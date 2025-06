Los seis jugadores a los que Bielsa desafectó de la selección de Uruguay por “razones técnicas”

Bielsa, de 69 años, en el ojo de la tormenta (REUTERS/Andres Cuenca)

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, tomó la decisión de desafectar a seis jugadores del plantel que enfrentará a Venezuela este martes a las 20 horas en el Estadio Centenario, por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas. Nicolás Marichal, José Luis Rodríguez, Juan Manuel Sanabria, Emiliano Martínez, Luciano Rodríguez y Facundo Torres fueron notificados de que no formarán parte del banco de suplentes para este encuentro clave de cara a la clasificación para el Mundial 2026.

Esta medida, que responde a “razones técnicas, ya ha sido implementada por el Loco, liberando a ciertos jugadores para que regresaran a sus respectivos clubes. En esta ocasión, dos de los futbolistas desafectados, Nicolás Marichal y Luciano Rodríguez, habían participado en entrenamientos con los titulares. Torres y Martínez, por su parte, viajarán a Estados Unidos para sumarse a la delegación de Palmeiras, que disputará el Mundial de Clubes.

Por otro lado, el equipo uruguayo contará con el regreso de Rodrigo Bentancur, quien vuelve a estar disponible tras superar una lesión. También se reincorporan Sebastián Cáceres y Lucas Torreira, este último ausente en el partido anterior debido a un virus que lo dejó fuera de la disputa por la titularidad frente a Paraguay, que terminó en derrota por 2 a 0 en Asunción.

El once inicial que presentaría Uruguay ante Venezuela estaría compuesto por Santiago Mele en el arco; una línea defensiva integrada por Nahitan Nández, Ronald Araújo, José María Giménez y Mathías Olivera; en el mediocampo, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte y Giorgian de Arrascaeta; mientras que en el ataque se ubicarían Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Maximiliano Araújo.

El partido contra Venezuela es crucial para las aspiraciones de Uruguay en su camino hacia el Mundial 2026. La selección charrúa aparece en la quinta colocación, con 21 puntos, mientras que la Vinotinto ostenta 18 y se halla en la plaza que permite disputar el Repechaje. Quedan tres jornadas para la finalización del certamen clasificatorio.

El duelo llega luego de las fuertes críticas que recibió Bielsa tras el tropiezo en Paraguay. Ganó solo uno de sus últimos nueve encuentros. En siete de esos partidos, Uruguay no logró anotar, y desde la Copa América solo cosechó ocho puntos sobre 27 posibles (29%).

“Tenemos la pelota pero no creamos situaciones de gol. El problema es la falta de generación de gol. Desde que vi ese problema propuse soluciones. Tenemos jugadores que en sus equipos desequilibran y en los que yo selecciono no lo hacen. No tengo más que reconocer mi ineficacia”, aceptó el DT tras el golpe ante los dirigidos por Gustavo Alfaro. “Nos cuesta jugar, nos cuesta jugar bien, nos cuesta crear peligro, nos cuesta imponernos”, añadió.

Ante los cuestionamientos, comenzaron a arreciar los rumores de un posible cambio de timón, que fue desmentido por Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

"No vamos a cambiar de entrenador“, indicó en diálogo con el medio local, TeleDoce. De inmediato, dio más explicaciones y subrayó: "No se le planteó nunca ni se nos pasa por la cabeza, así que no entremos en las especulaciones".