Cómo Fabrizio Romano construyó su imperio informativo y se convirtió en el referente del mercado futbolístico

El periodista napolitano construyó su red de contactos recorriendo Milán, donde estableció vínculos con agentes, directivos y jugadores (Captura de video: YouTube - Iker Casillas)

La voz de Fabrizio Romano se convirtió en sinónimo de primicia en el mundo del fútbol. Su célebre frase “Here we go” marca el pulso de los fichajes más esperados y, en la actualidad, su influencia trasciende fronteras y plataformas.

En una entrevista exclusiva para el pódcast Bajo los Palos by Flex y Cars, conducido por la leyenda del fútbol español Iker Casillas, Romano develó los misterios de su trayectoria, su ética profesional y su visión sobre el periodismo deportivo, y el mercado de fichajes.

Inicios y motivaciones de Fabrizio Romano en el periodismo deportivo

Romano, nacido en Nápoles, creció en una ciudad donde el fútbol se respira en cada esquina. “Napoli es fútbol. En todos lados, la cultura del fútbol está presente”, compartió en la conversación con Casillas.

Desde pequeño, la pasión por el deporte lo acompañó, aunque pronto comprendió que su futuro no estaría en el césped, sino en la narración de lo que ocurre fuera de él. “Sabía que mi nivel no estaba ni cerca de lo profesional, pero el periodismo me ofrecía la oportunidad de seguir vinculado al fútbol”, explicó.

Romano le afirmó a Casillas que preservar la confianza de sus fuentes es esencial, incluso si eso implica postergar una exclusiva (Captura de video: YouTube - Iker Casillas)

Su carrera comenzó de manera discreta, enviando correos electrónicos a pequeñas webs deportivas para entender qué tipo de periodismo deseaba ejercer.

La oportunidad de oro llegó cuando un joven italiano, vinculado al bar de La Masía en Barcelona, le pidió escribir sobre Mauro Icardi y Gerard Deulofeu, dos promesas que no continuarían en el club azulgrana.

Ese primer contacto con el entorno de los representantes le abrió las puertas a una red de información que, con el tiempo, se convertiría en su mayor activo.

Primeras exclusivas y construcción de su red de contactos

Su salto al periodismo de élite se produjo gracias a su primer gran “scoop”: el traspaso de Mauro Icardi del Barcelona a la Sampdoria y, posteriormente, al Inter de Milán.

“Con 18 años, tener una noticia así fue importante, no solo por la primicia, sino porque entendí que quería dedicarme a esto”, recordó. La información le llegó de primera mano, fruto de la confianza de quienes había ayudado en sus inicios.

El Inter de Milán desembolsó más de USD 10 millones para fichar a Mauro Icardi, en una operación que impulsó los primeros pasos de Fabrizio Romano (REUTERS/Alberto Lingria)

También subrayó que la clave de su éxito radica en la presencia constante en la calle. “Lo que me cambió la vida fue la calle. No quería quedarme en la oficina, prefería estar en Milán, donde podías cruzarte con representantes, directivos o jugadores en cualquier momento", explicó el periodista de 32 años a Casillas en el podcast.

Durante años, recorrió la ciudad de punta a punta, forjando relaciones basadas en el respeto y la constancia. “Al principio te miran como un loco, pero si ven que eres serio y buscas una relación profesional, te terminan respetando”, añadió.

Métodos de trabajo: ética, gestión de información y redes sociales

La ética profesional es uno de los pilares del trabajo de Romano. Según detalló en el podcast, la responsabilidad de manejar información sensible es enorme, especialmente cuando se trata de amigos o contactos cercanos. “Poner una noticia sobre un amigo puede ser un problema. Como periodista, es lo más complicado de manejar”, confesó.

También abordó la evolución tecnológica del periodismo deportivo. “Instagram lo ha cambiado todo. Ahora es mucho más fácil entrar en contacto con jugadores, directivos o representantes. Ahora pueden ver tu trabajo y quién te sigue”, explicó.

