24 Horas de Le Mans: Nico Varrone y Pechito López revelan cómo es ir a fondo un día entero y por qué los autos resisten cada vez más

Presentación de las 24 Horas de Le Mans con todos los autos que correrán la 93 edición

Este fin de semana se llevará a cabo la edición número 93° de las 24 Horas de Le Mans, una de las cuatro carreras más importantes del mundo. Nuevamente el mítico Circuito de La Sarthe, de 13 kilómetros, que combina el trazado permanente con rutas abiertas volverá a ser la sede de la madre de todas las competencias de larga duración. Será la cuarta fecha del Campeonato Mundial de Endurance (WEC) y allí estarán dos argentinos, Nicolás Varrone y José María Pechito López. La carrera se largará el sábado a las 11.00, hora de la Argentina.

Varrone corre en la categoría principal que es la Hypercar y compartirá la conducción de un Porsche 963 del equipo Proton Competición con el suizo Neel Jani y el chileno Nicolás Pino. En tanto que López compite en la LM GT3, a bordo de un Lexus del equipo ASP de Akkodis, con el austriaco Clemens Schmid y el rumano Petru Umbrarescu.

En la previa del evento galo Infobae habló con Varrone para saber cómo llegan a la gran cita de Endurance. “Es un circuito mítico y una carrera que me dio mucho en dos categorías distintas y que me gusta”, cuenta Nico, que se impuso en la categoría GTE Am a bordo de un Corvette el año en el que fue campeón mundial en esa divisional. En 2024 repitió en la LMP2 conduciendo un Oreca 07.

Anticipa que “en principio la idea es que cada uno maneje ocho horas, pero eso es algo que se ve sobre la marcha”. Sobre por qué ya se corren las 24 Horas a fondo a diferencia de otras épocas, cuenta que “en los últimos años se confundió la idea de que en el Endurance tenés que cuidar el auto, pero eso cambió debido a la tecnología que tienen estos coches que ya están diseñados para correr 48 horas seguidas”.

El Porsche de Nico Varrone (auto blanco y verde) acelerando en el ingreso a Mulsanne. Nótese el cartel de la ruta abierta (Photo Julien Delfosse / DPPI)

Una de las claves es correr de noche y al respecto el bonaerense de 24 años explica que “hacés de cuenta que tu visión va al doble de velocidad. Como cuando acelerás un audio de WhatsApp. Tu mente piensa que vas al límite y venís a 330 kilómetros. Todo te llega muy rápido”.

Afirma que no requiere una preparación, aunque aclara que es una “competencia tan especial y psicológicamente muy desgastante en lo emocional”. Este punto es esencial debido a los golpes de escena que suele tener una carrera tan larga donde todo puede pasar. De hecho, un trinomio puede contar con el mejor coche, pero como afirma una conocida frase “Le Mans elige al ganador”.

Jani logró el vigésimo puesto en la clasificación en Le Mans y el trinomio por ahora no han podido terminar en el top diez. Sobre el rendimiento de su auto, Nico cuenta que “siento que los dos equipos Porsche no estamos riendo bien. El ritmo de carrera estamos bien, pero el problema es que no podemos hacer trabajar la goma de forma correcta y eso afecta a nuestra puesta a punto y nos cuesta tener el grip (adherencia) en las gomas de adelante”.

La Ferrari N° 51 de Pier Guidi, Calado y James (gbr), Giovinazzi lidera el campeonato (Julien Delfosse / DPPI)

Uno de las partes más emblemáticas del circuito es la recta de Mulsanne de seis kilómetros. Además, desde 1990 se incluyeron dos chicanas para disminuir la velocidad ya que en los años ochenta los Sport Prototipos superaban de forma holgada los 350 km/h: “Es increíble la velocidad a la que vamos, vas a fondo, vas pasando casas, locales de comida rápida. Eso ilumina a la noche más los árboles. Esa mística de los árboles le da un color especial”, cuenta quien resultó 17° y 15° en las dos prácticas durante el prólogo llevado a cabo el pasado fin de semana.

Al tratarse de “la carrera más importante del año” el poder conseguir un buen resultado puede marcar la segunda parte de la temporada. Por eso Nico tiene claro el objetivo que irán a buscar en Francia. “Es muy difícil por la cantidad de autos que van a haber, pero poder terminar dentro de los diez primeros será un gran resultado. Trato de ponerme las expectativas de poner”.

