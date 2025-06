La FIFA dio detalles de los cambios reglamentario en el Mundial de Clubes: “Es una nueva experiencia”

El trofeo del Mundial de Clubes de FIFA, exhibido en el Salón Oval de la Casa Blanca (AP Foto/Mark Schiefelbein)

El Mundial de Clubes iniciará este sábado 14 de junio con el partido inaugural entre el Inter Miami de Lionel Messi y el Al Ahly de Egipto en el Hard Rock Stadium. Ese duelo marcará el comienzo de la ilusión para los 32 participantes de una cita que tendrá modificaciones reglamentarias de relevancia, y algunas de las principales autoridades de la FIFA dieron precisiones sobre cuál será el modo de llevarlas a la práctica.

El presidente de la Comisión de Árbitros de la casa madre del fútbol, Pierluigi Collina, brindó precisiones a través de los canales oficiales del organismo sobre los dos cambios trascendentales de la competición, que afectarán a un total de 117 árbitros (35 árbitros, 58 asistentes y 24 asistentes de video), correspondientes a 41 federaciones miembro, quienes se harán cargo de los 63 partidos estipulados.

Uno de los reclamos más habituales por parte de los hinchas son las demoras para cobrar fueras de juego muy claros, que no deberían necesitar de la tecnología para brindar una mayor fluidez en el juego. Atento a esto, Collina detalló que el uso de la tecnología semiautomatizada para la detección del offside tendrá una versión avanzada a la probada en la última Copa Intercontinental y en varios torneos juveniles de la FIFA.

“Una de las cuestiones que surgen es cuando el árbitro asistente no puede levantar el banderín para no interrumpir una jugada de ataque que pueda propiciar una ocasión de gol porque hay una posición de fuera de juego que no está del todo clara, y se decide qué hacer al final”, inició el hombre de 65 años, que dirigió la final de los Juegos Olímpicos 1996 con victoria de Nigeria sobre Argentina y el Mundial 2002 ganado por Brasil ante Alemania.

En este sentido, adelantó que se acelerará el chequeo para evitar pérdidas de tiempo en jugadas que deben ser anuladas en su origen y cuidar el físico de los protagonistas: “A veces los jugadores corren 40 metros y tras 40 metros el árbitro asistente levanta el banderín. Esto supone un riesgo para los jugadores porque pueden lesionarse. Así que si podemos brindar al árbitro asistente el apoyo de la tecnología y evitar el hecho de no poder levantar el banderín cuando sea necesario, se agilizará la decisión sobre el fuera de juego. Y eso es lo que queremos lograr con esta versión mejorada de la tecnología para la detección del fuera de juego”.

Un mes atrás, la figura del Nottingham Forest, Taiwo Awoniyi padeció una impactante lesión sufrida en una jugada que debió ser invalidada por un evidente fuera de juego. Sin embargo, se aguardó hasta el final para respetar el protocolo del VAR. El delantero se chocó contra un palo, sufrió una grave lesión abdominal, se sometió a una cirugía de urgencia y permaneció en coma inducido.

Horas más tarde, los Tricky Trees informaron que el atacante “se está recuperando” bien. “La gravedad de la lesión es un poderoso recuerdo de los riesgos físicos de este deporte y por qué la salud de un jugador y su bienestar deben ser siempre la prioridad”, escribieron en un comunicado.

Más allá de que lo sucedido con Awoniyi se trata de un extremo, se evitará poner en riesgo a los futbolistas. Con ese objetivo en mente, se les avisará a los jueces de línea si un atacante llega a tocar el balón después de partir adelantado por más de 10 centímetros, detalló el diario británico The Sun.

El procedimiento será vigilado con 16 cámaras de seguimiento, que están vinculadas a la inteligencia artificial (IA) y a algoritmos. “Hasta que no toquen el balón, incluso estando en posición de fuera (de juego), ese mensaje no se enviará”, declaró Pierluigi Collina. Y profundizó: “El mensaje de audio, que será ‘fuera de juego, fuera de juego’, solo llegará al árbitro asistente cuando el jugador que el algoritmo ha detectado en posición de fuera toque el balón”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, posan junto al trofeo de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en la Oficina Oval de la Casa Blanca (Reuters/Evelyn Hockstein)

La principal autoridad mundial del referato les solicitó a los jueces un mayor grado de compromiso en sus decisiones para evitar depender de la tecnología como único medio para asistirse: “Al mismo tiempo, queremos que los asistentes sean un poco más valientes y audaces en estas situaciones. Si un jugador está dos metros fuera de juego, no puede ser una decisión ajustada”.

Por otro lado, también se sumará la colocación de cámaras corporales a los árbitros de cada partido y las imágenes podrán ser utilizadas por DAZN, poseedora de derechos exclusivos del Mundial de Clubes, durante sus retransmisiones en directo: “El hecho de que el árbitro lleve una cámara proporcionará a los televidentes la posibilidad de ponerse en la piel del árbitro, y podrán ver lo mismo que el árbitro en directo durante el partido”.

Según la FIFA, se buscará “comprobar si este nuevo ángulo de cámara, que muestra la perspectiva del árbitro, mejora la experiencia de los telespectadores”. Y Collina se mantuvo en la misma sintonía: “Es una nueva experiencia. Se trata también de comprender lo que puede ver el árbitro durante las diferentes fases del juego. Y sí, también creo que ofrecerá la posibilidad a los televidentes de comprender lo difícil que es la labor arbitral”.

El director de Innovación Tecnológica del Fútbol de la FIFA, Johannes Holzmüller, profundizó que el uso de la IA será una marca registrada en diferentes circunstancias de la competición: “Tenemos seguimiento óptico en todos los estadios. Eso significa que contamos con millones de puntos de datos por partido. Hemos desarrollado algoritmos, datos de detección automática de incidentes basados en la IA, lo que significa que los datos que antes se recopilaban manualmente, ahora se pueden recopilar automáticamente a través de estos algoritmos. E intentamos generar valor a partir de esta información para los equipos, para los árbitros y también, por supuesto, para los aficionados”.

“En los últimos 18 meses hemos desarrollado, hemos estado trabajando en nuevas innovaciones destinadas a mejorar la experiencia de los aficionados. Y ahora todo eso se hace realidad en este torneo. Será muy interesante ver cómo reaccionan los aficionados. Creemos que estamos mejorando su experiencia”, afirmó.