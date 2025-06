El extraño enojo Bielsa tras el triunfo clave de Uruguay por las Eliminatorias: “No tenemos nada de qué hablar”

El entrenador se mostró ofuscado en un momento del intercambio con los periodistas

Las conferencias de prensa de Marcelo Bielsa suelen ser un espectáculo aparte por fuera de los partidos, debido a las profundas reflexiones del entrenador ante cada victoria o derrota de su equipo, en este caso la selección de Uruguay. Y, en esta oportunidad, ocurrió una particular situación que provocó su enojo después de ganar un duelo clave ante Venezuela en el Centenario por las Eliminatorias Sudamericanas, que lo dejó a un paso del boleto directo al Mundial 2026.

En medio del intercambio con los medios acreditados, el Loco se ofuscó ante la introducción a la pregunta que formalizaría un reportero que lo conocía. “Quería contar, sé que vos lo conocés muy bien, Carlos Bonelli es un periodista que vive con múltiples discapacidades producto de un accidente. Él vino desde España a verte porque está grabando un documental sobre su vida...”, inició el interlocutor cuando lo interrumpió el rosarino sin rodeos: “Bueno, pero hablemos del partido. No tiene nada que ver ese tema. No sé a qué va la exposición”.

A continuación, aclararon que la intención para que se sepa el tema y Bielsa remató haciendo gestos de negación con su cabeza: “No, pero ¿qué tiene que saber? Qué cosa...”. Acto seguido, le cedieron el micrófono a Bonelli, quien le soltó un “¿me conocés?" para romper el hielo y la respuesta del entrenador continuó siendo tajante: “Carlitos, ¿cómo estás? Yo muy bien, muy alegre de verte. Me extraña que me preguntes si te conozco. Decí, decí, ya que tenés un vocero que difunde... Decime lo que me tengas que decir".

En este sentido, Carlos Bonelli aclaró que le gustaría hablar con él en otro momento y, en ese preciso instante, Marcelo Bielsa sentenció: “No, no tenemos nada de qué hablar, no me presto a la insistencia intolerable de la gente que te acompaña y no tiene el mismo sentido de la integridad que aprendí a respetar en vos. Lamento tener que hacer esta conversación pública”.

“Mi afecto, respeto y consideración para vos, siempre de la misma manera. Para mí seguís siendo un grande. Tu nombre lo utilizó gente de una manera tan insistente y burda que me pareció que la única manera de respetarte era ignorando el sentido comercial avasallante de la gente que te acompaña”, concluyó el rosarino en un cortante diálogo.

El experimentado director técnico ya venía de ser protagonista en la rueda de prensa posterior a la caída 2-0 frente a Paraguay en Asunción durante la pasada jornada. “Nos cuesta jugar, nos cuesta jugar bien, nos cuesta crear peligro, nos cuesta imponernos”, declaró sobre las debilidades de la Celeste, y añadió una cruda frase: “Tenemos la pelota pero no creamos situaciones de gol. El problema es la falta de generación de gol. Desde que vi ese problema propuse soluciones. Tenemos jugadores que en sus equipos desequilibran y en los que yo selecciono no lo hacen. No tengo más que reconocer mi ineficacia”.

Uruguay quedó en la cuarta colocación de las Eliminatorias con 24 puntos, seis más que Venezuela (18), que estaría clasificando al Repechaje, con dos fechas por disputar. De esta forma, con sumar un punto en septiembre ante Perú como local o Chile como visitante sacará pasaje directo a la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, Canadá y México.

