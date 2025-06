El Ogro Fabbiani habló de la llegada del Pipa Benedetto a Newell’s y del cambio físico de un futbolista: “Bajó 22 kilos”

El Orgo dio su opinión sobre el refuerzo de calidad que sumó la Lepra

Newell’s quiere dejar atrás su irregular campaña realizada en el Torneo Apertura, en el cual quedó cerca de clasificar entre los ocho mejores que avanzaron a playoffs. En ese contexto, Cristian Fabbiani comienza con el rearmado del equipo y agudiza los trabajos en la pretemporada. La buena noticia para el Ogro es que ya tiene a un refuerzo de jerarquía como Darío Benedetto.

En medio de la conferencia de prensa realizada en el club rosarino, Fabbiani dejó en clara sus sensaciones acerca de la llegada del Pipa, el centro delantero que lució en Boca Juniors y viene de una floja temporada en Olimpia de Paraguay. “A Benedetto lo fui a buscar yo. Así que estoy feliz. Entonces hay que disfrutarlo. Sé que nos va a dar muchas alegrías, así que que esperemos que empiece a entrenarse el jueves. Sabemos de la categoría que tiene Darío, es la que le faltaba también a este equipo para ayudarlo a Cocoliso (Carlos González)“, dijo el ex técnico del Deportivo Riestra.

Acerca de la dupla de ataque entre el ex goleador de Boca y el paraguayo, Fabbiani respondió tajante: “Ya está decidido, van a jugar juntos todos los partidos”. Además, advirtió acerca de los refuerzos que podrían llegar a la Lepra: “Estamos analizando todavía quién se va a ir y quién se queda. El mercado es largo. También, cuando Newell’s va a buscar a un jugador, te sale más caro. Entonces, tampoco quiero meter en problemas económicos al club. La verdad que lo más importante es que yo quería a un nueve, que era el Pipa, y me lo trajeron. A partir de eso, los jugadores que vengan van a tener que ser económicos porque el dulce ya me lo dieron, que era el nueve”.

Por otra parte, a Fabbiani le consultaron acerca de la situación del volante central Gaspar Iñíguez, quien jugó en la última temporada en Deportivo Laferrere de la Primera B Metropolitana, el Ogro explicó que el jugador de 31 años mostró una gran evolución física. “Cuando esté bien va a ser uno de los mejores del fútbol argentino porque lo tuve (en Riestra). Depende de él poder firmar el contrato. Yo creo que todavía se tiene que poner mejor. Entonces cuando yo lo vea que esté bien, no quiero que se relaje ahora, va a firmar el contrato. Pero por ahora está ahí. La verdad que estoy contento porque ya bajó 22 kilos. Es un jugador que tiene un físico que es toda masa muscular. Desde los pies, para mí no puede dar mucho", opinó.

El Ogro indicó que Gaspar Iñíguez está haciendo un buen trabajo en la pretemporada y analiza sumarlo al grupo

Por último, Fabbiani, quien llegó a Newell’s a mitad de campeonato para reemplazar a Mariano Soso, se refirió a la presión que tiene el equipo para conseguir resultados, ya que su máximo rival, Rosario Central, anunció la incorporación de Ángel Di María y alcanzó los cuartos de final del Apertura. “Tenés que ganar. La presión existe en todos los clubes. Obvio que este es un club enorme, pero la verdad es que no pienso en eso. No lo tengo en la cabeza. Esto es día a día. Obvio que el resultado, la presión existe, pero la presión es linda porque la verdad que desde que llegamos, las cosas salieron bien. No me conformo porque quedamos afuera del torneo en la última fecha y tratar de llegar lo más alto en la Copa Argentina, que es un objetivo que tenemos. Después es llegar a los playoffs y no sufrir como se sufrió este semestre", dijo el Ogro.

Newell’s volverá a jugar recién en un mes por la primera fecha de la Zona A del Torneo Clausura en Mendoza ante Independiente Rivadavia. Por Copa Argentina, tras eliminar a Defensa y Justicia, la Lepra aguarda en los octavos de final al ganador del duelo entre Boca Juniors y Atlético Tucumán.