Romano administra personalmente sus publicaciones y distingue con precisión cada etapa de un fichaje (Captura de video: YouTube - Iker Casillas)

A pesar de contar con más de 30 millones de seguidores, insistió en la importancia de la proactividad: “Cada día llamo a representantes, presidentes y jugadores. No basta con esperar a que la información llegue”.

El periodista italiano gestiona personalmente sus publicaciones en redes sociales, apoyado solo por dos colaboradores. “Todo lo que publico en redes lo hago yo. Es una responsabilidad decidir bien las palabras, distinguir entre acuerdo verbal, cerrado o firmado”, puntualizó durante el podcast Bajo los Palos.

Dificultades y dilemas éticos: amistades y sobornos

El acceso privilegiado a información de primera mano conlleva dilemas éticos. Romano relató cómo, en ocasiones, decidió no publicar noticias que podrían perjudicar a amigos o fuentes de confianza.

Uno de los ejemplos más ilustrativos fue el caso de Paulo Dybala. “Tenía un vídeo que probaba el acuerdo entre el argentino y la Juventus, pero preferí esperar y no crear un problema. El respeto es fundamental“, relató.

También puso como ejemplo el fichaje de Erling Haaland por el Manchester City como una de las exclusivas que tuvo que posponer, a pesar de haberla conocido con antelación.

La ética profesional de Fabrizio Romano fue decisiva para postergar primicias sensibles como los traspasos de Haaland y Dybala (REUTERS)

“Yo sabía desde hace tiempo que se iba de Alemania. Podía lanzar la exclusiva en marzo. Pero al final la noticia salió en abril por otros medios, pero yo ya la tenía. Por respeto, nunca voy a romper una relación con un amigo", recordó.

Sobre los intentos de soborno, fue tajante: “Solo una vez, un agente de Grecia quiso pagarme para publicar algo. Le dije que era imposible y lo bloqueé. Nunca aceptaría dinero por una noticia”.

Análisis de la actualidad del mercado de fichajes

Durante la entrevista, compartió su visión sobre los movimientos de los principales clubes europeos. Respecto al Barcelona, anticipó que la prioridad será fichar un lateral derecho y posiblemente un delantero, aunque no prevé grandes revoluciones en la plantilla. “El Barça no va a hacer mucho, pero dos o tres operaciones sí”, afirmó.

En cuanto al Real Madrid, destacó la rapidez con la que se cerraron los fichajes de Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold, a pesar de la competencia del Chelsea. “El Madrid buscará un lateral izquierdo, posiblemente un central y un mediocampista. Martín Zubimendi, probablemente se irá al Arsenal“, adelantó.

El Real Madrid desembolsó más de USD 50 millones por Dean Huijsen y cerca de USD 10 millones por el lateral derecho del Liverpool, Alexander-Arnold (REUTERS)

Sobre el Manchester City, el periodista señaló que el club inglés planea una profunda renovación tras una temporada complicada. “Quieren un número ocho, un número diez, laterales y un portero nuevo. Ederson se irá y Diogo Costa del Porto es una opción", detalló.

Perspectivas personales y profesionales

Mirando al futuro, expresó su deseo de evolucionar hacia un periodismo de mayor calidad y profundidad, sin abandonar el mercado de fichajes. “Quiero filtrar un poco más, hacer menos cantidad y más calidad. Mostrarle a la gente qué pasa realmente en el fútbol, el detrás de las cámaras”, explicó.

El periodista italiano descartó dedicarse a otros deportes y subrayó la importancia de viajar y mantener el contacto humano en su trabajo. “Viajar, estar en los partidos, hablar con jugadores y representantes es fundamental para marcar la diferencia”, aseguró.

En cuanto a su legado, afirma que le diría a su versión más joven que no se pusiera límites y se atreviera a soñar en grande: “No hay límites en este mundo. Puedes tener un sueño, pero quizás el siguiente sea aún mayor y ni lo sabes”.