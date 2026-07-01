Política

El presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica habló tras las protestas: “No hubo despido de científicos”

Martín Porro, titular del organismo, ratificó que hubo 61 desvinculaciones de “personal administrativo”, contratado en 2023 por la gestión que lo antecedió. Afirmó que el reclamo fue violento y “fogoneado por la política”

Guardar
Google icon
Ate tomó la CNEA por los despidos y hubo incidentes

El presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Martín Porro, salió a responder públicamente las acusaciones sindicales tras dos jornadas consecutivas de protestas frente a la sede central del organismo en el barrio porteño de Núñez. A través de un tuit, Porro aseguró que no hubo despidos de personal científico ni estratégico y encuadró las bajas como la no renovación de 61 contratos de plazo fijo, todos suscriptos durante 2023 bajo la gestión de su antecesora, Adriana Serquis.

La declaración llegó en un momento de alta tensión institucional. El martes 30 de junio, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) tomó el edificio ubicado en la avenida del Libertador 8250 para denunciar el despido de casi un centenar de empleados. La jornada derivó en incidentes que incluyeron el ingreso de manifestantes al inmueble, el despliegue de refuerzos de Gendarmería Nacional —que custodia la sede por tratarse de una institución estratégica— y la lesión leve de un efectivo en la boca. Este miércoles 1° de julio, los trabajadores volvieron a concentrarse frente al organismo, esta vez sobre la vereda y sin corte de tránsito, en repudio tanto a las desvinculaciones como al operativo de desalojo del día anterior.

PUBLICIDAD

En ese contexto, Porro tomó la palabra para fijar la postura oficial. Describió lo ocurrido el martes como un episodio de violencia organizada: “Un grupo de personas fogoneadas por la política decidió violentar la paz con la que trabajamos en nuestra querida institución, pateando puertas, golpeando vidrios, amenazando a compañeros”, escribió en su cuenta. El titular de la CNEA agradeció además la intervención de la Gendarmería y calificó su actuación como profesional.

Hombre con traje gris y corbata rayada morada y blanca posa de frente. Detrás, la bandera de Argentina y una pared blanca
Martín Porro, presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica

El eje del descargo de Porro fue la caracterización del personal desvinculado. Sobre un universo de más de 300 contratados, precisó que se decidió no renovar 61 agentes que permanecían bajo la modalidad de plazo fijo, todos incorporados durante 2023. Según el funcionario, esos contratos correspondían “mayoritariamente” a funciones administrativas, y aclaró de manera taxativa: “Ningún operador licenciado, investigador, ni personal especializado fue desvinculado”.

PUBLICIDAD

Los datos oficiales aportados por el Gobierno refuerzan esa lectura. De acuerdo con la información difundida, 42 de los 61 contratos no renovados correspondieron a trabajadores con nivel educativo primario o secundario, sin formación terciaria ni universitaria. El vocero presidencial Adrián Ravier había adelantado, horas antes de la toma del edificio, que la estructura de la CNEA se redujo un 57,83%, al pasar de 645 a 272 cargos, en el marco de un programa más amplio de reducción del empleo en la Administración Pública Nacional.

Esa versión choca frontalmente con la del sindicato. ATE sostuvo que las desvinculaciones alcanzaron a “profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado con más de 10 años de antigüedad que sostienen áreas críticas del desarrollo nuclear argentino”, según el comunicado difundido por el gremio. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó las bajas como una “canallada”, invocó el artículo 14 bis de la Constitución Nacional —que garantiza la estabilidad laboral en el Estado— y advirtió que quienes impulsen las cesantías “van a terminar todos presos” si actúan al margen de esa norma.

Multitud de personas sobre una calle frente a un complejo de edificios de ladrillo. Árboles verdes, un cartel de velocidad 20 y una bandera argentina
Trabajadores manifiestan en la entrada de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), con edificios de ladrillo y árboles al fondo bajo un cielo despejado.

Una voz que contradice directamente al titular de la CNEA emergió en redes sociales. Paula Alderete, quien se identificó como operadora del único microscopio electrónico de barrido con acreditación en normas ISO 9001 e ISO 17025 del país, le respondió a Porro en el mismo posteo: “Estás mintiendo”, escribió, al tiempo que confirmó haber sido desvinculada pese a su perfil técnico especializado.

