La cruda crítica de un ex piloto de F1 a Colapinto por su rendimiento en Alpine: “No está haciendo un buen trabajo”

El comentario de un expiloto de F1 sobre el rendimiento de Colapinto

Franco Colapinto no tuvo un comienzo excelente con Alpine y su fin de semana en el Gran Premio de España no fue el esperado: tuvo varias complicaciones en los entrenamientos, no pudo completar la clasificación por una falla técnica en su monoplaza y terminó en el 15° puesto en la carrera principal. El argentino está bajo la presión de Flavio Briatore, asesor ejecutivo y líder del equipo, quien espera que el pilarense consiga resultados inmediatamente, más allá de que es consciente de que el monoplaza A525 no está en su mejor momento y se ubica en última posición en la tabla del campeonato de constructores.

En este contexto, Colapinto recibió una fuerte crítica de Jaime Alguersuari, expiloto de la Máxima. En diálogo con el periodista Albert Fábrega en el podcast The After Lap, el español hizo hincapié en las primeras tres presentaciones del joven de 22 años con Alpine y trazó un paralelismo con la salida de Jack Doohan de la butaca titular. “Franco no está cómodo con el coche. Franco se queja y lo ves preocupado, sobre todo cuando sale del coche y habla con la prensa. Está un poco perdido. Es que está lejos, está muy, muy lejos. A ver, vamos a ser honestos, ¿no? Si esto le hubiera pasado a Jack Doohan, es que no hubiera durado ni dos carreras”, comentó.

Inmediatamente, el piloto que participó del Gran Circo del 2009 al 2011 con la escudería Toro Rosso, agregó: “A ver, voy a full con Colapinto. Soy mega fan de él, me encanta, pero quiero ser objetivo con los resultados. Yo lo dije: ahora voy a valorar a Franco igual que valoré a Jack, porque yo soy una persona objetiva. Voy con un país que es Argentina, que me encanta, que me tratan maravillosamente bien y a full con Franco, pero tenemos que ser objetivos”

En esta misma línea, Alguersuari puntualizó sobre las dificultades que está teniendo Colapinto con Alpine y la comparación con su compañero Pierre Gasly. “Franco no está haciendo un buen trabajo. Franco y el equipo, en el sentido de que Franco ojalá se encuentre mejor y pueda estar más cerca de Gasly, pero Jack Doohan no estaba tan lejos. De hecho, Jack le ganó en una o dos ocasiones a Gasly en clasificación. Veamos esos resultados. No me los estoy inventando, ¿me explico?”.

Colapinto solamente disputó tres Grandes Premios con Alpine, donde su mejor resultado fue un 13° lugar en Mónaco

Posteriormente, en medio de un profundo análisis por parte del periodista, quien estaba comentando el convulsivo panorama que está atravesando Alpine hace varias temporadas, donde pasaron más de cuatro directores del equipo, dejó entrever que esto repercute en el rendimiento del equipo, el cual se ubica último en el Campeonato de Constructores.

Aunque el ex piloto de la F1 lo contradijo: “¿Complicada? Alpine está en los puntos cada fin de semana. Que quede claro que el presente de Alpine no es una justificación para entender que Franco esté yendo lento por eso. La estructura a día de hoy de Alpine es de un coche para estar en los puntos, y lo está demostrando su compañero de equipo. En la Fórmula 1 te miden con tu compañero de equipo”.

A su vez, cuando Fábrega comentaba que Colapinto es un novato y que es normal que un piloto que recién está iniciando su camino en la Fórmula 1 protagonice accidentes o tenga problemas en algunas sesiones, el español replicó: “Franco no es un rookie. Franco fue un rookie el año pasado y ahora es medio rookie. Un rookie es Antonelli, un rookie era Doohan que empezó desde cero en una situación totalmente desfavorable para él, y sabíamos desde el primer momento que lo tenía muy mal por el ruido de Franco”.

Jaime Alguersuari también destacó las grandes actuaciones que tuvo el argentino durante su paso por Williams: “Se merece un sitio en la Fórmula 1 y por eso lo defiendo y por eso soy fan de Franco Colapinto, aparte de otras cosas que me encantan de él y soy el primero que quiere que le vaya bien la Fórmula 1″.

Jaime Alguersuari compitió 46 Grandes Premios de la F1 con Toros Rosso

“Eso no significa que nos tapemos los ojos y lo justifiquemos todo. No, hemos de ser objetivos y esto me lo digo a mí y lo digo a todo el mundo. Cuando miramos la performance de Franco Colapinto hay que compararlo, al menos con el de Jack Doohan. ¿A Doohan cuántas carreras le han dado? Ha destrozado el coche, ha hecho cosas y tal y cual, vale, pero también ha hecho cosas que dices: ‘bueno pues no están tan mal para hacer seis carreras’, en el sentido de que ha estado cerca de Gasly“, argumentó.

Sobre este tema, completó: “Ha entrado Franco y ahora está en una situación complicada. ¿No pasa nada? No pasa nada de momento, porque está muy lejos. No es que esté medio segundo, es que está muy lejos, está perdido. No se encuentra bien con el coche, no está cómodo. Franco es mucho mejor que todo esto y todos lo sabemos. Estoy convencido de que Franco es mucho mejor piloto que Doohan y que se merece ese sitio 100%, pero los hechos son los hechos hasta el día de hoy”.

Colapinto buscará redimirse en la próxima jornada de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Canadá. En dicho circuito, en el que el argentino nunca corrió, Alpine buscará sumar importantes puntos para escapar del último puesto en el Campeonato de Constructores. La escudería francesa solamente suma 11 unidades y está en el fondo de la tabla en solitario.