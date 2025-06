Colapinto habló en la previa del GP de Canadá: por qué fueron “duras” las tres primeras carreras y en qué lo ayudó el parate

Franco Colapinto habló en la conferencia de prensa de la previa del GP de Canadá (REUTERS/Jennifer Gauthier)

Después de un inicio convulsionado en el triplete de carreras de la Fórmula 1 en Europa, Franco Colapinto ya se encuentra en la isla de Notre-Dame para disputar el Gran Premio de Canadá. El argentino tendrá su debut en el Circuito Gilles Villenueve, en un monoplaza de Alpine que llega al GP como la escudería con menos puntos cosechados en el Campeonato de Constructores. En medio de la irregularidad del team francés, el pilarense ya participó del primer día de actividad en el paddock en Montreal.

En la conferencia de prensa protocolar de los jueves en el Gran Circo -junto a Lewis Hamilton y Lance Stroll-, Colapinto palpitó lo que será el GP de Canadá. “La semana de descanso ha sido muy buena para volver con el equipo y entender los problemas, y aprender dónde podemos mejorar. Sumar puntos sería genial, estoy seguro de que el coche tiene rendimiento. Pero tenemos que empezar por sentirnos cómodos”, comentó el argentino cuando le preguntaron qué espera conseguir en el trazado norteamericano, donde espera mejorar su rendimiento a partir de los datos que recogió en sus primeras actuaciones.

A su vez, Franco hizo un breve repaso sobre lo que fue su participación en la categoría con Alpine: “Fueron duras (sobre las primeras tres carreras), esperaba un poco más de progreso en Imola, pero siempre es duro volver a la F1 después de seis carreras sin estar. Sobre todo cuando hay pilotos que ya entienden sobre los neumáticos, su gestión, es un poco complicado”. No obstante, se mostró optimista de cara al GP de Canadá y puntualizó en el breve período de descanso de una semana. “Creo que siempre ayudó tener un pequeño respiro. Estaba acostumbrado a algo tan diferente, que no me daba suficiente tiempo entre carreras para aprender y reflexionar y entender lo que tenía que hacer”, explicó.

Franco Colapinto correrá su primera carrera en el Circuito Gilles Villenueve (Photo by Sam Bagnall/Sutton Images)

“Esta semana hablé con el equipo para entender los problemas” destacó el pilarense. Vale resaltar que el argentino estuvo durante los días lunes y martes post GP en la sede principal de Alpine, en Enstone, donde realizó un exhaustivo trabajo para buscar una solución a los problemas que había tenido la carrera de España, tal como había informado Infobae anteriormente.

“Las tres sesiones de práctica deberían ser suficientes para aprender la pista y entrar en ritmo. Es una especie de circuito callejero y al final conducir un auto de Fórmula 1 acá es increíble, en una pista tan histórica como tiene este lugar, es genial”, resaltó sobre el Circuito Gilles Villenueve, donde tendrá su primera experiencia.

Hay que recordar que Colapinto ya participó de tres carreras con Alpine. El piloto albiceleste debutó con un 16° puesto en el Gran Premio de Emilia-Romaña, Imola, donde se vio perjudicado con un VSC. El joven de 22 años se repuso con una notable tarea en Mónaco, donde cruzó la meta en el 13° lugar después de avanzar cinco lugares respecto a su posición de largada. Sin embargo, no tuvo su mejor fin de semana en España y finalizó en la 15° ubicación, con un monoplaza A525 que tuvo fallas técnicas en la clasificación.

La actividad en la pista del circuito canadiense comenzará el viernes 13 de junio con dos sesiones de entrenamientos libres. La primera está programada para las 14:30, mientras que la segunda se llevará a cabo a las 18:00. El sábado 14, los pilotos tendrán una última oportunidad de ajustar sus monoplazas durante el tercer ensayo, que iniciará a las 13:30, antes de enfrentarse a la clasificación a las 17:00, una etapa decisiva para definir las posiciones de salida.

El evento principal tendrá lugar el domingo 15 de junio a las 15:00, cuando los pilotos competirán en una carrera de 70 vueltas, cubriendo un total de 305,270 kilómetros.