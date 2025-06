La inesperada reacción de las figuras del Real Madrid ante el banderazo de Boca en el Mundial de Clubes

Los hinchas de Boca se hicieron sentir en el Hard Rock

Desde que Boca se presentó en el Mundial de Clubes, el planeta entendió el fervor de la pasión de los Xeneizes. Miami fue la sede en la que debutó el equipo de Miguel Ángel Russo, y a pesar del sabor amargo que le dejó el empate (2 a 2) frente al Benfica en el Hard Rock, el calor de sus hinchas tomó una dimensión que trascendió las fronteras.

Así lo reconocieron las figuras del Real Madrid, Dani Ceballos y Brahim Díaz, quienes no pudieron ocultar su admiración hacia el pueblo que tiñó las calles del estado de La Florida con su azul y oro tradicional. “He visto los videos y me parece increíble. Dieron todo en las playas y luego lo trasladaron al campo de juego. A nosotros, como madridistas, nos sucede lo mismo, se ve que hay fans por todos lados”, advirtió el malagueño.

“Es la importancia que tiene jugar el Mundial de Clubes. Boca es un rival a tener en cuenta y sus aficionados siempre van a todos lados a apoyar a su equipo. Uno se pone muy feliz cuando ve a los hinchas apoyando desde lejos”, completó Ceballos.

Cabe recordar que los banderazos previos al duelo con el combinado portugués se observaron en Av. Collins y 80 St; pero luego los diversos grupos se fueron congregando en las playas, donde tiñeron la blanca arena con los colores azul y amarillo.

El evento, cargado de pasión, reunió a fanáticos provenientes de distintas partes del mundo, quienes se unieron para alentar al plantel que dirige Miguel Ángel Russo.

En el banderazo se unieron hinchas del Xeneize residentes en Estados Unidos con los que viajaron especialmente para la competencia y, de paso, disfrutan de unas especiales vacaciones. Con camisetas, banderas, bombos y cánticos, los fanáticos transformaron el paraíso balneario en un escenario de fervor futbolístico. Algunos incluso llevaron la tradición argentina al lugar, preparando un asado a pocos metros del mar, o tomando fernet.

Ante una multitud en Miami, Boca Juniors debutó con una igualdad 2-2 ante Benfica por el Grupo C del Mundial de Clubes. En el primer partido del tercer ciclo de Miguel Ángel Russo al frente del fútbol profesional del club, el Xeneize mostró aristas interesantes, como la concentración, el compromiso y la entrega, sobre todo en el lapso del primer tiempo entre el 1-0 y el descuento de los portugueses.

El conjunto porteño volverá a salir al campo de juego el próximo viernes, cuando se mida ante el Bayern Múnich, campeón de la Bundesliga, en el Hard Rock Stadium. El duelo comenzará a las 22, hora de Argentina. Se trata del rival más poderoso al que enfrentará el elenco argentino en esta fase. Prueba de esa jerarquía: viene de vencer 10-0 a Auckland City en su presentación del domingo.

El último cotejo del Xeneize en su grupo será el martes 24, desde las 16, contra el conjunto de Nueva Zelanda en el Geodis Park de Nashville. A priori, es el adversario más débil y está conformado por futbolistas amateurs, que tienen otras profesiones para solventarse.