Aguiar, en tanto, no descartó nuevas medidas de fuerza y sostuvo que Argentina es uno de los tres países del hemisferio sur con generación de electricidad de origen nuclear, argumentando que el proceso en curso amenaza ese desarrollo. Porro, en cambio, cerró su mensaje con una definición de intenciones: “Estamos buscando potenciar la CNEA, no disminuirla”.

Temas Relacionados

Asociación de Trabajadores del EstadoGendarmería NacionalEnergía NuclearDespidosCNEA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno definió su agenda legislativa, pero por ahora no tiene los votos y deberá negociar

Los bloques dialoguistas avisaron que no ven oportuno avanzar con zona fría y la eliminación de las PASO. Siguen las internas libertarias. El rol de Bullrich y la idea de “sumergirse” en la casta con Santilli

El Gobierno definió su agenda legislativa, pero por ahora no tiene los votos y deberá negociar

Manuel Adorni presentó su renuncia al directorio de YPF

Luego de dejar la jefatura de Gabinete por la investigación en su contra, el ex funcionario ahora oficializó su dimisión en la empresa estatal, que deberá ser puesta a consideración por los accionistas

Manuel Adorni presentó su renuncia al directorio de YPF

Finalmente, Javier Milei no viajará a Estados Unidos por el Día de la Independencia

Si bien figuraba en los planes del Presidente, los cambios en el cronograma oficial y los compromisos locales complejizaron la visita. Anoche, el mandatario argentino había participado de la conmemoración por el 250° Aniversario por el 4 de julio en la Embajada de EEUU

Finalmente, Javier Milei no viajará a Estados Unidos por el Día de la Independencia

Lo que no se vio de la cumbre en Casa Rosada: el nuevo equipo de fieles que responderá a Karina y el mensaje de Milei por las internas

La secretaria general de la Presidencia reunió a diputados y senadores nacionales en Casa Rosada. Bajó línea sobre las próximas reformas que se impulsarán en los próximos meses. El Presidente dio un discurso

Lo que no se vio de la cumbre en Casa Rosada: el nuevo equipo de fieles que responderá a Karina y el mensaje de Milei por las internas

El Gobierno designó nuevo titular del Servicio Meteorológico Nacional y prepara un plan de inversión para modernizarlo

El ministro de Defensa, Carlos Presti, decidió reemplazar con el científico Pedro Di Nezio al anterior titular (Antonio Mauad), que estuvo a cargo de la reorganización del ente oficial

El Gobierno designó nuevo titular del Servicio Meteorológico Nacional y prepara un plan de inversión para modernizarlo

DEPORTES

Video: la habilidad de Ricardo Bochini a los 72 años en pleno Mundial y su tremendo elogio a Lionel Messi

Video: la habilidad de Ricardo Bochini a los 72 años en pleno Mundial y su tremendo elogio a Lionel Messi

River Plate acelera en el mercado: cinco refuerzos e inversión con margen para un golpe de jerarquía

Se salvó del descenso en la última fecha y rompió el mercado al pagar más de USD 300 millones en tres refuerzos

“Messi sufrirá”: la controvertida declaración del presidente de Timor Oriental en la previa de Argentina - Cabo Verde

Una ex figura de Uruguay apuntó contra los jugadores tras la exposición de Bielsa: “¿No te bancás una charla de 20 minutos?"

TELESHOW

Mauro Icardi y la China Suárez estarían en crisis tras el escándalo: “Ella hace cuatro días abandonó la casa de los sueños”

Mauro Icardi y la China Suárez estarían en crisis tras el escándalo: “Ella hace cuatro días abandonó la casa de los sueños”

Araceli González habló de su nuevo vínculo con Adrián Suar: “Por él lloré toda mi vida, pero ahora no”

El hijo de Maxi López y Daniela Christiansson cumplió seis meses y sus padres celebraron en dos continentes

Murió Santiago Ríos, destacado actor de Los Simuladores y Los Roldán

Desde la casa de Gran Hermano, Mariela le pasó factura al Turco García: “Lo único que sabés hacer es jugar a la pelota”

INFOBAE AMÉRICA

Qué efectos adversos generó el veto de celulares en las escuelas británicas, según un estudio

Qué efectos adversos generó el veto de celulares en las escuelas británicas, según un estudio

Estados Unidos e Irán concluyeron en Doha una ronda de conversaciones centrada en el estrecho de Ormuz sin avances sustanciales

Por qué los terremotos más grandes ocurren en fallas casi planas: la explicación científica

El Club del DON: así funciona la campaña que premia a los colombianos

Un militar estadounidense continúa desaparecido tras una maniobra de emergencia de un helicóptero en el mar Arábigo