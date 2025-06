El novedoso cambio reglamentario en el Mundial de Clubes con el VAR del que deberán cuidarse Boca y River

El presidente de la FIFA Gianni Infantino gesticula frente al trofeo del Mundial de Clubes, el lunes 14 de abril de 2025, en Atlanta. (Miguel Martínez/Atlanta Journal-Constitution vía AP)

La introducción del VAR en el fútbol generó opiniones a favor y en contra de una herramienta que está en continua evolución por los avances tecnológicos. El Mundial de Clubes no será la excepción porque se intentará frenar el famoso delay de bandera para evitar que las jugadas se prolonguen por más tiempo ante la existencia de un fuera de juego.

La FIFA adelantó la innovación en su página oficial, en la que se apunta que “con la ayuda de múltiples cámaras, un sensor en el interior del balón y la inteligencia artificial (IA)” habrá un sistema que rastreará “la posición de los jugadores y del balón” y se enviarán “alertas automatizadas en tiempo real a los árbitros en caso de fuera de juego claro”.

El diario británico The Sun complementa esta información al señalar que los jueces de línea serán informados al instante si un atacante llega a tocar el balón después de partir adelantado por más de 10 centímetros. Esto se vigilará a través de 16 cámaras de seguimiento, que están vinculadas a la IA y a algoritmos. “Hasta que no toquen el balón, incluso estando en posición de fuera (de juego), ese mensaje no se enviará”, aclaró el jefe de los árbitros de la casa madre del fútbol, Pierluigi Collina.

Además, Collina profundizó en las circunstancias en que se mandará el aviso: “El mensaje de audio, que será ‘fuera de juego, fuera de juego’, solo llegará al árbitro asistente cuando el jugador que el algoritmo ha detectado en posición de fuera toque el balón”.

“Somos conscientes de que la decisión de no levantar la bandera formaba parte del funcionamiento del VAR, ya que no se quiere levantar la bandera en una situación dudosa y acabar con la posibilidad de un gol. Los asistentes han estado haciendo lo que les hemos dicho que hagan, pero está claro que lo que se considera ‘dudoso’ se ha vuelto cada vez más y más grande”, declaró.

En este sentido, Pierluigi Collina les pidió un mayor grado de autoridad para hacer valer el ojo humano por encima del VAR en algunas jugadas: “Al mismo tiempo, queremos que los asistentes sean un poco más valientes y audaces en estas situaciones. Si un jugador está 2 metros fuera de juego, no puede ser una decisión ajustada”.

El golpe con el palo de Awoniyi

Esto se produce a casi un mes de la impactante lesión sufrida por la figura del Nottingham Forest, Taiwo Awoniyi, en una acción que debió ser anulada por un evidente offside, pero se esperó al final debido al protocolo del VAR. El delantero se chocó contra un palo y padeció una grave lesión abdominal, que obligó a una cirugía de urgencia y permaneció en coma inducido.

Días más tarde, el club comunicó que el jugador “se está recuperando” bien. “La gravedad de la lesión es un poderoso recuerdo de los riesgos físicos de este deporte y por qué la salud de un jugador y su bienestar deben ser siempre la prioridad”, escribieron en un comunicado.

Esta implementación para evitar la prolongación de jugadas estériles se suma a diversas iniciativas de la FIFA, como la decisión de que los árbitros lleven cámaras corporales durante el Mundial de Clubes y las imágenes serán usadas por DAZN, la cadena que posee los derechos exclusivos del torneo en todo el mundo. Uno de los objetivos de esta medida es “comprobar si este nuevo ángulo de cámara, que muestra la perspectiva del árbitro, mejora la experiencia de los telespectadores“, señaló la entidad a cargo de Gianni Infantino.

El certamen se desarrollará de manera íntegra en los Estados Unidos y comenzará este sábado desde las 21 (hora argentina) con el partido inaugural del Inter Miami de Lionel Messi contra el Al Ahly de Egipto en el Hard Rock Stadium de Florida.

Boca Juniors disputará en ese escenario sus dos primeros partidos por el Grupo C ante Benfica y Bayern Múnich, y luego deberá viajar a Nashville para medirse a Auckland City. El Xeneize será uno de los dos representantes argentinos junto a River Plate, que se estrenará ante Urawa Red Diamonds de Japón por el Grupo E y seguirá su periplo contra Monterrey de México e Inter de Italia.