La AFA presentó “La Casa del Campeón”: los detalles del plan albiceleste para el Mundial 2026

La música estuvo a cargo de Ariel Puchetta. Foto: Jaime Olivos

Durante una jornada, la Casa del Campeón se instaló en Palermo. A metros de la Plaza Mafalda, entre los estudios de Canal 9, la AFA presentó un proyecto dedicado a los fanáticos que viajarán al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá el próximo año.

Se trata de una iniciativa llamada AFA Albiceleste, por la que los hinchas podrán disfrutar de las costumbres nacionales, se desarrollarán diversos recitales, torneos de leyendas y campeonatos de fútbol amateur entre los aficionados que se trasladen a Norteamérica para apoyar a la Selección. “Representa un poco lo que vive la gente, que es lo que decía César Luis Menotti: lograr el acercamiento del público del Interior con la Selección. Como sucedió en Qatar y la Copa América, la idea es que todos los argentinos y argentinas tengan su lugar para acompañar a la Selección“, explicó Claudio Tapia.

El presidente de la AFA también se refirió a la foto que se viralizó en las redes sociales, en la que se lo ve encarando a Lionel Messi, en un amistoso improvisado en el predio de Ezeiza. Con una mirada de cómplice, el directivo revivió el llamativo episodio ante todos los presentes: "El cuerpo técnico tiene como costumbre, el día previo al partido, que entre todo el staff podamos compartir ahí un picón. Es parte de lo que naturaliza la Selección, porque los jugadores y el cuerpo técnico fueron los que ganaron los títulos y nosotros tratamos de hacer lo que, como dirigentes, nos corresponde. Así surgió esta costumbre o cábala que nos permite sacarnos el gusto de jugar con los mejores del mundo".

La foto de Tapia con Messi en Ezeiza

“Nosotros queremos que la Selección vuelva a ser un plan familiar y de amigos; que todos se sientan orgullosos con estos chicos que nos representan y no dejan de sorprendernos”, continuó el titular de la AFA.

Figuras del espectáculo, influencers y periodistas participaron de un evento cargado de glamour y pasión, con un solo hilo conductor: la pasión por La Scaloneta.

La gastronomía de autor acompañó la jornada que tuvo como principal invitado a Thiago Almada, la estrella que la noche anterior había desplegado todo su potrero para evitar la derrota con Colombia en el Monumental, en un compromiso válido por las Eliminatorias Sudamericanas.

El ex Vélez evitó las cámaras, pero no pasó desapercibido. Con una sonrisa constante y acompañado por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia, la figura del Olympique de Lyon devolvió su agradecimiento con saludos a la distancia y gestos de cordialidad, más alguna selfie con los más cercanos.

Víctor Santa María, Chiqui Tapia y Thiago Almada, en el evento (Foto: Jaime Olivos)

“¡Grande, campeón!”, le gritó desde otro sector Carmen Barbieri, la popular conductora que, entre risas y aplausos, advirtió en los micrófonos de Infobae que “el Mundial es algo que no se puede explicar“...

“Es un sentimiento tan grande y tan lindo. A mí me gusta, porque la selección nos gusta a todas las mujeres que no somos futboleras”, continuó en un diálogo que de inmediato le dio lugar a la nostalgia: “Digo que no soy futbolera ahora; porque hasta que vivió mi papá, todos los domingos iba a la cancha, soy de Huracán y lo vi sufrir a mi viejo mucho tiempo”.

En su memoria aparecieron las anécdotas con Ringo Bonavena, el ídolo popular que invitaba a su familia para vivir las horas previas antes de partir hacia el Tomás Adolfo Ducó. “Muchas veces almorzábamos en la casa de la mamá de Ringo, Doña Dominga. Comíamos todos juntos y después arrancábamos para la cancha. Como muchos jugadores eran amigos de mi viejo, después de los partidos nos quedábamos hablando con muchos de ellos. Por eso no puedo ver los partidos en la tele... no es lo mismo que cuando iba a la cancha y vivía momentos de alegría. Alguna vez hago una picada y los miro con hijo y sus amigos; pero no es lo mismo que estar en la tribuna. Esas movidas de los domingos me recuerdan a mi infancia“, reconoció.

