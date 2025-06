La opinión de tres futbolistas del Real Madrid sobre el fichaje de Franco Mastantuono

La noticia del fichaje récord de Franco Mastantuono por el Real Madrid agitó no solo al fútbol argentino, sino también al vestuario del club blanco. Tres jugadores del Merengue, Dani Ceballos, Brahim Díaz y Dean Huijsen, compartieron sus primeras impresiones sobre la joven promesa argentina de 17 años, quien se incorporará al plantel tras disputar el Mundial de Clubes con River Plate.

Dani Ceballos admitió que apenas pudo ver al juvenil en acción, pero subrayó la proyección de Mastantuono y la exigencia del desafío que afronta. “Personalmente no lo he visto, solo un par de veces con la selección argentina. La verdad que es un chico con un futuro espléndido. Si el Real Madrid lo ha fichado es porque tiene la capacidad de jugar en este club. Esperemos que lo haga bien con su club ahora, que no tenga ninguna lesión, que vuelva pronto con nosotros y poder conocerlo. Que se adapte a lo que el fútbol europeo pide, que es muy diferente al sudamericano. Esperemos que esté pronto con nosotros para hacerlo sentir uno más”, resaltó el mediocampista español en una rueda de prensa previa al debut del club merengue en el Mundial de Clubes ante Al Hilal este miércoles.

Brahim Díaz también manifestó interés por su futuro compañero y el potencial que se le atribuye. “He visto algo, la verdad que no mucho sinceramente. Sí es verdad que se le ve que tiene un gran talento, una zurda muy buena y que aportará también mucho a nosotros”, declaró el malagueño.

Por su parte, Dean Huijsen, que también acaba de firmar su contrato como refuerzo del Real Madrid tras militar en el Bournemouth de la Premier League, resumió la expectativa general del grupo, valorando el talento del juvenil argentino. “Creo que todos hemos visto un poco lo que sabe hacer: un jugador joven con mucho potencial. Tenemos ganas de conocerlo”.

Franco Mastantuono, considerado la gran aparición de River Plate en el último año, firmó contrato por seis temporadas con el Real Madrid, hasta 2031. La transferencia alcanzó los € 63,2 millones brutos (USD 72,6 millones), con beneficio neto para River Plate de € 45 millones (USD 51,7 millones), lo que constituye la venta más elevada en la historia del fútbol argentino.

La pulseada por el juvenil involucró directamente al París Saint-Germain, cuyos directivos viajaron a Buenos Aires para negociar su fichaje. Sin embargo, Real Madrid se impuso con una propuesta contundente, que aceleró las negociaciones en apenas siete días. Según explicó el presidente de River, Jorge Brito, Mastantuono insistió en seguir en el club hasta fin de año, al igual que la dirigencia, aunque la postura inflexible del club español precipitó la resolución. “Me parece importante que se entienda cómo se fue dando esto en el transcurso de 7 u 8 días, que fue cuando se iniciaron las conversaciones con Real Madrid. Mastantuono siempre quiso quedarse hasta fin de año, esa era también la intención del club”, relató Brito.

“Lamentablemente, aunque es la operación más importante de Argentina, no pudimos lograr el objetivo de tenerlo hasta fin de año. Real Madrid dijo ‘es esto o nada’ y el jugador manifestó la intención. Se hizo la cláusula, pero con un acuerdo con el club, aparecieron las cuotas”, reconoció el presidente millonario, quien además detalló cómo se pagará la transferencia. “River va a cobrar 20 millones netos ahora, 12,5 en junio de 2026 y 12,5 en junio de 2027. Es una operación inmensa. Lo que no podíamos era cortarle el sueño a un jugador, a una persona”, sintetizó Brito.