etapa formativa. Alonso, ilusionado con su nueva joya, espera que el argentino responda pronto en el terreno de juego, tal como lo anticipó en sus declaraciones: “En agosto lo tendremos y será una adquisición muy importante para el plantel”.