El plan de Russo para dar el golpe contra Bayern Múnich en el Mundial de Clubes

Russo ensayaría tres modificaciones para el duelo de mañana ante Bayern Múnich (REUTERS/Hannah Mckay)

A 24 horas de afrontar el partido más complicado de la fase de grupos, Miguel Ángel Russo definirá una formación en la que está obligado a meter mano. Como mínimo, el estratega azul y oro realizará dos modificaciones ante Bayern Múnich teniendo en cuenta las bajas de Nicolás Figal (expulsado) y Ander Herrera (lesionado y también sancionado). Mientras la dirigencia espera novedades por la reducción de la suspensión de los jugadores mencionados, en el búnker de la Universidad de Barry se estudian a los reemplazantes.

A priori, los apuntados para cubrir esas plazas son el juvenil Lautaro Di Lollo, quien está en óptimas condiciones físicas luego de dejar atrás alguna molestia muscular que lo tuvo a maltraer en Estados Unidos, y Tomás Belmonte, quien tuvo un buen ingreso contra Benfica cuando le tocó responder por la lesión del vasco Herrera. Hay dos elementos que también terminaron con dificultades: Ayrton Costa y Miguel Merentiel. Sin embargo, a Infobae le confiaron que estarán disponibles para ser iniciales.

Todos los que fueron titulares contra el Benfica, con excepción de Ander Herrera, están en condiciones de arrancar mañana a partir de las 22 en el estadio Hard Rock de Miami. Sin embargo, el entrenador estudia si le da rodaje de entrada a uno de los refuerzos: Malcom Braida. En ese caso, el apuntado para salir del once es Kevin Zenón. No obstante, la información a esta hora es que el ex Unión comenzará y el ex San Lorenzo sumaría minutos en el segundo tiempo. Por otra parte, Edinson Cavani tiene grandes chances de integrar el banco de suplentes.

En definitiva, la formación inicial de Boca para medirse con Bayern Múnich sería con Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Kevin Zenón, Rodrigo Battaglia, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Carlos Palacios y Miguel Merentiel. En uno de los parados tácticos, Russo reemplazó a Costa (tocado) por Rojo. En tanto, priorizaría a Di Lollo en la última línea porque siente que Battaglia es intocable en la mitad de la cancha.

La FIFA confirmó que el australiano Alireza Faghani será quien imparta justicia entre argentinos y alemanes, mientras que la nicaragüense Tatiana Guzmán oficiará en el VAR. El cuerpo arbitral será completado por los australianos Anton Shchetinin, Ashley Beecham (asistentes), Shaun Evans (AVAR), el norteamericano Tori Penso (cuarto árbitro) y el francés Jérôme Brisard (SVAR).

BOCA APELÓ POR LAS SANCIONES A FIGAL Y HERRERA

La FIFA impuso un duro castigo a Boca Juniors: Nicolás Figal y Ander Herrera recibieron una suspensión de cuatro fechas, lo que -a priori- los dejará fuera de casi toda la competición. Estas decisiones se basaron en el informe presentado por el árbitro mexicano César Arturo Ramos, quien detalló las acciones que llevaron a las expulsiones. El club argentino apeló ante el tribunal de disciplina del Mundial de Clubes y habría una reducción.

En el entorno de Boca, las sanciones generaron malestar. Aunque el cuerpo técnico y la directiva aceptaron la expulsión de Figal, cuestionaron la rapidez con la que el árbitro mostró la tarjeta roja en comparación con la acción de Belotti, quien fue expulsado tras una revisión en el VAR por un planchazo en la cabeza de Ayrton Costa. Esta diferencia en los criterios arbitrales ha sido motivo de discusión en el búnker del equipo argentino. A esta hora, aguardan porque la FIFA informe la moderación de las suspensiones para que, al menos, ambos futbolistas queden liberados para los hipostéticos octavos de final.

El partido estuvo marcado por varias polémicas. Herrera fue expulsado tras un penal sancionado a favor de Benfica, cuando Carlos Palacios cometió una falta sobre Nicolás Otamendi al final del primer tiempo. Aunque Herrera ya había salido del campo por una lesión muscular sufrida en el minuto 20, el árbitro reportó que el jugador español lo insultó, lo que derivó en su tarjeta roja. Por otro lado, Figal fue expulsado en el minuto 88 tras una fuerte entrada sobre Florentino Luís, en la que los tapones de su botín impactaron directamente en la tibia del jugador portugués. Según el informe arbitral, esta acción no dejó lugar a dudas y justificó la expulsión inmediata.