Las dos maniobras que fueron penalizadas y beneficiaron a Franco Colapinto: el argentino largará 10° en el GP de Canadá

Franco Colapinto tuvo su mejor rendimiento desde que desembarcó en Alpine en la clasificación del Gran Premio de Canadá. El argentino mejoró drásticamente su rendimiento tras dos flojos entrenamientos el día viernes y logró avanzar a la Q2 de la clasificación este sábado. Si bien el piloto de 22 años quedó 12° en la qualy, las sanciones que recibieron Yuki Tsunoda e Isack Hadjar le permitirán comenzar la carrera del domingo en el 10° lugar.

El piloto japonés de Red Bull salió a pista en la qualy sabiendo que había recibido un castigo de diez lugares por haber infringido una bandera roja durante la práctica libre 3. Tsunoda registró el 11° tiempo de la clasificación, pero comenzará 20° el domingo: “Se mostró una bandera roja cuando el coche 22 (Tsunoda) estaba en la curva 6. El coche 22 redujo la velocidad en ese momento. El coche 22 redujo la velocidad en ese punto. Después de la curva 12, el coche 22 se acercaba al coche 81 (Piastri) en la recta de atrás. El conductor del coche 22 dijo que vio al coche 81 circulando lentamente por el lado izquierdo de la pista con daños evidentes. Dijo que le preocupaba la posibilidad de ser golpeado por los restos del coche 81 y decidió adelantar. La telemetría mostró que el coche 81 circulaba a 86 km/h cuando el coche 22 le adelantó a 171 km/h”, detallaron en el documento del castigo, que además le sumó dos puntos de penalización a su licencia.

Tsunoda quedó ubicado 11° en la Q2 por delante de Colapinto, pero ambos fueron eliminados en esa parte de la sesión e inmediatamente se conoció que Franco largaría 11 en lugar de Tsunoda. Horas más tarde, se difundió una penalización a Hadjar que también benefició al argentino.

El francés de Racing Bulls protagonizó una polémica maniobra durante la Q1 en la que perjudicó la última vuelta rápida del español Carlos Sainz, quien expuso todos su enojo en ese momento. El de Williams no logró mejorar su registro a raíz de esa secuencia y largará este domingo 16°.

Hadjar pudo alcanzar la Q3 y firmó el noveno lugar, pero fue castigado horas después de la qualy con tres posiciones por lo que comenzará 12° en la grilla. “Dijo que, aunque vio el coche 55 (Sainz) por los retrovisores, se basó en lo que le había dicho su equipo y, cuando se dio cuenta de que la información era errónea, hizo todo lo posible por apartarse”, indica el informe de la FIA.

Hay que tener presente que Colapinto registró un giro de 1:12.142 en la Q2, muy cerca del tiempo que tuvieron Tsunoda (1:12.102) y Hadjar (1:12.003) en esa tanda.

Franco Colapinto comenzará 10° el GP de Canadá (@F1)

Independientemente de esto, el sudamericano cometió un pequeño error sobre el final de su vuelta rápida en la Q2 lo que le hizo perder algunas décimas: “Viendo lo ajustado que ha estado, teníamos potencial para entrar en la Q3. La elección de neumáticos en la parrilla ha sido mixta, y yo con el neumático medio he tenido problemas en las primeras curvas, pero he recuperado tiempo más adelante. He tocado el muro en la última vuelta y he perdido un poco de tiempo, por lo que me he disculpado por radio con el equipo”.

El jefe del equipo Flavio Briatore elogió lo hecho por Franco, pero aclaró: “El coche tenía potencial para un resultado mucho más fuerte hoy. Franco hizo un buen trabajo para ejecutar la sesión de una buena manera y ponerse al día rápidamente. Por lo que tal vez un mejor resultado era posible, incluso si ahora es el décimo lugar en la parrilla para mañana con sanciones para otros coches”.