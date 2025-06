La dura autocrítica de Marcelo Bielsa tras la derrota de Uruguay ante Paraguay y la pregunta que lo descolocó

Marcelo Bielsa, director técnico de la selección de Uruguay, ofreció una autocrítica contundente luego de la caída 2-0 frente a Paraguay en Asunción, en el marco de fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas. En conferencia de prensa, el entrenador argentino reconoció las dificultades del equipo y se responsabilizó por el mal momento que atraviesa la Celeste.

“Nos cuesta jugar, nos cuesta jugar bien, nos cuesta crear peligro, nos cuesta imponernos”, afirmó el Loco, de 69 años, al analizar el desempeño de su equipo, que ganó solo uno de sus últimos nueve encuentros. En siete de esos partidos, Uruguay no logró anotar, y desde la Copa América solo cosechó ocho puntos sobre 27 posibles (29%). Además, no consigue una victoria como visitante por Eliminatorias desde noviembre de 2023. Un panorama desolador para un conjunto que había vencido a Brasil y a Argentina, y había sido uno de los mejores en el inicio del camino hacia Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Consultado sobre el rendimiento reciente, Bielsa reflexionó: “Los procesos normalmente son evolutivos y usted señala que acá ha sucedido lo contrario. Eso es cierto, pero también es cierto que hay momentos que atraviesan los equipos, que no necesariamente tienen que ver con el paso del tiempo o el desarrollo de lo que se está haciendo”.

El técnico fue claro al señalar que no llegó temeroso de lo que podía suceder: “Tengo que serle sincero, nunca llegué a los partidos de eliminatoria sin la sensación de que podíamos ganarlo. El partido fue exactamente como yo lo pensé. No había que ser demasiado inteligente para saber cómo iba a ser. Si usted revisa los últimos ocho o nueve partidos de Paraguay, fueron todos iguales, salvo el partido de Venezuela”.

Sobre el resultado, Bielsa fue tajante: “Que Paraguay haya ganado es justo. Sin tener la pelota convirtió dos goles y nosotros, con 70% de la posesión, generamos una situación de gol. El rival habrá generado tres, pero en el fútbol actual eso alcanza”. Matías Galarza y Julio Enciso firmaron las conquistas para el vencedor, que trepó al tercer lugar de la tabla de posiciones, con 24 puntos. Los charrúas, en tanto, quedaron quintos, con 21.

El ex selección argentina y de Chile también reconoció que no logró trasladar sus ideas al campo: “La idea que yo propongo no es ni mejor ni peor que la de los rivales, pero sí es distinta. Es tener la pelota, elaborar juego y tratar de crear juego. Usted puede decirme: de sus ideas lo único que se vio es tener la pelota. Es cierto”.

Bielsa señaló que el equipo sufre una falta de confianza y eficacia ofensiva: “Tenemos la pelota pero no creamos situaciones de gol. El problema es la falta de generación de gol. Desde que vi ese problema propuse soluciones. Tenemos jugadores que en sus equipos desequilibran y en los que yo selecciono no lo hacen. No tengo más que reconocer mi ineficacia”.

Al referirse al desarrollo del partido, comentó: “Los diez minutos iniciales responden a la forma en la que pretendo que el equipo juegue. Pero Almirón encontró una pelota, generó sensación de peligro y tuvo efecto. Convirtieron y tuvo efecto”.

Sobre el epílogo de la rueda de prensa, una pregunta lo descolocó. en medio de su frustración por la crisis de juego de su equipo, un periodista le consultó por la evolución del fútbol desde sus comienzos en Newell’s. “No son preguntas para este momento”, respondió concluyentemente, y la moderadora le dio pie de inmediato a otro colega.

Pese al panorama adverso, el técnico se mostró convencido de poder salir de la situación: “Necesitamos resultados, momentos de buen juego, encontrar lo que perseguimos. Estamos recorriendo ese camino con las dificultades que presupone eso. Tengo total convicción de cómo proceder para revertir lo que estamos viviendo futbolísticamente, por experiencias anteriores que me ha tocado vivir. No es sencillo, nos va a costar”.

Finalmente, Bielsa volvió a asumir el peso del mal momento: “Me siento responsable, porque uno sabe lo que puede generarse, por la calidad de los futbolistas y lo que ofrecen en sus clubes”.