En su corazón quemero le quedó la espina clavada de la última final del Torneo Apertura, en la que el Globo cayó contra Platense y desperdició la oportunidad de terminar con la sequía que se le viene negando desde 1973. “Es terrible. Pasaron muchos años desde la última vez que salió campeón Huracán; aunque también hay que pensar el otro equipo nunca lo había conseguido y fue un paso muy grande para su historia. Eso me puso contenta”, subrayó.

A pesar de sus deseos, la diva de la TV también se lamentó no poder viajar a Norteamérica el año que viene, debido a sus compromisos laborales. “Lamentablemente no voy a poder ir, porque gracias a Dios tengo mucho trabajo; pero me encantaría que a La Scaloneta le toque la sede de México. Si vamos ahí, volveremos a salir campeones, porque la Virgen de Guadalupe, que es la mía, va a proteger a los muchachos y los va a ayudar a quedarse con la Copa”.

Las imágenes de los títulos de La Scaloneta estuvieron presentes (Foto: Jaime Olivos)

Con una sensación opuesta a la de Carmen, Diego Pérez también se refirió a la definición del certamen doméstico y su felicidad lo llevó a realizar una analogía con la Selección. “Estoy viviendo con una absoluta felicidad amalgamado con el triunfo del Calamar, por el que yo estoy enfermo. A pesar del empate con Colombia, creo que Argentina tiene la misma garra y pasión... Como si no hubiera ganado nada ¡Y ganó cuatro campeonatos!“, deslizó con euforia.

Luego de preguntarse sobre las discusiones que se dieron en el Monumental, entre los intérpretes que revivieron la final de la última Copa América, el humorista con pasado en ShowMatch insistió con el compromiso que caracterizó al plantel del Marrón para alcanzar una hazaña histórica: “Una de las bases del triunfo fue no contar con una figura extraordinaria y poner toda la garra en un equipo que funciona como en todos los órdenes de la vida: trabajando en conjunto. Cada uno sabía lo que tenía que hacer y tiraban todos del carro para el mismo lado. Cuando pasan esas cosas, todo funciona".

El artista también se animó a recomendarle a Scaloni a “Nacho Vázquez y a Taborda”, aunque advirtió que “teniendo el Diez que tenemos (en referencia a Messi) y a Thiago Almada, Taborda tendría que esperar". “También me gusta mucho el cinco, Leonel Picco, es otro que podría tener un lugar", agregó entre risas.

Como ocurre habitualmente, siempre que la bandera celeste y blanca flamea, el espíritu de Diego Maradona se impone espontáneamente. Y en este caso, invocó a la leyenda surgida de Fiorito con una anécdota que vivió hace más de una década. “Él tuvo un gesto muy lindo con mi viejo, cuando la estaba pasando mal y le habló por teléfono. Es algo que no me lo olvido nunca más”, comenzó en su relato.

Con los ojos humedecidos y la voz que comenzaba a quebrarse, siguió rememorando aquel capítulo con el Pibe de Oro. “Todo empezó cuando él me vino a ver al Teatro Astral. Yo estaba haciendo Taxi con Carlín y me acuerdo que teníamos todo preparado para que subiera al escenario. De pronto, terminó la función y cuando miramos para buscarlo, ya se había ido. Cuando estaba a 10 o 15 cuadras, me llamó para decirme que le había encantado la obra, pero que no se pudo quedar porque lo iban a volver loco con el tema de las fotos. Entonces, le pedí que viniera al programa que estaba haciendo en TyC Sports"...

—Ahora tenés que venir al canal— le soltó Diego Pérez.

—Sí, boludo. Lo veo todos los días. Ahora que estoy haciendo buena letra, me levanto temprano. Quedate tranquilo que en estos días paso a dar una vuelta— fue la respuesta de Pelusa.

“A la semana, estábamos haciendo el programa con el Chavo Fucks, Pablito González y Ale Klappenbach y de repente vimos que en el estudio se produjo una revolución. Fue cuando entró Diego con cuatro camisetas de su despedida y nos las tira arriba de la mesa. El tipo vino a cumplir su promesa y se quedó varias horas", concluyó.

La presentación contó con la presencia de celebridades e influencers (Fotografía: Jaime Olivos)

A un año del inicio de la próxima Copa del Mundo, La Scaloneta comenzó a defender el título. Y lo hizo con el lanzamiento del Plan Albiceleste, que le permitirá a los hinchas vivir sus propias experiencias en apoyo al equipo que buscará quedarse por cuarta vez con el trofeo más codiciado del planeta.