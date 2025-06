Se rearma el Newell’s del Ogro Fabbiani: la ex figura de Boca que cerró y el delantero extranjero que está al caer

Benedetto viene de jugar en Olimpia de Paraguay donde no marcó ningún gol

Darío Benedetto está a punto de concretar su regreso al fútbol argentino tras alcanzar un acuerdo de palabra para unirse a Newell’s. El delantero de 35 años firmaría un contrato por un año con el club rosarino, donde compartirá equipo con figuras como Keylor Navas y Éver Banega, bajo la dirección técnica de Cristian “Ogro” Fabbiani. Este movimiento se produce después de su breve y polémico paso por Olimpia, en Paraguay.

La noticia fue confirmada por el propio Fabbiani a este medio. Horas antes, el DT había compartido un estado con el dibujo de una pipa, una pelota de fútbol y un emoji con una carita con anteojos negros. “El estado del Ogro”, escribió el periodista Gonzalo Calvigioni, en obvia referencia al entrenador del elenco rojinegro.

El ex jugador de Boca Juniors había asegurado en el pasado que no jugaría en otro club sudamericano que no fuera el Xeneize. Sin embargo, su trayectoria reciente estuvo marcada por un rendimiento irregular y conflictos extra futbolísticos. En Olimpia, Benedetto acumuló solo dos asistencias y una tarjeta roja, además de protagonizar un episodio controvertido con la hinchada tras una goleada sufrida ante Vélez. En su salida, el delantero explicó que su decisión de abandonar el club paraguayo se debió “pura y exclusivamente a motivos personales ajenos a la institución”.

El posteo de Gonzalo Calvigioni sobre Benedetto

El interés de Newell’s por Benedetto logró imponerse al de otros equipos del fútbol argentino. En los últimos días, el delantero se entrenó en el predio de Defensa y Justicia, club donde su hijo forma parte de las divisiones inferiores y donde Benedetto jugó en 2010. Además, la influencia de su representante, Christian Bragarnik, habría sido clave en las negociaciones para su incorporación a la Lepra.

El presente futbolístico de Benedetto contrasta con los momentos de gloria que vivió en su primera etapa en Boca Juniors, donde brilló al punto de ser convocado a la selección argentina. En el equipo Xeneize jugó un total de 172 partidos, marcó 71 goles y brindó 19 asistencias.

Desde entonces, su nivel ha decaído considerablemente. Su último gol oficial fue en febrero de 2024, cuando anotó frente a Tigre vistiendo la camiseta de Boca. Desde ese momento, el delantero ha disputado 20 partidos sin volver a marcar. Pese a ello, el fichaje de Benedetto por Newell’s representa una nueva oportunidad para el delantero de recuperar su nivel y dejar atrás los altibajos de los últimos años.

Jhon Emerson Córdoba está a un paso de ser refuerzo de Newell's

Asimismo, la dirigencia de Newell’s se encuentra en etapas avanzadas de negociación para incorporar al extremo colombiano Jhon Emerson Córdoba, actualmente en Millonarios y con 24 años. El técnico Cristian Fabbiani considera prioritario sumar delanteros veloces y habilidosos por banda para su esquema, por lo que Córdoba aparece como una de las principales opciones tras acordar los términos contractuales con el club rosarino.

Además de Córdoba, Newell’s evaluó otros nombres como el ecuatoriano Castillo (Alianza Lima) y el chileno Cristian Zavala (Colo Colo). Sin embargo, el colombiano es el que más cerca está de firmar. “La operación está acordada en un 99%”, le indicaron a este medio.

Córdoba llegó a sonar en Boca, aunque el interés se enfrió con la asunción de Miguel Ángel Russo como entrenador. Esto permitió que la Lepra avanzara en las gestiones.

El club también busca sumar otro extremo titular y si bien ya cerró la llegada a préstamo del juvenil Benjamín Bosch, proveniente de Vélez, hubo un conflicto de último momento por el cambio en las condiciones por parte del Fortín. De los 18 meses acordados, desde el club de Liniers ahora pidieron que sea de 12 meses. La voluntad del jugador de ser transferido a Newell’s será clave para destrabar la operación.

Por otro lado, la dirigencia analiza el cupo de extranjeros, dado que en el plantel figuran Keylor Navas, Cocoliso González, Saúl Salcedo y Fernando Cardozo. Se contempla la salida de Salcedo y Cardozo para dar lugar a Córdoba y al costarricense Oscar Duarte, cuyo arribo también se encuentra bien encaminado. Otro de los que se irá es Juan Manuel García, quien perdió la titularidad aunque estuvo entre los once iniciales en el último partido ante Defensa y Justicia por Copa Argentina. Juanchón tenía 6 meses más de contrato.

El objetivo de Newell’s será mejorar el primer semestre en el que quedó noveno en la Zona A del Torneo Apertura y no pudo clasificarse a los octavos de final. En el certamen federal avanzó a los octavos de final luego de vencer 2-0 al Halcón de Varela y espera en la próxima ronda jugarán contra el ganador de Boca Juniors-Atlético Tucumán, duelo que aún no tiene fecha.