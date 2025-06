Uruguay-Venezuela, una final por el boleto directo al Mundial 2026: hora, TV y posibles formaciones

Uruguay y Venezuela disputarán una final por el boleto directo al Mundial (Foto: AP Photo/Ariana Cubillos)

En medio de un delicado presente deportivo, Uruguay se enfrentará a Venezuela por la 16° jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. La Vinotinto, que se ubica en puesto de repechaje, está a solo tres puntos de la Celeste y una victoria en el Estadio Centenario de Montevideo podría complicar a los Charrúas. El duelo comenzará a las 20:00 (hora argentina) y contará con el arbitraje del brasileño Raphael Claus. Transmite DirecTV.

El equipo de Marcelo Bielsa está sumergido en una crisis, la cual se profundizó en la fecha anterior cuando cayó por 2-0 contra Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco. Tras este resultado, los Charrúas solamente se impusieron en uno (3-2 vs. Colombia) de los últimos 13 encuentros. Cayeron en cinco oportunidades y empataron los restantes ocho cotejos. A su vez, no pudo marcar goles en nueve partidos, además de que no gana fuera de Uruguay por Eliminatorias desde noviembre de 2023.

Pese al delicado momento que está atravesando Uruguay, todavía se mantiene en puestos de clasificación a la Copa del Mundo 2026 que se jugará en los Estados Unidos, Canadá y México. La Celeste marcha quinta con 21 unidades, mismos puntos que Colombia (jugará contra Argentina desde las 21:00).

“Es mi responsabilidad. Se van sumando partidos y se repite una constante. No generamos peligro. El gran déficit del momento que venimos arrastrando tiene que ver con que tenemos la pelota y no creamos situaciones de gol”, reconoció el entrenador argentino, al mismo tiempo que ratificó sentirse“verdaderamente responsable de la situación del equipo”.

Uruguay no convirtió goles en nueve de los últimos 13 partidos (REUTERS/Cesar Olmedo)

El panorama de Venezuela es todo lo contrario, ya que viene de imponerse sobre Bolivia por 2-0 en el Estadio Monumental de Maturín con goles de Salomón Rondón y Héctor Cuellar en contra. Esto le permitió llegar a las 18 unidades y asentarse en el séptimo puesto, el cual otorga un cupo a la fase de repechaje de cara al Mundial 2026.

De esta manera, la Vinotinto (-2) viaja a Montevideo con el objetivo de ponerse de lleno en la pelea por los puestos de clasificación directa a la Copa del Mundo. En caso de que el equipo de Fernando Bocha Batista se imponga en el resultado, alcanzará en la tabla a Uruguay (+5), aunque deberá ganar por más de cuatro goles para superarlo. Aunque en la ecuación hay que poner a Colombia. Los Cafeteros, que tienen una diferencia de gol de +4, tendrán que medirse contra la selección argentina en el Estadio Monumental.

Las Eliminatorias Sudamericanas bajarán el telón en la fecha FIFA de septiembre y solamente quedarán seis puntos en juego. Uruguay cerrará su participación enfrentando a Perú en condición de local y Chile de visitante. Por su parte, Venezuela hará lo propio con Argentina en tierras albicelestes y Colombia en su casa.

Posibles formaciones

Uruguay: Santiago Mele; Nahitan Nández, Ronald Araújo, José María Giménez, Mathías Olivera; Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Maximiliano Araújo. DT: Marcelo Bielsa.

Venezuela: Rafael Romo; Miguel Navarro, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Jon Aramburu; Jefferson Savarino, José Martínez, Telasco Segovia; Salomón Rondón, Josef Martínez, Eduard Bello. DT: Fernando Batista.

Árbitro: Raphael Claus (Brasil)

VAR: Daniel Nobre Bins (Brasil)

Estadio: Centenario de Montevideo

Hora: 20.00

TV: DSports, AUF TV y Antel TV

