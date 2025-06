La exigente declaración de Flavio Briatore tras las actuaciones de Colapinto y Gasly en la clasificación del GP de Canadá

Flavio Briatore, jefe de equipo de Alpine, repasó la actuación de sus pilotos en la clasificación para el Gran Premio de Canadá y puso el foco tanto en el progreso del argentino Franco Colapinto como en los puntos a mejorar para el equipo. En un comunicado que difundió la escudería, el directivo italiano destacó: “El coche tenía potencial para un resultado mucho más fuerte hoy”.

“Franco hizo un buen trabajo para ejecutar la sesión de una buena manera y ponerse al día rápidamente. Por lo que tal vez un mejor resultado era posible, incluso si ahora es el décimo lugar en la parrilla para mañana con sanciones para otros coches”, planteó ante la sanción que recibió Isack Hadjar. Si bien Colapinto quedó 12° en la qualy, largará 10° el domingo tras las penalizaciones que recibieron Yuki Tsunoda (diez lugares) y Hadjar (3 puesto).

En cuanto a lo sucedido con Pierre Gasly, que se posicionó último pero largará 19° por la penalización a Tsunoda, Briatore afirmó: “Pierre tenía potencial para hacer un buen tiempo en la Q1 antes de la bandera roja, lo que le habría colocado cómodamente en la Q2. Esto nos da cosas que revisar, ya que siempre debemos aspirar a la perfección en todos los aspectos y hoy es un día en el que no lo hemos hecho. Mañana debemos ejecutarlo todo mejor y ver si podemos maximizar el ritmo del coche para meternos en los puntos”.

Franco Colapinto selló una de las mejores clasificaciones de su corta trayectoria en la Fórmula 1, logrando el décimo lugar para la carrera del domingo. El piloto de 22 años destacó el salto de rendimiento exhibido este fin de semana tras una floja actuación en las dos primeras prácticas del viernes: “Mirando donde estábamos con el coche ayer, y en las carreras anteriores, se puede decir que ha sido un buen resultado y un mejor día en mi lado del garaje. Estuve empujando fuerte y me sentí más cómodo y a gusto con el coche. Viendo lo ajustado que ha estado, teníamos potencial para entrar en la Q3. La elección de neumáticos en la parrilla ha sido mixta, y yo con el neumático medio he tenido problemas en las primeras curvas, pero he recuperado tiempo más adelante”.

“He tocado el muro en la última vuelta y he perdido un poco de tiempo, por lo que me he disculpado por radio con el equipo. En general, estoy contento con la progresión desde ayer. Sigo encontrando mi sitio en el equipo y entendiendo hacia dónde tengo que ir con la puesta a punto. Hemos hecho algunos cambios positivos durante la noche y un buen trabajo con los ingenieros que me han estado apoyando mucho. Espero que podamos aprovechar el impulso para mañana, sobre todo teniendo en cuenta las sensaciones del coche en las tandas largas del viernes”, afirmó en declaraciones que difundió el equipo.

Por su parte, Gasly mostró frustración por el resultado, ya que comenzará 19° tras una Q1 en la que la bandera roja por lo sucedido con Alex Albon interrumpió su mejor intento. El francés explicó: “Es doloroso quedar fuera en la Q1, especialmente porque el coche tenía ritmo y potencial para más hoy. Estábamos en el camino de los diez primeros en la Q1 antes de que saliera la bandera roja, así que tuvimos que abortar nuestra vuelta, que parecía bastante fuerte y segura. En el último juego de blandos, no teníamos la temperatura adecuada para los neumáticos y hemos tenido problemas de agarre. Tenemos que revisar lo que pasó, ya que el salto entre los juegos de neumáticos fue frustrante y, claramente, teníamos mucho más tiempo por vuelta del que pudimos demostrar. El coche era bueno y sin duda deberíamos tener los dos coches más arriba en la parrilla. Veremos qué podemos hacer mejor y también estudiaremos nuestras opciones en cuanto a estrategia mañana, ya que podría ser una carrera larga con oportunidades que aprovechar”.

La pole position fue para George Russell, que largará desde el primer lugar, escoltado por Max Verstappen. La carrera, pautada a 70 vueltas, comenzará este domingo a las 15.00 (hora de Argentina). Para Colapinto, el resultado de hoy representa su mejor performance con Alpine y una de las más destacadas desde su arribo a la Fórmula 1: anteriormente, solo había conseguido un noveno puesto en Azerbaiyán 2024 con Williams y una décima posición en la sprint del Gran Premio de Estados Unidos de 2023.