Pechito López, por su parte, llega como uno de candidatos en su clase ya que fue el más veloz en los ensayos preliminares. En la clasificación el Lexus fue conducido por Umbrarescu quien obtuvo el cuarto registro en su categoría.

Jose María "Pechito" López buscará terminar adelante con el Lexus de LM GT3 ( FIA WEC / DPPI / Julien Delfosse)

López sostuvo que “el auto pegó un salto de calidad porque bueno, ya teniendo un año de experiencia, el equipo obviamente cuando empezó era nuevo en en el WEC, así que bueno, se fue trabajando y puliendo en muchos aspectos. También con algunos cambios de reglamento que hicieron que el auto tenga más performance, pero creo que la mayor parte fue lo que fue la puesta a punto del auto”. Cabe recordar que el WEC tiene el sistema de BOP (Balance Of Performance), que sirve para equilibrar los rendimientos de las marcas.

Sobre la clave de la carrera indicó que “hay que mantener un auto firme, que no se caiga en rendimiento durante las 24 horas, cuidarlo la mayor parte posible de la carrera y tener un auto entero para la noche y la madrugada del domingo porque que son los dos momentos claves de Le Mans, donde uno puede hacer una diferencia. Lo importante es hacer una gran diferencia, porque todo eso se puede suprimir si entra un safety car (auto de seguridad). Y en el final es importante tener un auto firme y rápido para las últimas horas”.

Avisó que “voy a buscar el triunfo. Pero, uno no sabe si cuenta con el elemento o el auto está para poder pelear. Pero bueno, el objetivo obviamente es tratar de que el domingo a las 16:00 podamos cruzar la línea de meta adelante. Ese es el sueño y las ganas de todo el mundo dentro del equipo”.

Ferrari ganó la última edición y es el equipo campeón del mundo. Buscarán otro éxito en el Circuito de La Sarthe (Fabrizio Boldoni / DPPI)

Cabe recordar que el oriundo de Río Tercero es el segundo argentino en ganar la clasificación general de las 24 Horas de Le Mans. Lo consiguió en 2021, con Toyota, 67 años más tarde del triunfo conseguido por José Froilán González en 1954, a bordo de una Ferrari.

En cuanto al campeonato, el WEC pasa uno de sus mejores momentos históricos con ocho fábricas (Ferrari, Porsche, BMW, Peugeot, Alpine, Aston Martin, Cadillac y Toyota). Sus Sports Prototipos también conocidos por Hypercars han generado la atracción para las terminales por el desarrollo en cuanto a motores híbridos o variantes ya sea con impulsores turbo combinados con V6 o V8, hasta el V12 aspirado que ostenta Aston Martin.

Los Sport Prototipos sobre el tramo de ruta y un restaurante que sirve de escenografía (Julien Delfosse / DPPI)

En lo que será el último evento europeo de la temporada, a los 36 contendientes habituales de la grilla del WEC se unirán 26 tripulaciones más en las tres categorías: Hypercar, LMGT3 y LMP2. Entre los participantes se encuentran 17 vencedores absolutos de la competición y 40 pilotos más que han triunfado en su categoría. La competencia tendrá doble puntuación para los protagonistas del campeonato a tiempo completo gracias a la duración y dificultad extra de la carrera.

Esto hace que sea una etapa crucial en la lucha por el título, una batalla en la que Ferrari ha empezado a lo grande dominando las tres rondas disputadas hasta el momento con su 499P Hypercar. El Cavallino Rampante no sólo persigue una cuarta victoria consecutiva en 2025, sino también un tercer triunfo consecutivo en La Sarthe, después de haber prevalecido con su coche n°51 -el actual líder del Mundial- en 2023 y la máquina N° 50 el año pasado.

Esta competencia conforma la Triple Corona del Automovilismo y se trata de un título simbólico que se completa con el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y las 500 Millas de Indianápolis. Hasta ahora, el único que consiguió vencer en las tres es el inglés Graham Hill.

Las 24 Horas de Le Mans no es solo la madre de las carreras de larga duración. Se trata de un evento que es motivo de culto para los amantes del automovilismo, quienes durante dos semanas viven un evento lleno de romanticismo por ser un clásico lleno de color ante una multitud que acampa en los días previos. Se lucen sus paisajes detenidos en el tiempo por correrse en parte sobre rutas abiertas. El desafío de la noche yendo a fondo le da un marco único. El cansancio en el amanecer y la adrenalina del epílogo sea por el triunfo o por cruzar la meta, hacen que esta competencia sea única e inigualable.