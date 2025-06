Dibu Martínez, en la mira: el fuerte competidor que jugará la Champions que le apareció al Manchester United

Dibu Martínez está a la expectativa de un posible traspaso en el mercado de pases (Reuters/Jason Cairnduff)

Emiliano Martínez, arquero titular de la selección argentina y actual referente del Aston Villa, atraviesa días decisivos respecto a su futuro profesional. La situación económica que vive el club de Birmingham, condicionada por el cumplimiento del Fair Play Financiero que exige la Premier League, empuja a los directivos a contemplar la venta de algunos de sus jugadores más valiosos, tanto por el precio de sus fichas como por los salarios que perciben. Dentro de ese contexto, el Dibu emerge como uno de los máximos candidatos a salir en este mercado de pases, posibilidad que fue ganando fuerza tras lo que muchos interpretaron como una despedida en su último partido de la temporada frente a los hinchas en Villa Park.

El Manchester United fue el primer club en manifestar de manera formal su interés por el arquero argentino, pero las negociaciones no prosperaron hasta el momento. El principal obstáculo radica en que los “Red Devils” mantienen en su plantel a André Onana y no avanzarán con nuevas contrataciones para el puesto hasta concretar la salida del arquero camerunés, una operación que todavía se encuentra estancada. Martínez, por su parte, no oculta su inclinación por seguir compitiendo en la Premier League, considerada en la actualidad como la liga más exigente del mundo, y prioriza mantenerse en el máximo nivel competitivo a un año del próximo Mundial.

Fernando Muslera se despidió como campeón del Galatasaray, donde permaneció por 15 temporadas (REUTERS/Dilara Senkaya)

En las últimas horas surgió un protagonista inesperado en la disputa: el Galatasaray de Turquía de Mauro Icardi. Según trascendió, el conjunto de Estambul se comunicó con el entorno del arquero tras la sorpresiva salida de Fernando Muslera, quien defendió los tres palos durante más de quince temporadas y acaba de cerrar su exitosa etapa en el club tras un nuevo título local. Galatasaray, flamante tricampeón de la liga turca y con presencia asegurada en la próxima edición de la UEFA Champions League, busca un reemplazante de jerarquía y experiencia internacional. Para el club otomano, la contratación de Martínez representaría no sólo una garantía bajo los tres palos sino también la posibilidad de mostrar ambición y competitividad ante sus fanáticos y potenciales rivales europeos.

El interés por el Dibu se suma al reciente fichaje de Leroy Sané, procedente del Bayern Múnich, otro movimiento de impacto en el mercado que evidencia el fuerte plan de inversiones del Galatasaray de cara a la próxima temporada. Según trascendió, la directiva del club estaría dispuesta a realizar una oferta por el arquero argentino que podría acercarse a los 40 millones de euros, cifra estimada como base por parte del Aston Villa para habilitar la transferencia. Si bien no se concretaron avances formales y el interés por ahora se mantiene en el terreno de las gestiones preliminares, el ofrecimiento incluye la titularidad asegurada y la disputará de la Champions League, uno de los grandes anhelos de Martínez para el cierre de su carrera.

Todavía no está definido cuál será el destino inmediato del Dibu, aunque su salida del Aston Villa gana cada vez más potencia. Mientras tanto, el propio futbolista mantiene su deseo firme de continuar en Inglaterra, aguardando la evolución de las negociaciones entre Aston Villa y Manchester United. El mercado de pases europeo apenas comienza y, tanto para Martínez como para los clubes involucrados, la decisión final podría demorar varias semanas. Mientras tanto, Galatasaray redobla sus esfuerzos para tratar de seducir al arquero con un proyecto deportivo que le asegure protagonismo internacional y un lugar garantizado entre los mejores equipos de la próxima Champions.