La tajante respuesta del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol cuando le preguntaron por el futuro de Bielsa

Marcelo Bielsa asumió las riendas de Uruguay con miras a la Copa del Mundo 2026. - Crédito: AFP

Marcelo Bielsa asumió el cargo de entrenador de la selección de Uruguay con la premisa de consolidar un proyecto con vistas al Mundial 2026. Sin embargo, luego de un inicio prometedor, la Celeste aún no tiene asegurada su clasificación a la cita ecuménica. Es por eso que la última derrota frente a Paraguay por 2-0 puso en duda la continuidad del DT argentino.

Ante ese panorama, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, fue consultado por el futuro de Bielsa al frente del combinado nacional uruguayo y dejó una tajante respuesta al respecto.

"No vamos a cambiar de entrenador“, indicó Alonso en diálogo con el medio local, TeleDoce. De inmediato, dio más explicaciones e indicó: "No se le planteó nunca ni se nos pasa por la cabeza, así que no entremos en las especulaciones".

Marcelo Bielsa durante la derrota con Paraguay (REUTERS/Cesar Olmedo)

“Un equipo sin alma: Bielsa no le encuentra la vuelta, las soluciones no aparecen y las alarmas se encienden”, fue una de las críticas que hicieron los medios uruguayos ante el flojo desempeño del elenco oriental. Por su parte, el experimentado estratega, fiel a su estilo, hizo un dura autocrítica: “Tenemos la pelota pero no creamos situaciones de gol. El problema es la falta de generación de gol. Desde que vi ese problema propuse soluciones. Tenemos jugadores que en sus equipos desequilibran y en los que yo selecciono no lo hacen. No tengo más que reconocer mi ineficacia”.

Cabe mencionar que la Albirroja se impuso con goles de Matías Galarza Fonda y Julio Enciso, en un partido que la selección charrúa dominó la posesión de la pelota en un 71% (29% de Paraguay), pero solo remató una vez al arco defendido por Roberto Fernández.

“La idea que yo propongo no es ni mejor ni peor que la de los rivales, pero sí es distinta. Es tener la pelota, elaborar juego y tratar de crear juego. Usted puede decirme: de sus ideas lo único que se vio es tener la pelota. Es cierto”, comentó Bielsa sobre esa situación.

Uruguay se encuentra en el 5° puesto de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas con 21 puntos, lejos de los puestos de vanguardia. A esto se le suma que solamente ganó uno de los últimos 13 partidos. Con esta situación en mente, el entrenador argentino expresó: “Necesitamos resultados, momentos de buen juego, encontrar lo que perseguimos. Estamos recorriendo ese camino con las dificultades que presupone eso. Tengo total convicción de cómo proceder para revertir lo que estamos viviendo futbolísticamente, por experiencias anteriores que me ha tocado vivir. No es sencillo, nos va a costar”.

“Me siento responsable, porque uno sabe lo que puede generarse, por la calidad de los futbolistas y lo que ofrecen en sus clubes”, agregó.

El próximo martes tendrá que recibir a la siempre complicada selección de Venezuela, en el mítico estadio Centenario de Montevideo. En ese encuentro, que resulta fundamental para las aspiraciones de los dos elencos, Uruguay buscará recomponerse, encaminar su clasificación y ahuyentar los rumores de una posible desvinculación de su entrenador.