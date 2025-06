Polémica por el salario que cobrará Michael Jordan en su regreso al mundo de la NBA

Michael Jordan vuelve a estar vinculado con la NBA (Reuters)

El fichaje de Michael Jordan como comentarista para la cadena NBC ha sacudido tanto el panorama de la televisión deportiva de Estados Unidos como el mundo de la NBA, en un regreso inesperado de la leyenda que brilló en las canchas y que ahora se prepara para debutar como voz especializada.

Según informó Front Office Sports, la llegada del seis veces campeón de la NBA coincide con el regreso de NBCUniversal a la transmisión de partidos de la liga, después de más de dos décadas de ausencia.

El nuevo acuerdo de la NBA con NBC comenzará en la temporada que inicia y se extenderá durante 11 años, lo que asegura una cobertura intensiva y renovada en la televisión estadounidense. En este contexto, la presencia de Jordan como colaborador especial añade un valor significativo al proyecto, avivando la expectativa de audiencias y analistas deportivos.

No obstante, antes incluso de su debut en la pantalla, el fichaje de Jordan se ha visto envuelto en un intenso debate público debido a los rumores sobre su salario. Diversas especulaciones en internet sugirieron que NBC le pagaría 40 millones de dólares anuales, una cantidad que duplicaría lo que percibe Charles Barkley, otro ex referente de la NBA, en TNT. Front Office Sports citó a una fuente que calificó esa cifra como “imprecisa”, mientras que la cadena NBC optó por no emitir ningún comentario oficial, lo que permitió que el debate continuara en medios y redes sociales.

El periodista Ryan Glasspiegel, de Front Office Sports, apuntó que “la cifra es ‘inexacta’”, haciendo eco de la declaración de su fuente. Este ajuste en las expectativas se produjo después de que varios medios, incluido el diario US Sun, difundieran la supuesta suma pactada, y que personajes como Stephen A. Smith —analista de ESPN— llegaran a validar públicamente el rumor.

Michael Jordan será comentarista de NBC en la próxima temporada de NBA (Getty Images)

En sus declaraciones recogidas por Front Office Sports, Glasspiegel detalló: “En otra parte del segmento, (Patrick) Bet-David hizo referencia a rumores en internet de que NBC le paga a Jordan 40 millones de dólares anuales. Una fuente le dijo a Front Office Sports que esta cifra, que es aproximadamente el doble de lo que Charles Barkley gana al año en TNT, es inexacta. NBC declinó hacer comentarios”.

El contexto salarial de los comentaristas estrella resulta relevante para entender el alcance de las discusiones. Front Office Reports precisó que Barkley gana 21 millones de dólares anuales con TNT gracias a un contrato de 10 años y 210 millones de dólares, mientras que Shaquille O’Neal supera los 15 millones en la misma cadena. Por su parte, Tom Brady ostenta el mayor sueldo actual en el sector, con 37,5 millones de dólares al año según su acuerdo de diez años con Fox.

Pese a la “inexactitud” de la cifra original filtrada por internet, la posición de Front Office Sports apunta a que el salario de Jordan podría mantenerse por encima del de Barkley, aunque no el doble.

El contenido exacto del rol de Michael Jordan en la NBC también ha generado interrogantes. Según un resumen de CNBC citado por varios portales deportivos, “el plan inicial es que Jordan aparezca en segmentos grabados durante la temporada para brindar análisis que se emitirán durante los programas previos al juego o los programas de medio tiempo”. Por tanto, no se espera que sea comentarista de partidos a tiempo completo, al menos en una primera etapa.

NBC tendrá un analista de lujo la próxima temporada

Sobre el posible tono de sus intervenciones, el analista Stephen A. Smith anticipó: “Va a ser brutalmente honesto, se lo aseguro”. Smith agregó: “No va a ser alguien pasivo. … El Michael Jordan que conozco, al hablar de baloncesto, es de lo más franco. No intenta herir los sentimientos de nadie. No intenta ofender, pero les dirá lo que está pasando”.

A pesar de que el salario y los detalles completos de sus apariciones aún no están claros, múltiples voces coinciden en resaltar que la motivación de Jordan va más allá del dinero. Smith opinó al respecto: “Estoy realmente orgulloso de él por haberlo hecho porque, con la marca Jordan y con un valor de más de 2 mil millones de dólares, no necesita esto”.

El regreso de NBC a la transmisión de la NBA tiene una fuerte carga simbólica para los aficionados y el propio Jordan. “Estoy muy emocionado de ver la NBA de vuelta en NBC. La NBA en NBC fue una parte importante de mi carrera y me entusiasma ser un colaborador especial del proyecto. Espero verlos a todos cuando la NBA en NBC se estrene este octubre”, ex presó el exjugador.

NBC transmitió oficialmente partidos de la NBA desde 1990 hasta 2002, período en el cual Jordan llevó a los Chicago Bulls a conseguir dos series de tres campeonatos consecutivos y forjó parte de la leyenda que lo convirtió en “el mejor jugador de todos los tiempos”, de acuerdo con analistas.

En la nueva etapa como colaborador especial, Michael Jordan compartirá espacio con antiguos rivales y compañeros como Carmelo Anthony, Jamal Crawford y Vince Carter, quienes también formarán parte del equipo de transmisión de la cadena.